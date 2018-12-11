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الرئيسية | مجتمع | تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين

تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين

تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين
هسبريس - مصطفى شاكري
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:00

سلّط شريط الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرّض إحدى الفتيات للابتزاز الجنسي من قبل راقٍ في مدينة بركان، الضوء من جديد على "طابو" يستند إلى أساس ديني، يتعلق الأمر بظاهرة "الرقية الشرعية" التي لم تعد حبيسة الزوايا والأضرحة، وإنما باتت مصدرا مُدرا للربح بعدما نجحت في استقطاب شريحة مهمة من الزبناء، ووصلت إلى درجة التأثير على الفئات المتعلّمة.

وبغض النظر عن دوافع انتشار هذه الظاهرة، التي تستغل الدين من أجل الربح المالي بالدرجة الأولى، يتساءل كثير من المتتبعين عن طبيعة الجهات الرسمية المخوّل لها مراقبة "مراكز العلاج بالرقية الشرعية"، وكذلك شروط مزاولة هذه "المهنة"، محمّلين الحكومة مسؤولية الفوضى التي تطبع المجال بشكل عام، لا سيما في ظل "سكوتها" على هذه الظاهرة التي تشغل الرأي العام.

ويُرجع محسن بنزاكور، أستاذ التعليم العالي مختص في علم النفس الاجتماعي، دوافع انتشار هذه الظاهرة إلى أبعاد عديدة لا يمكن الفصل بينها؛ أولها البعد الاقتصادي المتمثل في "الأوضاع الاقتصادية غير السليمة التي ينتج عنها تعاطي هذه السلوكات، بحيث تتكاثر وتنتشر كل أصناف ما يمكن أن نسميها مهنا وغير مهن، بما فيها الخرافة والشعوذة؛ ذلك أن المغرب لا يشكل قاعدة نشازا أو بلد الاستثناء مثلما يُقال، لأنه يخضع بدوره لهذه الظاهرة".

ويتجلى البعد الاجتماعي والفكري المحض، حسب بنزاكور، في "كون المجتمع المغربي يؤمن منذ القدم بما نسميه الخوارق، بمفهومها الخرافي، من قبيل الشوّافة والكنز والرقية الشرعية وصَرْع الجن، لأنها تنبني على الفكرة ذاتها، إلى درجة أن الشخص يتمثلها حتى في سلوكه، من خلال استعمال بعض العبارات مثل: دبا يسْهَّلْ مولانا، دبا يسيفط ليا الله شي راجل، باعتباره لا يؤمن بالمجهود والعمل إلا نادرا".

وأوضح عالم النفس الاجتماعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن البعد الثالث يكمن في إضفاء الصفة الدينية الشرعية على الظاهرة؛ "بحيث يستندون (الرقاة) إلى القرآن أساسا، وبالتي يصعب على الإنسان الذي يؤمن بالخوارق أن يكذّب تلك الأشياء، ما يجعله ينساق وراء الخرافة في تمثلاته النفسية، فيشرع في سماع أمور لا وجود لها من الناحية الواقعية، لكنها صحيحة في الجانب الروحاني، لأنه سعى إليها عن طريق هذا السلوك، ليجد لذته في نهاية المطاف".

