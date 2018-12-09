عاملات النظافة في "الصحة" يشتكين الإجحاف

هسبريس من الرباط

دقت المنظمة الديمقراطية للصحة فرع تطوان ناقوس الخطر بشأن تردي أوضاع عاملات النظافة في قطاع الصحة، معلنة أنهن لا يتمتعن بأدنى شروط العمل اللائق، سواء تعلق الأمر بساعات العمل أو الأجر، أو حتى شروط ضمان السلامة المهنية.

المنظمة، وضمن رسالة وجهتها إلى كل من أنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج والتكوين المهني، انتقدت الوضعية المهنية والقانونية لعاملات النظافة في قطاع الصحة، قائلة إنهن "لا تبرم معهن عقود عمل"، كما أن "أغلبهن لا يتم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

ونبهت الرسالة إلى أن عددا من العاملات يؤكدن أنهن لا يخضعن للفحوصات الطبية والبيولوجية رغم المخاطر المهنية التي تحيط بعملهن، ملقية الضوء إلى عدم توفر أدنى شروط الوقاية من المخاطر المهنية.

وقالت الرسالة إن "هؤلاء العاملات يتقاضين 700 درهم شهريا، وهو مبلغ بعيد جدا عن الحد الأدنى للأجور المعمول به في المملكة"، مؤكدة كذلك أنه لا يتم احترام ساعات العمل.

وأوصت الوثيقة بضرورة ضمان احترام بنود ومواد مدونة الشغل، ومعاقبة كل من يخالف ما تنص عليه القوانين في هذا الإطار.