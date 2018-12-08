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الرئيسية | مجتمع | الحكومة الإسبانية تعتزم إزالة "الأسلاك الشائكة" في سبتة ومليلية

الحكومة الإسبانية تعتزم إزالة "الأسلاك الشائكة" في سبتة ومليلية

الحكومة الإسبانية تعتزم إزالة "الأسلاك الشائكة" في سبتة ومليلية
هسبريس - أمال كنين
السبت 08 دجنبر 2018 - 13:30

كشف فيرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، عن إجراءات جديدة تعتزم بلاده اتخاذها في إطار حل مشكل المهاجرين؛ أبرزها إزالة الأسلاك الشائكة في الحدود بكل من سبتة ومليلية بحلول سنة 2019، وإيجاد سبل لإعادة القاصرين المغاربة إلى بلدهم.

وأوضح مارلاسكا أن بلاده تعتزم إزالة الأسلاك الشائكة بصفة نهائية في بعض المناطق التي بها مراقبة مشددة بالكاميرات بداية سنة 2019، وأعلن خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان الإسباني أنهم بصدد دراسة سبل إعادة القاصرين المغاربة الذين هاجروا بطرق غير شرعية إلى المملكة.

وأشار مارلاسكا إلى أن القاصرين المغاربة يحتلون الرتبة الأولى من بين القاصرين المهاجرين بطرق غير شرعية بإسبانيا، موردا أن عددهم يبلغ ثمانية آلاف قاصر، من بين 12 ألفا.

وأبرز المتحدث أن الترحيل سيتم في إطار احترام حقوق هؤلاء القاصرين، مشيرا إلى أن الملف تم تدارسه مع السلطات المغربية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الرباط.

يذكر أن وزير الداخلية الإسباني أبدى منذ تعيينه اهتماما بأوضاع المهاجرين؛ فقد أعلن أن موضوع إزالة الأسلاك الشائكة، التي كانت تتسبب في جروح خطيرة ومميتة للمهاجرين السريين، يعد من بين أولوياته.

وسبق أن صرح مارلاسكا لإذاعة "كوب" الإسبانية بأن "هذه واحدة من أولوياتي، ويجب إعداد تقرير من أجل أن نتمكن من اتخاذ تدابير أخرى"، مضيفا: "سأقوم بكل شيء ممكن من أجل إزالة الأسوار الشائكة في سبتة ومليلية".

وتابع الوزير: "ليس من المعقول أو المقبول رؤية هؤلاء الأشخاص يعبرون الأسوار"، مضيفا: "يمكننا القيام بعمليات استباقية ومساعدة المهاجرين في بلدانهم الأصلية".

وانتقد مارلاسكا طريقة التعامل مع المهاجرين السريين الذين يحاولون دخول بلاده قائلا: "نحن نتحدث عن التضامن واحترام كرامة الشخص، بينما نسيطر على تدفقات الهجرة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حمالة الحطب السبت 08 دجنبر 2018 - 13:37
عند الكفار حقوق الانسان تعلو على كل شيء, وعندنا عقلية وتعاليم الجاهلية تعلو على كل شيء
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21
2 - مغربي حر السبت 08 دجنبر 2018 - 14:15
الاطفال المغاربة في بلدهم وفي ارضهم من يجب عليهم الرحيل هم المستعمرين. هذا غير معقول وغير مقبول. عودوا الى دياركم واتركوا الارض لأصحابها الاسلاك وكاميرات المراقبة ضعوها على حدودكم الاصلية ليس لها مكان على أراضينا حسنا الله ونعم الوكيل.
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17
3 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 14:17
ينصر الله الدولة العادلة و لو كانت كافرة ويذل الدولة الظالمة و لو كانت مسلمة
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4 - كمال السبت 08 دجنبر 2018 - 14:22
ليس هناك ازاله لاسلاك الشائكه بل ازاله الطوق الاعلى والاخير الذي يحتوي قطع حديديه كالسكاكين والتي في نظر الحكومه الاسبانيه الجديده تسبب جروح غائره في اجسام المهاجرين الافارقه الذي يحاولون تجاوزها للدخول إلى سبته ومليليه.
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5 - ملاحظ السبت 08 دجنبر 2018 - 14:30
المشكل ليس في إزالة الأسلاك وإنما متى يقرر الإسبان حكومة وشعبا تسليم وإعادة الأرض إلى أصحابها الأصليين والجزر التابعة لها ...فالإسلام متشبت ون بحقهم وملكيتهم لجبل طارق ويكون هذا الحق على المغاربة ....هلا تحركت الآلة الدبلوماسية وحتى تتجنب الاحراج تترك المهمة للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ...وذلك بموازاة مع جهودها وطلبها لبريطانيا باسترجاع جبل طارق....
أم حلال عليهم حرام علينا...? !
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1
6 - مغربي السبت 08 دجنبر 2018 - 14:45
قال الراحل الحسن الثاني في إحدى خطبه " أما بالنسبة لسبتة ومليلية فإنه وإذا كان بالإمكان تزوير التاريخ فإنه ليس من المستطاع تحوير الجغرافيا والرجوع القهقرى إلى القرون المظلمة". ما ييبغي إزالته ليس اللأسلاك الشائكة وإنما الاحتلال القروسطي.
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