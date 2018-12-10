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اتحاد التقنيين يقرر الاحتجاج من أجل عدالة أجرية

اتحاد التقنيين يقرر الاحتجاج من أجل عدالة أجرية
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:45

أعلن المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين عن "أسبوع للغضب"، من اليوم الاثنين إلى 23 دجنبر الجاري، مع خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 19 و20 من الشهر ذاته، للمطالبة بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛ وإقرار درجتين خارج السلم لإزالة وضعية الانحباس في الترقي، بما يضمن عدالة أجرية وتعويضات مماثلة.

وندد التنظيم النقابي بما نعته بـ"التجاهل والصمت الحكومي المطبق الذي طال فئة التقنيات والتقنيين منذ ما يزيد عن 13 سنة، بالرغم من طلبات الحوار والمراسلات التي وجهها الاتحاد إلى الحكومة"، بحسب مضمون بلاغ توصلت به هسبريس.

تعديل مرسوم 2.11.681 الصادر يوم 25 نونبر2011 الخاص بكيفية إسناد المسؤولية، لتمكين التقنيين من التباري لولوج مناصب المسؤولية، وإدماج حاملي الديبلومات التقنية والشواهد العليا في السلالم المناسبة مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، وفتح الجامعات والمدارس العليا والمعاهد لمتابعة التكوين والتكوين المستمر لفائدة جميع التقنيين، مطالب أخرى للهيئة المذكورة.

كما طالب المكتب الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين بـ"الاعتراف بحقوق التقنيين في القطاعين شبه العام والخاص، إسوة بما يسري بالقطاع العام، وإعادة النظر في منظومة تكوين وتدريب طلبة المعاهد العليا، ومراكز التكوين للحصول على شهادة عليا تقنية".

جدير بالذكر أن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للاتحاد المغربي للتقنيين الذي انعقد يوم 17 نونبر في مدينة الرباط.

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