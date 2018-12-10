سعد المجرد يطلق أغنية جديدة بعد معانقة الحرية

هسبريس - أمال كنين

لم تمض سوى أيام على إطلاق سراحه حتى خرج سعد المجرد ليعلن عن إطلاق جديده الغنائي، مؤكدا أن "حياته تستمر" على الرغم مما طاله من اعتقال مرتين متتاليتين بتهمة محاولة الاغتصاب.

وعبر صفحته على "انستغرام"، أعلن المجرد أنه بصدد إعداد "كليب" لأغنية بعنوان "بدك إيه"، موضحا أنه سيتم طرحها الاثنين المقبل على الساعة الثامنة بتوقيت المغرب.

وكتب المجرد ضمن تدوينته: "جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة المجرد والركراكي"، قبل أن يضيف: "وتستمر الحياة".

المجرد الذي غادر أسوار السجن يوم الأربعاء الماضي مع إبقائه "تحت المراقبة"، بعدما دفع كفالة بقيمة 75 ألف يورو، تمكن من ضم تييري هيرتسوغ، محامي ساركوزي، إلى هيئة دفاعه، ليحل محل إيريك دوبون موريتي، محامي الملك.

ووجه القضاء الفرنسي للمغني البالغ من العمر 33 عاما، ثلاث تهم بالاغتصاب، الأولى في أكتوبر 2016، ثم في أبريل 2017، وأخيرا في نهاية غشت الماضي؛ ما استدعى إيداعه التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق.

وسبق أن قال جون مارك فيديدا، محامي لمجرد، لهسبريس، إن موكله "يعيشُ وضعا نفسيا مستقراً، وهو مرتاح البال بعد قرار السلطات الفرنسية إطلاق سراحه"، مضيفاً أن "المطرب المغربي متشبث ببراءته من التهم الجديدة التي تلاحقه، المتعلقة بالاغتصاب والاحتجاز"، مبرزاً أن صاحب أغنية "غزالي" لم يستوعب بعد قرار العدالة الفرنسية.

وأبرز المحامي المعروف أن موكله "عازم على إثبات أنه ليس مذنباً للجميع"، مضيفاً: "التقيتُ به، وكان في صحة جيدة".

وسبق لجان مارك فيديدا أن وصف، في تصريح سابق لهسبريس، اعتقال "لمعلم" بأنه "قرار محبط"، مردفا: "سعد لمجرد ينفي جملة وتفصيلا الاتهامات الموجّهة إليه، وقد أظهر في السابق أنه يحترم المواعيد القضائية"، مورداً أنه سيواصل العمل على "إطلاق سراحه في خطوة أولى، ثم إثبات براءته".