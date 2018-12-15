24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  2. مصدر: هذه حقيقة "فيديو" دركي بضواحي سطات (5.00)

  3. الرميد وحامي الدين (5.00)

  4. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  5. هل تمنح التعيينات الملكية دفعة جديدة إلى مؤسسات دستور 2011؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الأميرة للامريم تدشن البازار الدولي الخيري بالرباط

الأميرة للامريم تدشن البازار الدولي الخيري بالرباط

الأميرة للامريم تدشن البازار الدولي الخيري بالرباط
هسبريس - و.م.ع
السبت 15 دجنبر 2018 - 16:13

ترأست الأميرة للامريم، اليوم السبت بالمسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، حفل تدشين "البازار الدولي للأعمال الخيرية" للنادي الدبلوماسي، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس.

بعد قطع الشريط الرمزي إيذانا بتدشين البازار، قدمت للأميرة للامريم شروحات حول المشاريع المنجزة من قبل النادي الدبلوماسي، في المجالين الثقافي والاجتماعي، وكذا الجمعيات التي يدعمها النادي في مجالات متعددة.

إثر ذلك، قامت الأميرة للامريم بزيارة لمختلف أروقة البازار الدولي للأعمال الخيرية، حيث يتم عرض مجموعة متنوعة من منتوجات الصناعة التقليدية والمنتوجات المحلية لعدة بلدان تمثل مختلف القارات.

وفي كلمة بالمناسبة أعربت رئيسة النادي الدبلوماسي، عقيلة سفير هنغاريا بالرباط سيلفيا تروملر، عن تشكراتها للأميرة للامريم على دعمها الكبير للمشاريع الاجتماعية التي يشرف عليها النادي.

وأشارت إلى أن البازار الدولي للنادي الدبلوماسي يعد تقليدا حقيقيا، وأصبح جزءا من الحياة الاجتماعية لعاصمة المملكة منذ أزيد من 20 سنة؛ فهو بمثابة حفل كبير للصداقة والتضامن، يجمع آلاف الأشخاص الذين يساهمون في جو ودي في تحقيق الأهداف النبيلة للنادي الدبلوماسي لفائدة الفئات المعوزة.

وأوضحت أن نسخة 2018 تشهد مشاركة أزيد من 35 بلدا وجمعية ومنظمة غير حكومية يمثلون ثقافة وتاريخا وديانات مختلفة، لافتة الانتباه إلى أن هذا الحدث سيمكن من تقديم المساعدة للنساء والأطفال المعوزين، وتمكينهم من دعم هام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.