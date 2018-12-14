محامو المغرب يتقاسمون التجارب والخبرات بطنجة

هسبريس من الرباط

التأم محامو المغرب، اليوم الجمعة بمدينة طنجة، لتقاسم التجارب وتبادل الخبرات مع نظرائهم من بلجيكا والإمارات العربية المتحدة وتونس، في أفق تحديد الممارسات الفضلى من أجل تدبير مالي نموذجي لهيئات المحامين.

وفي تصريح له بالمناسبة، قال بنسالم أوديجة، مدير التشريع بوزارة العدل، على هامش افتتاح الندوة، إن هذه الأخيرة "تعقد بعد عشر سنوات على صدور ظهير 20 غشت 2008 المعدل، والذي أتى بمستجد مهم في مجال تدبير الأموال والعائدات لهيئات المحامين".

وتابع المتحدث بأنه تبين بعد مضي عشر سنوات على هذا القانون أن "تعامل الهيئات في تدبير الودائع وأموال الزبناء يختلف من هيئة لأخرى، بين نظام يعتمد الصلاحيات المنوطة بالنقيب في تدبيره لهذه الأموال، وبين إسناد هذه المهمة إلى أمين المال؛ فيما حاولت هيئات أخرى أن تتجه نحو التدبير الجماعي".

وأضاف المتحدث ذاته أن تدبير الهيئات لودائع الزبناء والمتقاضين والموكلين خلال هذه الفترة "كان في جملته إيجابيا ونزيها، ولكن من حين إلى آخر تنزل بعض الحالات إلى انزلاقات وممارسات من شأنها أن تسيء إلى هذه المهنة".

وخلص أوديجة إلى أن هذه الندوة "ستعمل على إبراز ضرورة توحيد طرق التدبير المالي للهيئات، وعلى إيجاد مخرج تشريعي من خلال نص في القانون المنظم للمهنة يضبط هذا الجانب المالي من خلال قواعد آمرة تحكم الجميع".

من جهته، أفاد إبراهيم السملالي، نقيب هيئة المحامين بطنجة، بأن هذه المؤسسة لديها تصور وتجربة خاصان شرع فيهما منذ بداية 2015، موضحا أن الهيئة حولت تدبير المال العام من التدبير الفردي إلى التدبير الجماعي، "فأصبحت فيه شفافية ومصداقية أكثر نظرا للطرق التقنية والمحاسباتية التي لا تدع مجالا للشك والشبهات في طريقة التدبير".

كما أشار المتحدث إلى أن هذه الطريقة تعتمد الميزانية السنوية والأوامر بالصرف الموقعة من النقيب وأحد أعضاء المجلس، وتعتمد الاستعاضة عن التسيير الأحادي لأمين المال بالتدبير الجماعي من طرف لجنة الشؤون المالية، مضيفا أن "هذا الطرح سيعرض على باقي الهيئات خلال هذه الندوة التي ستعرف تقديم مقارنة بين التجارب للوصول إلى أفضل الممارسات".

حري بالذكر أن الندوة، التي تنظمها على مدى يومين هيئة المحامين بطنجة حول موضوع "تجارب مختلفة لتحصين مالية الهيئات"، "تهدف إلى أن تكون منصة للنقاش بين مسؤولي مختلف هيئات المحامين بالمغرب والبلدان الضيفة لتحقيق شفافية مالية هذه المؤسسات".

كما تبحث الندوة، التي تعرف مشاركة نحو 300 محام من المغرب وخارجه، مختلف أوجه تدبير مالية الهيئات وطرق اعتماد المساطر العامة وأفضل الممارسات والحكامة.