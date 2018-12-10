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الرئيسية | مجتمع | نقابة مفتشي التعليم تساند مقاطعة مباريات التعاقد

نقابة مفتشي التعليم تساند مقاطعة مباريات التعاقد

نقابة مفتشي التعليم تساند مقاطعة مباريات التعاقد
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 09:44

دعت نقابة مفتشي التعليم إلى المقاطعة الشاملة لمباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات لدورة دجنبر، عبر "عدم المشاركة في جميع العمليات المرتبطة بها، إعدادا وإجراء وإشرافا وتصحيحا في مختلف المراحل؛ سواء تعلق الأمر بالاختبارات الكتابية والاختبار الشفوي والعملي".

وأوضح المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم أنه "على الرغم من إعلائه لخيار الحوار، والمطالبة به لمدة تقارب السنة، من خلال مراسلات متعددة للوزير الوصي، ثم التريث والامتناع عن ردود الأفعال طيلة النصف الثاني من الموسم الدراسي المنصرم، فإنه لم يصدر أي رد فعل إيجابي يعكس النية في إنهاء مسلسل الإقصاء والتهميش".

وأبرز المصدر ذاته أن "غياب التفاعل من قبل الوزارة الوصية ينكر على نقابة مفتشي التعليم نتائج الانتخابات المهنية ليونيو 2015، كما ينكر على المفتشين تضحياتهم لعقود وانخراطهم بحس وطني من أجل رفع تحديات الإصلاح".

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