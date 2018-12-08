24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة (5.00)

  2. شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" (5.00)

  3. الصين تطلق أول مسبار للهبوط على القمر المعتم (5.00)

  4. تيلرسون: ترامب "متخلف" .. والرئيس: "غبي" (5.00)

  5. مغاربة يعتنون بالأقوال أكثر من الأفعال .. السبب أخطاء في التربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | البحرية الملكية تساعد 72 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تساعد 72 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تساعد 72 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس - و.م .ع
السبت 08 دجنبر 2018 - 21:40

أفاد مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت بتنسيق مع الدرك الملكي المساعدة، صباح اليوم السبت، على مستوى رأس المدارات الثلاث قرب الناظور، لـ 72 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 53 من بلدان افريقيا جنوب الصحراء و19 من آسيا، يوجد من ضمنهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إعادة مجموع المهاجرين سالمين إلى ميناء الناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.