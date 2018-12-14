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الرئيسية | مجتمع | شاب مغربي يقترب من جائزة أفضل معلّم في العالم

شاب مغربي يقترب من جائزة أفضل معلّم في العالم

شاب مغربي يقترب من جائزة أفضل معلّم في العالم
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:19

اختارت "مؤسسة فاركي لتغيير الحياة من خلال التعليم " شريف حميدي، مدرس مغربي وصاحب مشروع تعليمي رائد، ضمن القائمة النهائية لأفضل 50 معلما مرشحين لنيل "جائزة أفضل معلم في العالم 2019" في دورتها الخامسة.

وأضحت الجائزة، التي يطلق عليها أيضا اسم "جائزة نوبل للتعليم"، الأكبر من نوعها في العالم، حيث تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي وأطلقتها المؤسسة تقديرا للمعلم الأفضل بناء على الأداء الذي يقدمه والإسهامات المتميزة في مجال التربية والتعليم. كما تمتاز الجائزة بإسهامها في تسليط الضوء على الدور النبيل الذي يضطلعه المعلمون في المجتمع.

وقالت المؤسسة، في بيان، إن حميدي أحدث ثورة تكنولوجية في مجال التعليم بالمغرب توفر للشباب تعليما ذا جودة وتفتح لهم فرصا اقتصادية وعدالة اجتماعية، بفضل إطلاقه لمشروع اختار له اسم "التعليم 4.0"، الذي يستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين الشباب من تنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المعرفية وإعدادهم لسوق العمل المستقبلية.

والمشروع عبارة عن مدرسة متنقلة عبر المناطق النائية بالعالم القروي لسد الفجوة لدى التلاميذ على مستوى التكنولوجيا الرقمية.

وفي هذا الصدد، أقام هذا الشاب المغربي منصة لتعليم الأطفال مهارات سوق العمل المرتبط بالثورة الصناعية الرابعة، حيث تتاح لهؤلاء الأطفال من مختلف الأعمار فرص تعلم الرياضيات والمواطنة العالمية إلى جانب مواد تعليمية أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أن شريف قام، في العديد من التجمعات والمدارس في مختلف أنحاء المغرب، بملاءمة المناهج حتى تستجيب للمتطلبات الفردية للتلميذ، وكنتيجة لذلك تحسن أداء التلاميذ على المستويين الاجتماعي والأكاديمي؛ فبعد تجارب عدة واستعمال أكثر من 100 برنامج معلوماتي وتطبيقات عدة، يشتغل فريق شريف حاليا على تطوير أرضية تكنولوجية للذكاء الاصطناعي، حيث تم تزويد كل مدرسة اشتغل معها شريف ببرنامج خاص يستجيب لحاجياتها. كما أنه أجرى برامج أبحاث عملية وتجارب مختلفة لقياس فعالية البرامج في كل مدرسة.

وباستعمال هذه التجارب، صمم شريف رفقة باقي المعلمين برامج تطوير مهني يضمن الاستدامة. وأسس على المستوى الوطني "مشروع المكتبة المغربية" لتشجيع الشباب على توزيع الكتب في مختلف أنحاء المملكة والانخراط في شراكات مع المدارس والجماعات الترابية في المناطق القروية الأكثر عزلة، بهدف تشجيع خلق مكتبات صغرى، علاوة على ذلك نشر شريف العديد من المقالات حول التعليم والابتكار والتكوين والتدريس بهدف نشر الممارسات الفضلى وحصل على جوائز باعتباره فاعلا في المجال الإنساني والتربوي.

وجرى اختيار قائمة المعلمين لنيل "جائزة أفضل معلم في العالم 2019" من بين أكثر من 10 آلاف مرشح ومتقدم من 179 دولة حول العالم. وتتضمن القائمة النهائية مرشحين من 39 بلدا حول العالم. ومن خلال تسليط الضوء على قصصهم، تأمل "مؤسسة فاركي" في أن تتمكن من إثارة اهتمام الجمهور ووعيه بأهمية دور المعلم في بناء المجتمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - amal الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:26
الله يعاونه إنشاء الله و ويبارك ليه يا ربي
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46
2 - سمير دسلدورف الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:28
ما أحوجنا لأمثال هؤلاء المدرسين لتقديم الدعم والمساعدة لطلاب المناطق النائية فمزيدا من التشجيع والدعم من طرف الدولة
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3 - دادي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:28
لا الاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من أعماق قلبي أدعو لك أن تكون من نصيبك ، لقد ترغرغت عيناي دمعا و أنا أتمعن في الصورة حفظك الله يا من كدت أن تكون رسولا .
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10
4 - محمد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:30
لا نملك سوى أن ندعو له بالتوفيق و النجاح ...
و لكن الغريب هو أن هذا الشاب لم نسمع به من قبل و لا أعارته الوزارة قيمة و لا نرى أثرا له في التعليم بالمغرب ...
نحن متأخرون و متخلفون و التعليم عندنا في قاعة الإنعاش ... هذا لا غبار عليه ... إلا من يزايد على أن الشمس ليست حارقة ... و أن الليل لونه أبيض ....
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9
5 - imad الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:34
تحية خاصة ليك أخويا او الله إيسهل عليك.بكثرة ماتنقرا هاتشي لتايوقع فالبدان العربية تانفقد الامل.ولكن كاينين شي ناس تايفرحوك وخا قلال بزاف.الله إيسهل أمورك
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6 - غيثة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:34
ماشاء الله ...الله يوفق و ينال ما يستحق ....
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7 - البيداغوجيا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:35
الله المعين..سيكون إن شاء الله مفخرة لنا.أتمنى من وزارة التربية ان تعيره الاهتمام الكامل وان تدخر جهدا في تعميم برامجه في كل الجهات خا صة النائية منها.
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6
8 - خالد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:37
لكل مجتهد نصيب الله يوفق هدا المعلم المجتهد
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6
9 - مريم الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:39
اللهم وفقه وبارك فيه وزد من امثاله
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10 - viva tanja الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:42
إلى الأمام إن شآء الله نتمنى لك التوفيق والنجاح إن شاء الله
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11 - مواطن الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:45
گالعادة تجربة رائدة ومعترف بها دوليا لمواطن ومعلم مغربي في قطاع حيوي وحساس يأتيها التنويه والاعتراف من خارج أرض الوطن في حين يتصدر المشهد شردمة القوم ويوشحون بالأوسمة ويجنون أموال طائلة..
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12 - مغربية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:49
صورة جميلة و معبرة ،الله يوفقك ان شاء الله
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13 - ashraf الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:51
اللهم وفق هذا الشاب و فريقه ويسر لهم أمرهم ... وزد من أمثالهم ... ماأحوج بلدنا العزيز مثل هؤلاء الشباب...
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14 - السفير الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:53
بارك الله فيه وفي عمله هذا هو اللي يستاهل الوسام الملكي ...
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