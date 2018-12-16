الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى الحسن الثاني

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الإثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الإثنين 09 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق لـ 17 دجنبر 2018 م.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة مغرب يوم غد".