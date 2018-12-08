البحرية الملكية تساعد 72 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس - و.م .ع

أفاد مصدر عسكري أن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، قدمت بتنسيق مع الدرك الملكي المساعدة، صباح اليوم السبت، على مستوى رأس المدارات الثلاث قرب الناظور، لـ 72 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 53 من بلدان افريقيا جنوب الصحراء و19 من آسيا، يوجد من ضمنهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم إعادة مجموع المهاجرين سالمين إلى ميناء الناظور.