وشدد بنزاكور على أن "الرقية صارت مهنة تخضع لمنطق السوق؛ إذ صارت وجهة العاطل عن العمل وأي شخص له لحية حينما تحولت إلى مكْسَب، بينما غالبيتهم لا علاقة لهم بالدين"، منبها إلى "خطورة الصمت الحكومي تجاه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير، بل وصارت لها عواقب وخيمة، مثل الابتزاز الجنسي والاغتصاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ADAM الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:12
أتمنى من الجهات العليا المسؤولة في البلاد أغلاق جميع مراكز ما يسمى بالرقية الشرعية و كدا أغلاق جميع اوكار الشعودة و الدجل لأن الدهاب عند من يالدعون الرقية هو فقط نصب و أحتيال مادي و إستغلال جنسي و إغتصاب بالنسبة للنساء و أقول لهن لا تقة في المسمون الرقات
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2 - السلاوي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:13
نعم سابقا عندما كان اغلبية المغاربة لا يعرفون سوى "الفقيا" وكانت الامراض تعصف بقبائل كلها وكان المغربي عندما يمرض ويستعصي علاجه يبقى في المنزل يتالم الى ان يموت ولكن مع مجيئ الفرنسيين واصبحت المستشفيات ببلادنا والحضور الفعلي للراهبات لعلاج المواطنين من عدة امراض اصبح المغربي يتعود على الذهاب الى المستوصفات وقلت الامراض بكثير وخصوصا الامراض المعدية التي كما قلت كانت تعصف بالاف وبقبائل باسرها . المهم الان ومنذ ان اصبح التدين المفرط في المجتمع المغربي وظهور حركات اسلامية من مختلف المشارب والقنوات التلفزية الدينية الشرقية اصبحنا نلاحظ ظهور الرقاة الشرعيين عبر هذه القنوات وايضا في المغرب وخصوصا مع وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم يلاحظ المئات من الدكاكين لرقاة شرعيين ملؤوا مدننا واستشرى حتى الجهل كتعميم فكرة ان القران يعالج امراض عضال وامراض الصرع وغيرها من الخرافات ومع محدودية ثقافة المغاربة انتعشت هذه التجارة واصبحت لها زبائن وزبونات وخصوصا ان بعض السلفيين يرفضون ان يذهب بزوجته المنقبة عند الطبيب ويفضل عليها راقي شرعي واصبحنا نشاهد منقبات يزرن دكاكين الرقاة من اجل العلاج
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3 - Mohamed الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:14
استغلال الجهل و الفقر . اما الدين فهم بعيدون عنه كل البعد .
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4 - مسلم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:14
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخواني أخواتي احذروا من هذه الظاهرة
ظاهرة الرقية التي أصبحت في الآونة الأخيرة مصدر الحصول على أموال الأغبياء والتحرش الجنسي على نساء الرجال.
الرقية الشرعية هي التي يقوم بها الشخص بوحده
بقراءة ماتيسر من القرآن الكريم وخاصة المعودتين
دون اللجوء إلى هولاء النصابة والسلام.
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5 - حانات أمستردام الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:17
يجب على الدولة أن تغلق أبواب هذه الحانات التي أصبحت مثل حانات الدعارة في أمستردام. مع وجود الفرق فيمن يدفع الأجرة . وكذلك منع البرامج التي تبثها بعض الإذاعات وتوجيه الناس ألئ استغلال اوقاتهم فيما ينفعهم. بدل الكسل والتفكير في اشياء سببها العجز والكسل وحب عدم فعل أي شيء.
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6 - لالو الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:19
لا ياسدة ليس ابتزاز بل عن طيب خاطر.....الامور واضحة
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7 - تجارالدين:مال؛جنس؛نساء الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:19
من خلال الصور المخلة بالآداب وفي أوضاع جنسية إباحية يتبين أن الوضع يتجاوز جريمة محاولة التحرش الجنسي إلى الاستغلال الجنسي و ممارسة الفساد والبغاء والدعارة و الابتزاز و الاتجار في البشر الذي يمارسه هؤلاء تجار الدين الظلاميين و المكابيت جنسيا تحت مسمى رقاة شرعيين زورا و بهتانا وتحايلا ...لكن الأمر لا يعدو أن يكون استغلال جنسي عبر استغلال الدين الإسلامي من طرف هؤلاء تجار الدين الفاسدين...
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8 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:19
بالنسبة الي فأنا أقارن من يستعمل الرقية الشرعية لزبونات في بينه وفي خلوة في غرفة مغلقة الله اعلم ماذا يجري خلف ابوابها بمراكز التدليك التي انتشرت كالنار في الهشيم والتي يحدث فيها من الفجور مالا عين رأت ولا أذن سمعت . فمن المسؤول عن ترخيص هذين الوكرين ولماذا غض البصر عن ما يحدث فيهما ؟؟؟
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9 - بدون عنوان الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:20
أين كانت لجان المراقبة والسلطات المحلية ،عندما كان هؤلاء الرقاة يسلطون عفاريتهم على الأغبياء والمرضى من أجل الابتزاز المادي والجنسية. ربما تجد بعضا من هؤلاء المسؤولين من اخلص زبائنهم
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10 - Sbaai الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:20
لقد اصبحت هذه الظاهرة حرفة ،وجب تقنينها،بقوانين صارمة ورخص من لدن المختصين: الداخلية والاوقاف والشؤون الاسلامية,المقدم القائد والشيخ في المدن والقرى يجب تشديد الخناق على أولئك المشعودين الكهان العشابة وصانعي الاسنان،الواجب حماية المواطن وكذلك التوعية،وعلى كل ممارس لهذه الحرف يجب ان يكون معروف ومسجل عند الشرطة أو الدرك بوثيقة حسن السيرة
