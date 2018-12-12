هبة من أبوظبي تدعم مركزا صحيا ناحية تازة

رشيد الكويرتي من فاس

قام وفد يمثل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مرفوقا بممثل عن الهلال الأحمر الإماراتي، الثلاثاء، بزيارة استطلاعية إلى المركز الصحي القروي تيزي وسلي بإقليم تازة؛ وذلك للوقوف على حاجيات هاته المؤسسة من المعدات والتجهيزات الطبية قصد دعم اقتنائها بهبة من المجلس.

وتدخل هذه الهبة الإماراتية في إطار المبادرة الطبية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بالمغرب، والتي سيتم صرفها بالكامل من طرف المجلس الذي يعد أعلى سلطة محلية في إمارة أبوظبي على تجهيز المركز الصحي لتيزي وسلي بالمعدات الطبية الضرورية.

وتكون الوفد الإماراتي، الذي زار المركز الصحي لتيزي وسلي، فضلا عن بعض مسؤولي سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، من محمد حازب، الراعي الكتبي، وسعيد مصبح سويدان الكعبي، وعبد الله خليفة محمد النيادي، الذين يمثلون المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، إلى جانب أحمد محمد الهاجري ممثلا عن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت الدكتورة شفيقة غزوي، رئيسة قسم التواصل بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة فاس مكناس، في تصريح لهسبريس، إن "مبادرة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تأتي تثمينا لروح التعاون التي تجمع المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأشارت غزوي إلى أن "اختيار المركز الصحي القروي تيزي وسلي من أجل الاستفادة من هذه المبادرة الإماراتية ترجمة للرغبة الملحة لوزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية اللازمة لساكنة المنطقة، وتسهيل الاستفادة من كل ما من شأنه الرفع من المستوى الصحي محليا؛ من علاجات، ودعم للبرامج المسطرة من طرف وزارة الصحة".

وكان في استقبال وفد إمارة أبوظبي لدى زيارته إلى المركز الصحي تيزي وسلي؛ فضلا عن عامل إقليم تازة، عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة. واختتمت الزيارة بعقد لقاء مع الوفد الإماراتي للاتفاق على التجهيزات الطبية التي سيتم تسليمها للمؤسسة الصحية المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الصحي لتيزي وسلي، الذي يوفر خدماته لساكنة تقدر بأزيد من 13 ألف نسمة، يقدم سلة من الخدمات الصحية، تشمل الفحص الطبي، ورعاية صحة الأم والطفل، والتخطيط العائلي، والتكفل بالأمراض المزمنة والعلاجات، إلى جانب توفره على دار للولادة تتكفل بالولادات الطبيعية.