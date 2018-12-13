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كُتّاب وآراء
الحكومة تؤكد مواجهة العنصريّين أمام أسئلة أمميّة للأمازيغ والمهاجرين
قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن "المغرب حرص على تطوير وملاءمة ترسانته القانونية لمكافحة كافة أشكال التمييز والعنصرية والتعصب والكراهية؛ إذ إن المنظومة الجنائية، والتشريعات المتعلقة بالشغل والحريات العامة والأسرة والجنسية ومحاربة العنف ضد النساء، تجرم كافة أشكال التمييز".
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث اليوم الخميس، بحضور المقررة الأممية الخاصة بمعاينة أشكال العنصرية والتمييز والكره، تيندابي أشيومي، أن "دستور سنة 2011 ميثاقٌ حقيقي للحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن كل القواعد المرجعية للإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بزيارة المقررة الأممية، يضمنها الدستور، "بداية بإقرار المساواة بين المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين، إضافة إلى تكريس الهوية المتعددة والموحدة للمغاربة وتنوعهم الثقافي".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المملكة المغربية تستند إلى تاريخها العريق ومرجعتيها الثقافية المبنية على التعدد والتنوع والتعايش السلمي بين مختلف الفئات"، مشيدا بمجهوداتها على مستوى مكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز والكراهية والتعصب، وهو ما يدل على الانخراط القوي والفعلي في تعزيز ثقافة التسامح.
وأردف الرميد أن "المغرب ما فتئ يساهم في دعم التوجهات الدولية في مجال مكافحة الكراهية، وتعزيز الحوار والنقاش الدولي حول نشر قيم التسامح والاعتدال؛ وذلك من خلال العمل على احتضان اللقاءات والمنتديات الدولية التي انبثقت عنها إعلانات مرجعية هامة، كخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية والعنصرية الدينية، المعتمدة سنة 2012".
وخاطب وزير الدولة المقررة الأممية قائلا إن "اللقاءات المبرمجة ستمكنكم من الوقوف الميداني وبشكل ملموس على المنجزات والمجهودات التي ما فتئت تبذلها المملكة المغربية على مستوى كل القضايا والموضوعات"، مشددا على أن "الزيارة ستمكن من التعرف على بعض التحديات والإكراهات".
وفي السياق ذاته، منع الصحافيون من الاستماع إلى مداخلة المقررة الأمميةـ تيندابي أشيومي؛ إذ طلب منهم مغادرة قاعة الاجتماع وأغلق التلفاز الناقل للقاء في وجههم، مما حال دون الحصول على ما أوردته أشيومي من ملاحظات بخصوص المغرب وكل ما يتعلق بمحاربة العنصرية والتمييز.
وأوضحت أشيومي أن "زيارتها إلى المغرب ستشمل مدن الرباط وطنجة وتطوان وأكادير والدار البيضاء، وستركز على جميع جوانب عدم المساواة العرقية التي تشكل عقبة أمام التمتع الكامل بحقوق الإنسان"، مشيرة إلى "عزمها جمع معلومات عن حوادث العنصرية الواضحة، وما يتصل بذلك من عدم التسامح، إضافة إلى الأشكال الهيكلية للتمييز والاستبعاد".
وأضافت المقررة الأممية، في كلمة توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها من مكتب الأمم المتحدة بالرباط، أنها "ستقوم بتدارس وضع الأمازيغ في المغرب، بالإضافة إلى التجارب الحياتية للمغاربة ذوي البشرة السوداء واليهود والأقليات الأخرى، فضلا عن متابعة وضع اللاجئين والمهاجرين فيما يتعلق بالتمييز وكره الأجانب والتعصب".
وزادت المتحدثة أنها "تتطلع للاستماع لآراء النساء والشباب والقيادات الدينية واللاجئين والمهاجرين والأشخاص المحرومين من الحرية والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ممن يتعرضون لأشكال مختلفة من التمييز، بالإضافة إلى التمييز العنصري والعرقي".
تجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية، تيندابي أشيومي، ستعقد ندوة صحافية خلال الشهر الجاري بأحد فنادق الرباط، لتقديم ملاحظاتها وما عاينته خلال زيارتها إلى المغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
ربي كبير.
إحدى جلسات المحاكم في المغرب
لترى أن القاضي لا يفهم ما يقوله المتهم
و أن تدخل للمدارس المغربية
سترى أن التواصل صعب بين التلاميد و المعلم
الامر ينطبق على كل المرافق العمومية
وهده قمة العنصرية و الإقصاء .
