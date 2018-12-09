والدة "مدير البسيج" عبد الحق الخيام في ذمة الله

هسبريس من الرباط

إنتقلت إلى جوار ربها والدة مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، اليوم الأحد بمدينة الدار البيضاء.

وقد أورد مقربون من عائلة الخيام، مدير ما يعرف اختصارا بـ"البسيج"، أن الراحلة كانت ترقد بإحدى مصحات العاصمة الاقتصادية بعد تدهور حالتها الصحية.