24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)

  2. شركة التنمية المحلية "تقصي" منتخبين بالبيضاء (5.00)

  3. ميركل في ساحة جامع الفنا (5.00)

  4. ماكرون يطفئ نيران "السترات الصفراء" بماء 10 مليارات يورو (5.00)

  5. تقرير يوصي المقاولات المغربية بتحالفات إستراتيجية بالقارة الإفريقية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | يتيم: الحكومة متشبثة بإقامة الحوار الاجتماعي

يتيم: الحكومة متشبثة بإقامة الحوار الاجتماعي

يتيم: الحكومة متشبثة بإقامة الحوار الاجتماعي
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:05

في الوقت الذي تشدد فيه بعض المركزيات النقابية على مقاطعة الحوار الاجتماعي، بعدما وقع خلاف بينها وبين رئاسة الحكومة بخصوص العرض الذي تقدمت به لفائدة الشغيلة، قال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، إن الحكومة الحالية ستستمر في التفاوض مع النقابات إلى حين التوصل إلى اتفاق مشترك.

وخلال معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي"، تقدم به الفريق الاشتراكي، نفى يتيم جملة وتفصيلا انسحاب المركزيات من الحوار، وأوضح أن "الانسحاب يتعلق باللجنة التقنية فقط، بينما يكون الحوار الاجتماعي في إطار لجنة وطنية، بحضور رئيس الحكومة والكتّاب العامين".

وقرّر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إحداث لجنة تقنية بين الحكومة والنقابات من أجل تدقيق المقترحات للوصول إلى عرض شامل لجميع الموظفين ومستخدمي القطاع الخاص.

وبخصوص عدم تقديمها لأية حلول عملية للشغيلة المغربية، أبرز وزير الشغل والإدماج المهني أن الحكومة "ملتزمة بالحوار الاجتماعي، وتعتبره ركيزة أساسية في سياساتها العمومية، لأنه ينطلق من التزامها في برنامجها الحكومي، لذلك عملت على مأسسته، حيث عقدت دورتين مع النقابات من أجل تحديد جدول العمل، لكن الخلاف بقي فيما يخص تحسين الدخل".

وفي رده على نقطة "إفراغ" العرض الحكومي من محتواه وضعف الحماية الاجتماعية، كشف يتيم أن "إحدى النقابات العمالية قد وافقت على العرض الحكومي، الذي ينص على زيادة تقدر بـ 400 درهم، إلا أن بعض القيادات النقابية رفضته بحجة أنه يقصي العديد من الفئات".

وأردف المسؤول الحكومي: "صحيح أن العرض الحكومي يقصي الفئات العليا، في حين إن فلسفة الحكومة تستهدف الفئات الدنيا، لكن رغم ذلك قامت الحكومة بتحسين العرض مرتين، كما تقدمت بمقترح إعفاء الموظفين من الشطر الرابع من مساهمتهم في تمويل صندوق التقاعد".

جدير بالذكر أن ثلاث مركزيات نقابية قررت الانسحاب من الاجتماع الذي جمع أمناءها العامين بممثل رئيس ديوان الحكومة، بسبب العرض "الهزيل"، لأنه ينص على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة وليست دفعة واحدة. كما أن العرض يستثني مجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، فضلا عن عدم شموله أجراء القطاع الخاص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - yaaaaaaaaadris الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:14
آخر شخص يمكن أن يتحدث عن الحوار، هو السيد يتيم ، لأنه لو كان يؤمن بمبدأ الحوار ، لأقامه مع زوجته و لما تبهدل تلك التبهديلة مع المدلكة الشهيرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - لحسن الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:19
يقول المثل (اذا لم تستحيي فافعل ماشءت).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - متتبع الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:23
سير تنعس.اش من حوار اجتماعي 7 سنوات حوار على زيادة 100درهم في العام لأقل من 5500درهم. أين شعارات الانتخابات موعدنا 2021 أن شاءالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - العربي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:26
استغرب من تعنت الحكومة ازاء الزيادة في رواتب الموظفين والاجراء بدعوى عجز الميزانية، في حين نراها تبدد المال العام على السيارات الفارهة للموظفين ، وحلويات البرلمانيين والمهرجانات الماجنة واحتضان الملتقيات واللقاءات الوطنية والدولية وما الى ذلك ، اما الزيادة في الرواتب فالحكومة تجد نفسها عاجزة عن ذلك اللهم ان هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - غاضب الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:34
فلسفة الحكومة الزيادة للطبقة الدنيا.هل 8000درهم طبقة عليا. لمادا رفعتم أجور القضاة و العمداء ورؤساء الجهات ولم تلغوا تقاعد البرلمان والوزراء ينتمون إلى الطبقة الدنيا انها الازدواجية يا حزب العدالة والتقرب للسلطة .الفصل يوم الاقتراع 2021. حسبنا الله ونعم الوكيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - مغربي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:38
أجل الحكومة متشبتة جدا بالحوار الاجتماعي الا وهو العرض الهزيل ونعم التشبت يا سيادة الوزير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - immad الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 11:48
سبحان الله هذه الحكومة طيبة جدا ، الشعب لايريد تحسين وضعيته الاجتماعية والحكومة تطارده من اجل تحسينها و متشبثة بذلك!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.