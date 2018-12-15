"الحكرة" تدفع المتصرفين إلى الاعتصام أمام البرلمان

هسبريس من الرباط

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كل المتصرفات والمتصرفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى التعبئة الشاملة لخوض إضراب يومي 19 و20 دجنبر، والمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الثامنة المنظمة تحت شعار: "كفى من الحكرة STOP LHOGRA"، والاعتصام الليلي أمام مقر مجلس النواب.

وطالب التنظيم المتصرفين بالحضور إلى ساحة البريد بزي أسود ابتداء من الساعة الواحدة زوالا لتنظيم الصفوف ووضع الوسائل اللوجيستيكية؛ على أن تنطلق المسيرة على الساعة الثانية زوالا لضمان الوصول إلى مقر وزارة الاقتصاد والمالية قبل انتهاء توقيت العمل الرسمي، ثم العودة إلى مجلس النواب لإنهاء المسيرة وبدء الاعتصام.

وناشد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مساندة ملفهم، و"الوقوف إلى جانب هاته الشريحة من أطر الدولة التي تواجه قهرا حكوميا غير مسبوق وحيفا لم يسبق أن ووجهت به فئة من فئات الإدارة العمومية".