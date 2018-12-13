24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4908:2113:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تحكم ضدّ مبارك (5.00)

  2. صرخة شاب من القنيطرة (5.00)

  3. احتجاج صناع الأسنان (5.00)

  4. بوعشرين: متابعة حامي الدين تعكس تناقض فصول القانون الجنائي (5.00)

  5. ريال مدريد يتفاوض على ضم المغربي إبراهيم دياز (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ضحايا أحداث 1981 يُطالبون الدولة بحق الإدماج في المجتمع

ضحايا أحداث 1981 يُطالبون الدولة بحق الإدماج في المجتمع

ضحايا أحداث 1981 يُطالبون الدولة بحق الإدماج في المجتمع
هسبريس- مصطفى شاكري
الخميس 13 دجنبر 2018 - 08:30

على الرغم من إقرار هيئة الإنصاف والمصالحة بحقيقة انتهاكات مرحلة "سوداء" في تاريخ المغرب الحديث، لم تتضح معالمها إلى حدود الساعة، فإن صفحة سنوات الرصاص التي يتذكرها مئات الضحايا بأسى عميق لم تُطو بعد، حيث لم تندمل جراح الماضي بمجرد انتهاء الهيئة من إصدار توصياتها، لا سيما في ظل واقع الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الشريحة التي تُعاني الأمرّين؛ الإقصاء من تعويضات الهيئة، والإهمال الحقوقي.

وفي هذا الصدد، قالت جمعية 20 يونيو 1981 إن "لجنة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عرفت تمييزا وتعثرا كبيرين على مستوى التعويض الهزيل، وكذلك بخصوص مقترحات الإدماج الاجتماعي الذي لم يستوف شروط الكرامة التي أقرها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى حرمان العديد من الضحايا من أحقيتهم في الإدماج الاجتماعي".

وأضافت الجمعية، التي تُدافع عن ضحايا انتفاضة 20 يونيو 1981، أن "العديد من الملفات طالها الإقصاء بحجة أنها وُضعت خارج الآجال، ناهيك عن كون ملف شهداء أحداث 1989 تعرّض لانتهاك صارخ، بحكم أن الشروط القانونية والعلمية التي تمت ضمنها عملية نبش الرفات كانت مجرد شكليات، حيث إن المجلس بنفسه يعترف في تقاريره بعدم القيام بأية تحاليل جينية أو أنثروبولوجية لتلك الغاية".

وشددت الجمعية الحقوقية على أن "عملية استخراج الجثث تمّت في 9 دجنبر 2005، كما أن أخذ العيّنات من العائلات جَرَت ما بين سنتي 2006 و2007؛ في حين أن المختبرات العلمية الوطنية الأمنية ذات الاختصاص لم تكن تتوفر في ذلك التاريخ على الخبرة والوسائل اللازمتين لمباشرة هذا النوع من العمليات".

وأردفت: "لم يُوَقَّع بروتوكول التعاون بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ووزارة العدل وقيادة الدرك الملكي إلا بتاريخ 12 فبراير 2008، إلى جانب أن عملية استخراج رفات ثكنة الوقاية المدنية لم يُكتب لها تحديد أمكنة رفات بقية الشهداء من العدد الإجمالي المعلن عنه، بحيث تُلحُّ عائلات الشهداء على ضرورة استجلاء الحقيقة الكاملة لهذا الملف الكبير".

وطالبت الجمعية بـ"تسليم هوية الرفات المُستخرج من المقبرة الجماعية، وتحديد قبور الشهداء كما هو موثّق في المقررات التحكيمية التي سُلِّمت إلى ذوي حقوق الشهداء، ثم كتابة الأسماء بشكل صحيح عليها، حتى يتسنى للعائلات الترحُّم عليهم، فضلا عن إدماج أبناء الشهداء".

ودعت جمعية 20 يونيو 1981 إلى "التسوية العادلة المادية والمعنوية للضحايا وأصحاب الحقوق الذين صُنِّفت ملفاتهم خارج الآجال، وتسوية حالات الإدماج الاجتماعي العالقة بشكل يتناسب مع جسامة الانتهاك، ثم إعادة النظر في التعويضات الهزيلة بدون تمييز"، إلى جانب "ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، والاعتذار الرسمي والعلني لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

سعيد مسرور، رئيس جمعية 20 يونيو 1981، قال إن "الجمعية دأبت على إصدار مجموعة من البيانات، خلال الفترة التي تكون لها علاقة بحقوق الإنسان، بحيث تُؤكد أنها تتبع الملف وتستعد لتحقيق المطالب التي تراها مشروعة".

وأضاف مسرور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعية تأسست سنة 2006، في حين جُدِّد مكتبها خلال الموسم الجاري؛ ذلك أنها تدافع عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذين لهم علاقة بالأحداث الاجتماعية لسنة 1981".

وأوضح المُعتقل السياسي السابق، الذي أمضى 13 سنة في السجون المغربية، أن "عشرات الضحايا وافتهم المنية بسبب رصاص الشرطة في الأحداث، أو أصيبوا بعاهات مستديمة، كما أن هنالك فئة عريضة تعاني من الناحية الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الظلم مازال كاين الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:15
الشعب المغربي مازال تياكل العصى وكيتعذب يوميا وتيموت ببطء وسواءا دار ولا مادارش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - sarah الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:20
Comme le hirak du Rif de cette année 2017, la cause première qui a allumé le feu en 1981 a été les conditions sociales et économiques
La presse étrangère parle d'un millier de morts et de 5.000 arrestations. A l'origine: une augmentation brutale des prix des produits de 1re nécessité
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - المنطق الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:22
الحق لا يطلب الحق ينتزع ✋
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - Hamido الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:23
توقيت هيئة اللا انصاف والمصالحة الذي تزامن مع حكومة اليوسفي وتنصيب الملك خلفا للراحل الحسن والإعلان على اكتشاف البترول بكميات كبيرة ومن النوع الجيد كلها أمور كان قد حضر لها النيو مخزن بشكل جيد.وقد انطلت الحيلة على المغاربة.واليوم اكتشف المغاربة انهم كانواسدجا وان الغرض من تلك الدعاية هو تخدير الناس حتى تسير الأمور بشكل جيد.وانا طفل صغير اتذكر بشاعة دالك اليوم وكيف كان الرصاص يلعلع في الأحياء والازقة وكيف انتصب الجيش في كل الأماكن يقتنص اي شيء يتحرك.ورأيت امرأة ملقاة على الأرض وقد اخترقت رصاصة رأسها. كانت امرأة شابة تركت وراءها أربعة أطفال. لسوء حضها كانت شيئا ما قريبة من زاوية تحصن فيها الجيش.وكان الحديث عن الجثث التي تم جمعها وجميعها في حفرة كبيرة لا ينقطع تلك الأيام والمسؤولين أنكروا دالك والبصري سماهم شهداء الخبز.لا اعتقد ان خدعة المصالحة ستنطلي هده المرة عن الريف وجرادة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - Senhaji الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:23
Ça suffit. Vous êtes déjà compensés.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
6 - Abdelfettah الخميس 13 دجنبر 2018 - 09:42
انثم السبقون و نحن اللاحقون ،يوم لكل ذي حق حقه
.و العاقبة للمتقين
شكرا لهسبرير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.