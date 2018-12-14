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قضاة المملكة يقدمون إحاطة للمجلس الأعلى ضد "تصريحات الرميد"

قضاة المملكة يقدمون إحاطة للمجلس الأعلى ضد "تصريحات الرميد"
هسبريس- عبد الإله شبل (صور: منير امحميدات)
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 22:56

لم يستسغ قضاة المملكة التصريحات الصادرة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بخصوص قضية عبد العالي حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد، إذ اعتبروا ما صدر عنه يمس باستقلالية السلطة القضائية.

ورفض قضاة المملكة المنضوون تحت لواء عدد من الجمعيات القضائية، باستثناء نادي قضاة المغرب الذي خرج ببيان خاص به، "المس بكرامة القضاة"، معتبرين ذلك "خطا أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل".

وعبر القضاة في ندوة صحافية عقدت مساء الجمعة بالدار البيضاء، احتجاجا على تصريحات وزير الدولة، عن "شجبهم استعمال جهات مسؤولة داخل الحكومة (الرميد) لمصطلحات غير لائقة تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتحريضا غير مسؤول ضد القضاء".

ووسط حضور كبير للقضاة المنتمين إلى صفوف "الودادية الحسنية للقضاة"، و"الجمعية المغربية للنساء القاضيات"، و"رابطة قضاة المغرب" و"الجمعية المغربية للقضاة"، اعتبر الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية رئيس الودادية، عبد الحق العياسي، أن مثل هذه الخرجات "غير محسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيء إلى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخر مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات".

وتابع المتحدث نفسه في معرض حديثه بأن أصحاب هذه الخرجات "ينتمون إلى مؤسسات دستورية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال"، مشيرا إلى أن المرحلة وتحدياتها "تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها، خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وبعد تقديمهم إحاطة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية باعتبارها مؤسسة دستورية تتولى حماية الضمانات الممنوحة للقضاة، لوح هؤلاء بالتقدم بشكاية ضد الوزير الرميد؛ وذلك بعد تدارسهم للموضوع مع هياكل المنظمات التي ينتمون إليها.

وقرر القضاة تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية المتعلقة بحسبهم بـ"المساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء"، مؤكدين أن دفاعهم عن استقلالية السلطة القضائية "لا ينطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو شخص، وإنما من منطلق الإيمان الراسخ باستقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمواثيق الدولية".

وتأتي هذه الخرجة من طرف القضاة بعد "تدوينة" مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي عبر فيها عن رفضه إحالة زميله في الحزب عبد العالي حامي الدين على الغرفة الجنائية بفاس، معتبرا أن هذا القرار "لو قدر له أن يصمد أمام القضاء فسيكون انقلابا في مسار العدالة بالمغرب".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرر متابعة المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين، بتهمة المشاركة في القتل العمد في قضية آيت الجيد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - خالد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:10
لا حول ولا قوة إلا بالله ، هؤلاء المجتمعون يريدون فقط أن يسكتوا صوت الحق والنزاهة ، والله العظيم الرميد مصطفى أمة وحده في النزاهة
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2 - ولد حميدو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:11
تبين بأن الملكية البرلمانية لا تصلح للمغرب في الوقت الراهن مع مثل هؤلاء المسؤولين الدين مع
انصر أخاك ظالما أو مظلوما
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2
3 - hassia الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:13
أشاطركم الرأي,يجب توقيفه على حده,لو كان فعلا دمقراطيا وحقوقيا لبلع فمه وينتضر نتائج التحقيق وكان عليه أن يطالب بتجميد عضوية حامى الدين فى حزبه.عائلة آيت الجيد فقدت ابنها ومن حقها أن تتابع كل مشتبه فيه.يجب تطبيق القانون فكيف لمتهم بالقتل أن يمارس السياسة يجب توقيفه حتى تضهر الحقيقة,يدان أو يعوض
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6
4 - محامي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:20
أكبر خطأ ارتكبناه نحن المحامون هو مساندتنا للاتجاه الداعي الى استقلال النيابة العامة و انشاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ وهنا نحن نأدي جميعا الثمن سواء كمهنيين او كمجتمع ككل ...وأصبح لدينا دولة القضاة !!!!
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5 - البجعدي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:20
المهنة التي فيها الرشوة بأعلى نسبة مأوية هي القضاء هل يوجد قاضي غير مورشتي ؟؟؟ لنطرح هده المقاربة !!! مرتبك الشهري والشقة و سيارة Dacia أو villa و 4x4 وعطلة في أوروبا ؟؟؟؟ مادا تختار لو كنت قاضي في المغرب ؟؟؟؟
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6 - شي مدوخ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:21
هاد الدولة العميقة كي دير شي واحد فالسيبلة تجيبو تجيبو. من بوعشرين لحامي الدين للرميد ومازال العاطي يعطي. للي قال الله ينجيك من تلاتة، النار والبحر والمخزن كان عارف مزيان آش تيقول
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7 - omar arob الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:22
هزلت قضاة ينظمون مؤتمر صحافي يشيرون فيه الى ان موضوعه يتعلق بقضية رائجة امام القضاء.. ويردون فيه على حزب ويسمون الحزب باسمه.. ويعلنون تشكيل لجنة لتتبع هذه القضية رغم انها معروضة على انظار القضاء... سكتوا دهرا ونطقوا كفرا..لماذا لم يكونوا لجنة لتدارس حراك الريف وجرادة..بصراحة ان هؤلاء القضاة خرقوا الحياد ..لذلك كان قضاة النادي اذكياء حينما تجنبوا الخوض في السياسة والخوض في قضية معروضة على انظار القضاء.
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8 - باختصار حضراتي السادة الجمعة 14 دجنبر 2018 - 23:23
ترناسة حقوقية و اتحدى الحقوقيين بكل امانيهم النفوذ من ثغرة قانونية قد يغفل عنها هؤلاء
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