أين هو ما يسمى بالقانون التنظيمي
لترسيم الأمازيغية 8سنوات من المداولات
والتاجيلات كأنكم تقومون بابحاث حول الفضاء
أليس هذا خرق لدستور الوطن
القناة الأمازيغية ثبت 5ساعات في اليوم
تعاد فيها برامج قديمة جدا
أليس هذا ضلم وخرق لحق من حقوق الانسان
والكثير لا مجال لذكر الكل
وانشري ياهسبريس وشكرا
هي تضن بأن الأمازيغ أقلية أو مهاجرين ولكن لم تجد ربما لينبهها بهاد الخطأ إلا مسؤول.
الأمازيغ مغاربة مواطنين اصليين .هاؤلاء يبحثون على خلق الفتن وينبشون في اشياء لا تهم المغاربة اما العنصرية في حقيقة الأمر لا نحس بها ولا نشعر بها الأمازيغ أناس شرفاء يحبون الغير ومتفتحون على كل مكون مواطن كان عربيا أو يهوديا أو صحراويا أو اسود فحداري من هاؤلاء ومعهم الجمعيات و منظمات ومتقفون وفلاسفة.لايحبون هاد الشعب العضيم
2.لا أعتقد أن هناك تمييز و عنصريه بين المغاربة في ما بينهم ادا شاهدنا الحكومة سنجد معظم الوزراء امازيغ ابتدأ من رئيس الحكومة الى وزير الداخلية تم وزير السياحة تم ...........
3.أما عن رؤساء أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة فكلهم امازيغ اتحاد الاشتراكي لشكر هو امازيغ . الحركة الشعبية العنصر أمازيغي .العدالة و التنمية العتماني امازيغي . حزب الأحرار أخنوش أمازيغي. الاتحاد الدستوري ساجد أمازيغي .
عن أ ي عنصرية و تهميش يتحدتون
هدا الموضوع جميل جدا. أحياناً نرى ونقرأ بعض تعليقات فيها بعض معاني العنصورية خصوصا عندما يكون مناقشة مواضيع ﻷمازيغية للغة ومجتمعتهم مشاكل رحال وغيرها. أنا متفائل عندما يصدرون قانون العقوبات لكل من يزعزيع ويميل للعنصورية بين مجتمعنا الرائع المغربي كان ذالك من خلال تعليقات أو موجهة كلمية. عربي، أمازيغي، كلن مغاربة ﻻ فرق بيننا ونحن جميعاً أشيقاء وندافعوا عن وحدتنا الترابية ووطننينا المغرب. نحن كلنا مغاربة ومع الدستور المغربي الجديد.
بشوية بشوية حتى غادي نرجعو بحال شي دولة طائفية
وتدخل الخارج على الأبواب
المهم أن الظهير البربري الذي أطلقه الاستعمار بدأ الآن يعطي ثماره
بالسياسة العوجة ديال الدولة وبمساعدة صهاينة النزعة البربرية
سنقول في المستقبل القريب أهلا بالفتنة
السيدة الأممية يجب ان تدقق في خرق القوانين الدولية وحقوق الانسان من طرف تلك العصابة الجاثمة على صدور المغاربة كما يتوجب عليك زيارة منطقة الريف حيث العسكرة والتهميش والتعسف الإداري والأمني والسياسي في كل مناحي الحياة.
اما صاحبنا الوزير فانه لا يغير من الواقع شيئا اللهم تغيير جلده في كل مناسبة كما انه لا يزمجر الا عندما تدنوا الخرقات من شيعةحزبه.
رد على مغربي رقم 1
جميع الساكنة في المغرب الحاملة للبطاقة الوطنية هم، يا مغربي، مغاربة. وكل من له رسم عقاري باسمه فهو في بلاده. أما التحدث عن الأصول والأجداد، فهذا موضوع آخر، سنتحدث فيه يوم تعمم نتائج تحاليل دي.إن. إي "ADN بالفرنسية". حيث سترى، يا من يدعي اليوم أنه أمازيغي، سترى العجب العجاب. هذا من جهو، ومن جهة أخرى، ألم تدرس: كن ابن من شئت واكتسب أدبا، يغنيك محموده عن النسب؟ فهمتي كيفاش أُو لا مازال؟ شغل هاداك.