ملف اتهام حامي الدين .. "الخصوم" يرحّبون والمتعاطفون يتضامنون

هسبريس - محمد الراجي

أثارتْ إعادة فتْح ملف مقتل الطالب القاعدي بن عيسى آيت الجيد، الذي لقيَ حتْفه إثر مواجهة بين طلبة قاعديين وطلبة إسلاميين سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، واتهام عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بـ"المساهمة في القتل العمد"، نقاشا واسعا تميّز بتبايُن آراء المتتبعين بين قائل إنَّ الهدف من إعادة فتْح الملف هو إخراس صوت حامي الدين "المُزعج للسلطة"، وبين مؤيّد لقرار إحالته على غرفة الجنايات.

وأشعَلتْ تدوينة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الخلاف بيْن الطرفيْن؛ إذ دافَع بقوة عن زميله في حزب العدالة والتنمية، وعبر عن "اندهاشه الكبير" بإحالة قاضي التحقيق لملفه على الغرفة الجنائية بتهمة المساهمة في القتل العمد للطالب آيت الجيد.

الرميد قال إنَّ ملفّ قضية مقتل آيت الجيد أغلق منذ سنة 1993، حيث برّأتْ غرفة الجنايات عبد العالي حامي الدين، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدَّت إلى القتل، وأنّ هذا القرار لا يمكن اعتباره واقعة يمكن الاختلاف حولها، "بل بالنواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون"، معتبرا أنّ خرْق هذه القاعدة "يعتبر خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة".

تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان خلّفتْ ردود فعل واسعةً؛ إذ اعتبرها عدد من المتتبعين تدخّلا في عمل القضاء وتوجيها له. وفيما لمْ يتسنَّ أخذ رأي المصطفى الرميد بعد محاولات للاتصال به، لعدم ردّه على الهاتف، ذهب محمد الهيني، المحامي بهيئة القنيطرة، إلى القول إنّ القيادي في حزب العدالة والتنمية "ينتصر للعشيرة والجماعة على حساب القانون والوطن ووحدته ووحدة مواطنيه".

وعلّل المتعاطفون مع حامي الدين، ومنهم المصطفى الرميد، موقفهم بعدم قانونية قرار قاضي التحقيق في قضية آيت الجيد القاضي بإحالته على غرفة الجنايات، بكوْن المحكمة برّأته منذ عام 1993، وبكون المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه "لا يجوز تعريضُ أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو بُرّئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد".

في المقابل، اعتبر عزيز إدامين، الناشط الحقوقي، ذلك "خُرافة رميدية"، وكتب في تدوينة على "فيسبوك": "المتابعة الأولى كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة سنتين"، مضيفا: "نحيل هنا على المادة 369 الفقرة الثانية من المسطرة الجنائية، التي يمكن تحريك دعوى جديدة ليست هي الأولى ولكنها امتداد لها في حالة الإدانة، باستثناء حالتين فقط، وهما البراءة أو عفو ملكي".

إدامين الذي حرص على التأكيد أنّه لا يقف في صفّ أيّ طرفٍ من طرفيْ قضية آيت الجيد، قال في تصريح لهسبريس، إنّ المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الفقرة السابعة منها، تحظر محاكمة شخص مرتين بالتهمة نفسها، لكنّه استدرك بأنّ هذا المنع "ليس مطلقا، بل له استثناءات معينة".

وأوضح أنَّ التعليق العام رقم 32 أجاب عن هذه الحيثية، حيث أجاز إعادة المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة، مضيفا أن "النقاش الذي طرحه السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مبتور من جوهره، لأنّ التنقيب في الاتفاقيات الدولية يتطلب ربط مواد الاتفاقية بالتعليقات العامة التي تصدرها الهيئات المعنية بتتبع هذه الاتفاقيات".

واستند المتحدث إلى المادة 56 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه "لا يُثار الحظر الوارد في الفقرة 7 من المادة 14 إذا قامت محكمة أعلى بإبطال الإدامة وأمَرتْ بإعادة المحاكمة"، وعلاوة على ذلك، لا يمنع هذا الحظر استئناف محاكمة جنائية تبررها ظروف استثنائية، مثل العثور على أدّلة لم تكن متاحة أو معروفة عند صدورُ حُكم البراءة.

وبينما ما تزالُ ردود الفعل حول قرار قاضي التحقيق إحالة عبد العالي حامي الدين على غرفة الجناية، بتهمة "المساهمة في القتل العمل"، تتناسل، اعتبرَ مُتتبعون أنّ هذه القضية سياسية بالدرجة الأولى، أمْلتها المواقف والآراء المُزعجة للسلطة الصادرة عن حامي الدين، الذي يوصف بكونه واحدا من "صقور" حزب العدالة والتنمية.

في هذا الإطار، كتب المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو حزب العدالة والتنمية، أن "متابعة عبد العالي حامي الدين متابعة سياسية"، مضيفا أن "قرار قاضي التحقيق للأسف يخرق كل الأبجديات والمبادئ المتعارف عليها قانونا. وهناك من يسعى لإعدام الثقة في أي إمكانية لوجود قضاء مستقل يحتكم للقانون والضمير".