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11 - حلا الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:20
الانسان لايحتاج لوسيط بينه وبين الله.يمكنه ان يرقي نفسه بنفسه بقراءة القرآن.تكفي قراءة سور الفاتحة والاخلاص والمعوذتين ماشاء الفرد يكررها حسب استطاعته.والرقية وحدها لاتكفي.الوضوء وصلاة الفروض في اوقاتها والنوافل مع قراءة القرآن ماتيسر من الوقت والاذكار والاستغفار والدعاء بإيمان قوي بالله.مع تجنب المعاصي والآثام والتوبة لله بعد الوقوع في الأخطاء تكفي الانسان كل شر وكل ضر.مجمل الحديث كلما توطدت علاقتك بربك وذكرته في الرخاء قبل العسر تذكرك في أحلك أوقاتك وكان نعم المعين والحافظ.ثم إن الرقية الآن متوفرة سهل سماعها دون اللجوء لأحد.عالم الرقاة مشبوه والجهل والأمية المتفشية سهلت لهم عملهم.الشافي هو الله وليس الراقي إذا لم تتدبر القرآن وتعمل به فكيف ستشفى.
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12 - simo الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:21
الرقية الشرعية مهنة من لا مهنة له
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13 - ناظوري الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:23
الناظور عامر بحال هاد الناس ولا واحد قادر يهدر ول يفضح شي واحد. سيرو تشوفو الراقي لي كاين في اولاد ميمون والاخر لي في ركولارس ولاخر لي قي عاريض او زيد .... واش كاين شي راقي كيدير الرقية بعد صلاة المغرب واش كاين شي راقي كيدير الرقية في اواخر الليل. واش كاين شي راجل كيخلي مرتو ولا اختو مع راقي بوحدو او هو خارج كيتسن
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14 - إنسان الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:24
مجتمع جاهل يؤمن بالخرافة و التخيلات العنعنية ولا يؤمن بالعلم الملموس.... كل هذا بسبب سياسية التفقير والتكليخ.......
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15 - الصنهاجي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:24
الرقية الشرعية هي انك تكون دائما على وضوء و الصلاة في وقتها وخصوصا الفجر و الابتعاد عن النجاسات متل اللواط و السحاق و لا ننكر ان العين حق و السحر حق و لكن انه يمكن تعالج نفسك بنفسك .اما موضة الرقاة التي اصبحت منتشرة لازم يكون قانون رادع لانه كل من حفظ ايات السحر يصبح راقي.الحصة 300 درهم او اكتر و بعض الرقاة انه يطلب رقم خيالي يتجاوز 5000درهم.الصراحة هؤلاء الجن مصدر ربح مادي.خاصني نربي شي جنين صغير زوين..اتقوا الله يا عباد الله القران ليس للبيع
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16 - طنجاوي الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:25
ماشي تحرش .. راه جنس كامل الأركان ..
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17 - salah الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:28
لن تكون الرقية الشرعية سليمة اذا كان من ورائها هدف ما دي او جنسي والرقية لا تنفع تارك الصلاة والله اعلم
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18 - mosi. الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:29
اذا اختلى اثنان فثالثهما الشيطان...اتقوا الشبهات..
لا اعرف ماذا تنتظر امرأة من رجل يدعي التدين و الورع و يقبل ان يغلق خلفه باب غرفة مع امرأة بدعوى الرقية الشرعية...اليس للنساء عقل يتساءلن به..كيف لرجل المفروض انه كسلم حق الاسلام و يدعوا كل من زاره من النساء الى التواجد معه في نفس الغرفة لوحدهما دون وجود الاخ او الزوج او الاب او الام...
استغلال الدين من اجل الاغتصاب و ممارسة الرذائل ليس وليد اليوم او الامس..هي ممارسات ضاربة في القدم فمنذ نعومة اظفارنا ونحن نسمع عن استغلال بعض الفقهاء للنساء جنسيا..هذه الزوبعة التي اثارها الرقاة المتاجرين بالدين ماهو الا تحصيل حاصل..زمان ليس هناك ادوات تسجيل فيديو..ولا واتساب..الآن هناك وسائل الفضح الاجتماعي و ليس التواصل..ففي الحقيقة نحن المغاربة لا نستغل هذه الوسائل للتواصل..بل نستغلها لنشر الفضائح..
نحن لسنا بحاجة لقانون يمنع او يقنن الرقاة..نحن بحاجة الى من يقنع الناس انهم ليسوا بحاجة لمن يرقيهم من سحر شياطين الجن و الإنس..بل هم بحاجة الى قراءة القرآن او الاستماع اليه في منازلهم فقط..وأن الرقية الحقيقية هي ترقية الوعي المجتمعي من الممارسات الهمجية.
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19 - Khalid badri الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 14:29
السلام عليكم .قال رسول الله (ص) ولاترقون ولا تسترقون وعلى ربكم توكلون . كل هاذا دجل ويبيعون كلام الله بدراهم معدودات. الويل لهم ومما يصنعون وكل هاذا بمباركة الدولة ليعم الجهل والخرافات اخوتي كل مايحدث وسوف يحدث اقسم لكم انه مخطط له مسبقا فكل هاذا من صنع اليهود والاستعمار فالاستعمار لم يخلف وراءه الا العملاء وهم ينفدون كل مايامروهم به . مثل ترك السادات وبويا عمر اوللا عيشة البحرية او شمهروس اوزيد اوزيد ليقوموا باعمالهم الدنيءة والتي تغضب الله الا وهي الشرك واعود بالله منه فهل نحن ياترى في المسلمين ان لم يبقى لنا منه الا الاسم
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