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كُتّاب وآراء
بنعتيق يتباحث مع المقررة الخاصة لغوتيريس
استقبل عبد الكريم بنعتيق، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، بمقر الوزارة، "تونداي آشيم"، المقررة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بـ"أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب".
وعبرت المقررة عن امتنانها وشكرها للمملكة المغربية على احتضانها لفعاليات المنتدى الدولي للهجرة والتنمية والميثاق العالمي للهجرة، موردة وفق ما جاء في بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أن المغرب بذل مجهودا كبيرا من أجل إبداع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء؛ "وذلك بطريقة خلاقة تجعل من المقاربة الإنسانية الثابت الأساسي والمحوري في محاربة كل أشكال التمييز التي تشهدها الظاهرة".
واستعرض الوزير، الذي كان مرفوقا بخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب منذ سنة 2013، "والتي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع على المستوى الوطني الإقليمي والدولي، وذلك بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس"، يقول البلاغ.