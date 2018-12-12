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الرئيسية | مجتمع | حملة للعناية بالأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب

حملة للعناية بالأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب

حملة للعناية بالأمهات العازبات وأطفالهن في المغرب
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:20

أطلق منتدى اتفاقية حقوق الطفل بالمغرب، بدعم من الاتحاد لأوروبي، حملة لدعم الأمهات العازبات بالمغرب والنهوض بحقوقهن، سماها "وأنا لحقوق الأمهات العازبات وأطفالهن"، تحت شعار "أنا أم مهما كانت حالتي الاجتماعية".

وقال المنتدى في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه: "ما تزال الأسر الناتجة عن علاقة خارج إطار الزواج تخضع لأحكام صارمة داخل المجتمع المغربي، وعليه تصبح الأمهات العازبات وأطفالهن ضحايا وصمة العار والتمييز".

وعدد البيان المعيقات التي يمكن أن تواجه أي سيدة مغربية أنجبت طفلا خارج إطار الزواج، قائلا: "في غالب الحالات، الأطفال لا يتمتعون بحقوقهم في الهوية والصحة، ويمكن أن يشكل عائقا أمامهم في المستقبل كالزواج وتأسيس أسرة، كما أن الولوج للمدارس محدود بالنسبة لطفل الأم العازبة".

وزاد البيان أن "الأم لا تستفيد من أي دعم من الدولة وتعاني من الاضطهاد في العمل وصعوبات في إيجاد سكن، حيث ينعتها المجتمع بخارقة الأعراف. ومن جهة أخرى، فالقانون لا يحمّل الأب البيولوجي أية مسؤولية".

وأوضح المصدر نفسه أن "كل المعيقات التي يواجهها كلا الطرفين على المستوى الاجتماعي والقانوني والجنائي ينتج عنها تهميش لهما، والأمهات يقمن بكل جهودهن لتوفير مستقبل أفضل لأطفالهن".

وشدد البيان على رسالة مهمة تطمح حملة "وأنا" إلى إيصالها خلال الشهرين المقبلين بالمساهمة في التعبئة لضمان حقوق الطرفين، مفادها أنه "لا توجد أصناف من الأمهات والأطفال: الأم أمّ والابن ابن مهما كانت الحالة الاجتماعية والعائلية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Khalid badri الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 18:01
السلام عليكم. اذا هادوا راهم جاوكم من الاخر ..بغاو يقولو للنساء راه لي بغات نتهلاو فيها وااخد الحقوق دياها تجيب لينا ولد الحرام .. بغاو المسلمين مايبقى فيهم حتى واحد ولد الحلال بغاو يوصلو لدرجة ان الامام لي كيصلي بالناس يكون حتى هو معندو اصل .لاحول ولاقوة الا بالله.....الله يستر او صافي
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