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الرئيسية | مجتمع | مسيرة بالرباط ترفض الإجحاف وتنادي بتفعيل توصيات الإنصاف

مسيرة بالرباط ترفض الإجحاف وتنادي بتفعيل توصيات الإنصاف

مسيرة بالرباط ترفض الإجحاف وتنادي بتفعيل توصيات الإنصاف
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صور: منير امحيمدات)
الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:00

نظّمت جمعيات حقوقية، اليوم الأحد بالعاصمة الرباط، مسيرة وطنية احتجاجا على ما يعتبرونه تراجعا ملحوظا في واقع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة، تحت شعار "جميعا من أجل إحقاق الحقوق وصون المكتسبات ضد أي تراجع يمس منظومة حقوق الإنسان".

وفي وقت تؤكد فيه حكومة العثماني أن المغرب في تطور مستمر لتعزيز حماية حقوق الإنسان، رفع المحتجون شعارات غاضبة تطالب الدولة بحماية الحقوق الأساسية للمغاربة وضرورة التفعيل الكامل والفوري لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وعلى الرغم من مرور عقد ونصف العقد على إنشاء مصالحة بين الدولة والمعتقلين السياسيين، طالبت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المنظمة للشكل الاحتجاجي، الحكومة بتفعيل التوصيات المتبقية المتفق عليها سابقا؛ من ضمنها الكشف عن كافة الأشخاص مجهولي المصير والمختطفين.

ومن بين الشعارات التي رافقت المسيرة المنطلقة من ملتقى شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس إلى غاية محطة القطار المدينة: "التوصيات هاهي والحقيقة فين هي"، "الحقيقة فين هي والرفاة فين هي، والقبور فين هي"، "الجلادون محميون، فين الحق فين القانون؟"، "هما فين هما فين أولاد الشعب المخطوفين".

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال إن سياق المسيرة الاحتجاجية مرتبط بالتراجعات التي تعرفها بلادنا في مجال الحقوق والحريات، داعيا الجهات المعنية إلى تدارك الأمر وإصلاح الأعطاب التي يشهدها المغرب قبل فوات الأوان.

وأضاف رئيس أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن "الحركة الحقوقية منذ سنوات وهي ترفع العديد من المطالب، حيث تمت الاستجابة فعلا للبعض منها؛ ولكن بشكل محدود وغض النظر عن نقاط أخرى".

ويرى الهايج أن الوضع في المغرب اتسم في سنة 2017 بـ"ردة حقوقية من خلال اعتقالات كانت تعسفية؛ من بينها ما وقع في حراك الريف، وحراك جرادة، واعتقالات طالت نشطاء حقوقيين في مختلف جهات المملكة، والاستدعاءات التي يتوصل بها حقوقيون آخرها استدعاء الفنان بزيز".

ودق رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول المشهد الحقوقي "المحتقن"، موردا: "نجدد طلبنا للدولة لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية وإسقاط جميع المتابعات في حقهم".

ودعا المتحدث الحكومة إلى رفع تحفظاتها حول بعض الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، وأن تقوم بالمصادقة على اتفاقيات أخرى؛ منها البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الملحق الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وكانت الحكومة كشفت أنها مستمرة في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، من "خلال رصد تعويضات مالية بالنسبة للضحايا أو ذوي الحقوق وصلت حوالي مليارين، وبالنسبة للإدماج الاجتماعي فقد بلغ عدد المستفيدين 1334 حالة، في حين مازالت بعض الحالات في طور التنفيذ".

