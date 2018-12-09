معتقلو حركات الاحتجاج و"قطار بوقنادل" يتوسطون حقوقيين في الرباط

هسبريس - محمد الراجي

طالبَ محتجّون شاركوا في مسيرة احتجاجية دعتْ إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بإطلاق سراحِ كافة المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، كما طالبوا بإطلاق سراح سائق القطار المنقلب شهر أكتوبر الماضي ببوقنادل.

ورفع المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، المنطلقة من ساحة "باب الحد" في اتجاه مقر البرلمان، شعارات ندّدوا فيها باستمرار ما سمّوه "الاعتقال السياسي"، وبالتضييق على الحريات، مطالبين السلطات باحترام مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات.

كمَا ندّد المحتجون بـ"استشراء الرشوة"، وانتقدوا الحكومة والبرلمان عبر شعارات من قبيل "گولي ليا وْعاوْدي ليا يا الحكومة المغربية، وا حقوقي فينا هي"، "لا ثقة في الحكومة، لا ثقة في العثماني"، وبعد وصولهم إلى الساحة المقابلة للبرلمان رفعوا شعار "بْغينا حقنا مْن الحلوة".

إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إنّ المسيرة الاحتجاجية التي دعتْ إليها الرابطة بمناسبة الأيام العالمية لحقوق الإنسان تأتي "في ظل تراجعات كثيرة طالت الحقوق والحريات في المغرب، مندّدا بـ"الاعتقالات السياسية والانتقامية وفبركة الملفات للمدافعين عن حقوق الإنسان"، وفق تعبيره.

وخصّص المشاركون في المسيرة الاحتجاجية حيّزا من الشعارات التي ردّدوا للمطالبة بإطلاق سراح سائق القطار المنحرف عن سكته وخلّف مصرع سبعة أشخاص عند بوقنادل، مطالبين بإسقاط التهمة التي يُتابَع بها أمام المحكمة بسلا وإطلاق سراحه فورا.

وقالت ابنه السائق المُعتقل: "نطالبُ ببراءة أبي وإطلاق سراحه. لقد كان هو أيضا ضحية حادثة القطار الذي كان يسوقه، وعوض أن يقدّموا له العلاجات ويقفوا إلى جانبه لتجاوز آثار الصدمة زجّوا به في السجن. لماذا فعلوا به ذلك وهو جريح مثل باقي الضحايا؟".

وقالت أخت سائق "قطار بوقنادل" المعتقل إنّه يعيش حالة نفسية متدهورة جدا، قبل أن تستطرد: "أخي بريء مليون في المائة، ونطالب ببراءته وإطلاق سراحه، فهو يعيش في حالة نفسية متدهورة، وهو حيّ لكنّه في دواخله ميّت".

من جهته، قال العياشي ولد جمعة، رئيس المرصد الوطني للسائق المهني، إن "سائق قطار بوقنادل هو ضحية سياسات تسيير قطاع النقل السككي، وضحية للمفسدين الذين يعيثون فسادا في أرض البلد من الشمال إلى الجنوب، وقد تم اعتقاله والزج به في السجن لكونه الحلقة الأضعف، ونحن نطالب وسنظل نطالب بإطلاق سراحه فورا وإسقاط جميع التهم عنه"، مشددا على أنه "يستحيل أنْ نتخلّى عن زميلنا".

من جهة ثانية، انتقد العياشي ولد جمعة تعاطي الحكومة مع المشاكل التي يعاني منها السائقون المهنيون، قائلا "السائق المهني يعاني من بطش السماسرة والمفسدين والقضاء، ونقول للوزارة الوصية على هذا القطاع إننا نعاني ونعاني ونتجرع الويلات".

وتحوّلت النقطة التي انتهت عندها المسيرة أمام البرلمان إلى "ديوان للمظالم" بثّ فيه ممثلو المهنيين والحرفيين شكاواهم من أوضاعهم، إذْ تحدّث ممثل المرصد الوطني لحقوق الحرفي عن المشاكل التي يتخبط فيها الحرفيون، قائلا "نعاني مشاكلَ تُعدّ ولا تُحصى، ولا نتوفر على تغطية صحية أو تقاعد أو حماية اجتماعية".

ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى الالتفات إلى المشاكل التي يعاني منها الحرفيون وإيجاد حلول لها، قائلا: "لقد نجحنا في تحقيق ما فشلت الحكومة عن تحقيقه، فنحن نوظف آلاف اليد العاملة والمعطلين الذين عجزت الحكومة عن تشغيلهم، ونطالب بحقوقنا، وعلى رأسها التغطية الصحية والتقاعد".