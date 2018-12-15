الأميرة للامريم تدشن البازار الدولي الخيري بالرباط

هسبريس - و.م.ع

ترأست الأميرة للامريم، اليوم السبت بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، حفل تدشين "البازار الدولي للأعمال الخيرية" للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس.

بعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بتدشين البازار، قدمت للأميرة للامريم شروحات حول المشاريع المنجزة من قبل النادي الدبلوماسي، في المجالين الثقافي والاجتماعي، وكذا الجمعيات التي يدعمها النادي في مجالات متعددة.

إثر ذلك، قامت الأميرة للامريم بزيارة لمختلف أروقة البازار الدولي للأعمال الخيرية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من منتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية لعدة بلدان تمثل مختلف القارات.

وفي كلمة بالمناسبة أعربت رئيسة النادي الدبلوماسي، عقيلة سفير هنغاريا بالرباط سيلفيا تروملر، عن تشكراتها للأميرة للامريم على دعمها الكبير للمشاريع الاجتماعية التي يشرف عليها النادي.

وأشارت إلى أن البازار الدولي للنادي الدبلوماسي يعد تقليدا حقيقيا، وأصبح جزءا من الحياة الاجتماعية لعاصمة المملكة منذ أزيد من 20 سنة؛ فهو بمثابة حفل كبير للصداقة والتضامن، يجمع آلاف الأشخاص الذين يساهمون في جو ودي في تحقيق الأهداف النبيلة للنادي الدبلوماسي لفائدة الفئات المعوزة.

وأوضحت أن نسخة 2018 تشهد مشاركة أزيد من 35 بلدا وجمعية ومنظمة غير حكومية يمثلون ثقافة وتاريخا وديانات مختلفة، لافتة الانتباه إلى أن هذا الحدث سيمكن من تقديم المساعدة للنساء والأطفال المعوزين، وتمكينهم من دعم هام.