يشار إلى أن هيئة المتابعة، التي نظمت المسيرة الاحتجاجية، مكونة من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة والهيئة للمغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنتدى بدائل المغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ادريس الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:11
لن يستقيم احترام حقوق الانسان عند العرب حتى يعتبر حكامها الشعوب من جنس الانسان.
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6
2 - wood الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:29
من أكبر المهازل التي عرفها المغرب هي تلك ما سمي بجلسات الإنصاف و المصالحة و التي روى فيها الكثير من الضحايا و أغلبهم تم إعتقالهم تعسفيا و في حالات كثيرة عشوائيا و مورست عليهم مختلف انواع التعذيب . و لم يكشف نهائيا لا على الجهة التي كانت تصدر أوامر الأعتقال و لا من هم الجلادون الذين كانوا يعذبون المواطنين و أغلب الظن انهم ما يزالون في مراكز مهمة و حساسة في الدولة و أحد الجلادين أسس حزبا سياسيا ، و لم يكشف عن القضاة التي أصدروا أحكاما بناءا على أوامر الامن و هو انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة . فالمخزن لمكره استغل هذه الجلسات لإعادة تعذيب الضحايا نفسيا مرة أخرى و نكء جروهم و تخويف باقي المغاربة لما ينتظر من تمرد و لم يقبل واقع العبودية !!!
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7
3 - مواطن2 الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:31
المسيرة طويلة ... بل يبدو انها بلا نهاية...فمن التعويضات الخاصة بالمقاومة وجيش التحرير التي استمرت زهاء نصف قرن...وربما لم تنته بعد...الى هيئة الانصاف والمصالحة التي بدورها قد تستمر عشرات السنين....والهدف هو المال ....والمال فقط...شخصيا كمواطن مغربي اجد من الغرابة ان شخصا او عدة اشخاص انخرطوا عن طواعية واختيار في تنفيذ عمل ما ...هذا العمل كان في راي الحكومات المتعاقبة مخلا بالقوانين الجاري بها العمل..وتمت محاكمتهم بحضور كل الاطراف التي يعنيها الامر من محامين وحقوقيين وهيئات متنوعة بناء على نصوص قانونية ...وانتهى امرهم آنذاك...الا انه بعد ظهور هيئات معينة ...تمكنوا من الحصول على تعويضات مادية...من اموال دافعي الضرائب الذين لا علاقة لهم بما قام به هؤلاء...بل ليس لهم اي علم بذلك...قد اكون مخطئا ...ولكنني كمغربي هكذا ارى الامر. ....
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4
4 - متتبع الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:38
اللهم احفظ ملكنا الهمام حافظ حقوق الشعب المغربي واجعله وليا ونصيرا.
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1
5 - أبو سعد الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:00
On prend les mêmes et on recommence. dans les sports collectifs on dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. mais aller savoir combien gagnent ceux et celles qui encadrent ces activités et pourquoi eux seuls canalisent ces mouvements financés par des pays étrangers et parfois par des services secrets au profit d'Alger et de ses pions polisariens. le comble c'est que la quasi- totalité parmi ces pseudo-militants ont profité des largesses de l'état marocain pour consolider leurs aquis et avoirs
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6 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:06
هؤلاء الذين يقولون عنهم "شهداء" لنفرض انهم كذالك ضحوا من أجل مواقفهم ومبادئهم سواءا اتفقنا معهم حولها أم لا المهم هما رجال استشهدوا بما يؤمنون به
فلماذا يسترزق بهم أهلهم (أخ يطالب ان تعوضه الدولة بمال عن أخيه ! أو ابن عم يطالب الدولة ان تعوضه عن ابن عمه !)
فهل لو كان هؤلاء "الشهداء" على قيد الحياة سيجرأ أحد من أقاربهم على التسول بأسمائهم ؟
يبتزون الدولة على أخ أو على أبن عم أو على الويل الكحل لكي يستمتعوا بالحياة وإخوتهم يرقدون في القبور !
أي ضمير هذا وأية حقوق وأي نضال ؟
على العلم أن "الشهيد" لم يستشهد لكي يصبح موضوع ابتزاز والكسب والتسول والحصول على مئات الملايين أو تعويضات قارة ومناصب لأشخاص لا مواقف لديهم ولا مبادئ غير الاتجار في مواقف ومبادئ أهلهم ودويهم الذين "استشهدوا"
يمكن أن أعذر أب أو أم مكلومة "استشهد" ابنها وطمع او طمعت في تعويض مادي يخفف عنها ضنك العيش، ولكن أن يستغل أخ انتهازي وصولي "استشهاد" أخيه واستعمال ذالك لكي يحصل على تعويض مادي او منصب جمعوي ويكسب الشهرة على ظهر أخيه فهذه خسة وحقارة ودناءة لا يفعلها سوى منعدمي الضمير وما أكثرهم في هذه المظاهرات
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