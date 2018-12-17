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مشكل التحويلات المالية يواجه "المهاجرين الأفارقة" داخل المغرب

مشكل التحويلات المالية يواجه "المهاجرين الأفارقة" داخل المغرب
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 08:00

من بين المشكلات الأساسية التي تواجه المهاجرين العاملين بالمغرب إرسال تحويلات مالية بشكل قانوني إلى بلدانهم الأم. فحسب موقع "Africa.com" المهتم بشؤون القارة الإفريقية، فإن المهاجرين العاملين والمقاولين ومالكي المشاريع يواجهون التحدي نفسه بالمغرب؛ وهو تحدّي التحويلات.

ويطرح الموقع إشكالية حدّ التشريع المغربي من قيمة التحويلات المالية إلى خارج المغرب، مما يمنع المهاجرين العاملين من مساعدة عائلاتهم والاستثمار في بلدانهم الأم.

ويوضّح مقال "أفريكا دوت كوم" أن إجمالي التحويلات المالية للمهاجرين قد بلغت قيمته في السنة الفارطة 650 مليار دولار، وهو ما يشكّل ثلاثة أضعاف حجم المساعدات الخارجية المقدّمة إلى البلدان النامية، وهو التدفق الذي يساعد بشكل كبير على الحد من الفقر عن طريق توفير أموال للصحة والتعليم وإنشاء الشركات.

واستشهد المصدر نفسه بمساهمة مغاربة الخارج في اقتصاد بلدهم، موضّحا أن قيمة تحويلات المهاجرين المغاربة قد وصلت إلى 60 مليار دولار في سنة 2015؛ وهو ما يُشكّل 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حسب تقرير للبنك الدولي في سنة 2017.

ويضيف الموقع أنه "على الرغم من وعي المغرب بأهمية دور مغاربة العالم في اقتصاده، فإن سياسته المالية لا تسمح للمهاجرين العاملين فيه بالمساهمة في تنمية بلدانهم الأصلية"، معطيا مثالا بعامِلِين وعاملات من دول إفريقيا جنوب الصحراء يضطرّون إلى اللجوء إلى "شبكات تحويل أموال غير رسمية" من أجل إعالة أسرهم عبر منح المال إلى وكيل بالمغرب؛ وهو ما ينطوي على مخاطرة، لأن هؤلاء الوكلاء يمكنهم سرقة الأموال المحوَّلة؛ وهو ما يحدث بالفعل في بعض الحالات.

وبسبب هذه المخاطر يلجأ المهاجرون، حسب المصدر نفسه، إلى إستراتيجيات أخرى مثل "الحج المالي السنوي مع أخذ الحد المسموح به من قبل الجمارك المغربية"، والانتقال إلى البلدان الأصلية بشكل منتظم، كل ستة أشهر، وإيداع الأموال في حساب خاص، على الرغم من ارتفاع تكاليف مثل هذا الاختيار غير المتاح لكثير من المهاجرين.

وذكر المقال نفسه أن أحد القوانين المغربية المجهولة عند المهاجرين تتيح تحويل 10000 درهم إلى كل فرد من أفراد أسرتهم المباشرة سنويا، قبل أن يستدرك مبيّنا أن هذه الطريقة تحتاج ملء العديد من الأوراق وتوفير دلائل وأوراق هوية، مع رفض طلبات التحويل إذا لم يكن للمرسَل إليه النسب نفسه، أو طلب أوراق إضافية مصادق عليها في سفارة البلد المعني.

ويختم هذا المقال نصه باستشهاد بحالة مهاجرة أمضت سنوات في العمل داخل المغرب؛ لكنها في حال اختيارها العودة إلى بلدها الأصلي فلن تجد أي شيء ينتظرها هناك، لعدم تمكنها من تحويل أموال كثيرة للاستثمار أو شراء شقة، وهو ما يؤسِفها بعد سنوات عديدة من العمل داخل المملكة.

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