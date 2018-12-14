اتحاد الشغالين يعرض النعاس على لجنة التأديب‎

هسبريس من الرباط

أكد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه ليس طرفا في صراعات أو مشاكل تهم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، موردا أنه ليس معها أو ضدها، ومؤكدا أن من لديه قضايا تتعلق بسير التعاضدية فعليه اللجوء إلى القضاء.

وشدد الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، على أن ما قام به أحمد النعاس، كاتب نقابة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ليس سوى تصرف شخصي تم تنبيهه بخصوصه.

وأضاف الاتحاد العام للشغالين: "مع تمادي كاتب نقابتنا بهذا القطاع فإنه تم توقيفه عن ممارسة أي نشاط إلى حين عرضه على لجنة التحكيم والتأديب"، معبرا عن "سمو مبادئه عن كل مس بالأشخاص أو المؤسسات دون بينة"، ومشددا على أنه "منذ تأسيسه ظل وسيبقى مدافعا عن حرية الصحافة في إطار دولة الحق والقانون".