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الرئيسية | مجتمع | الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى الحسن الثاني

الملك يترأس حفلا دينيا في ذكرى الحسن الثاني
هسبريس من الرباط
الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:20

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الإثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي ما يلي نص البلاغ:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، وذلك يوم غد الإثنين 09 ربيع الثاني 1440 هـ الموافق لـ 17 دجنبر 2018 م.

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بعد صلاة مغرب يوم غد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عباس الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:33
اللهم أرحم الحسن التاني وانزل عليه الرحمات والمغفرة وعلى جميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم
اللهم ألحقنا بهم مسلمين أمين يارب العالمين
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2 - مرزوك عبدالله الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:41
رحمة الله عليه وتغمده في رحمته واسكنه فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون
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3 - م المصطفى الأحد 16 دجنبر 2018 - 14:51
تغمد الله بواسع رحمته وغفرانه الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه. كان رحمه الله معروفا بشجاعته الأدبية وبخطبه الارتجالية وبفصاحة لسانه وبإتقانه للغات العربية والفرنسية على وجه الخصوص. كان متمكنا من حسن الإجابة واختيار الأسلوب المناسب في الندوات الصحافية، يحب الارتجال ولا يهاب طرح الأسئلة كيفما كان نوعها.
عرف المغرب في عهده هزات ومراحل قاسية بعض الشيء لضغوط دولية ومناوشات عربية لكن في نفس الوقت استطاع أن يحافض على توازن المملكة وأن يترك المشعل للعاهل الكريم محمد السادس أمد الله في عمره، والذي فتح صفحة جديدة لبلادنا سادت فيها ولو بطرق نسبية حرية التعبير والسماح لكل مواطن بإبداء رايه في كل موضوع وبمنتهى الحرية لكن في حدود عدم المس بالغير أو بالثوابت الراسخة للدولة.
فالله تعالى نسأل ان يديم نعم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا تحت القيادة الرشيدة للعاهل الكريم أمد الله في عمره.
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4 - moufa الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:09
اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة وارحم والدينا أجمعين وصلى الله على نبينا محمد.
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5 - مغربي وافتخر الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:12
رحمة الله عليه وتغمده في رحمته واسكنه فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون. اللهـم إرحمه وأدخله فسيح جناتك يارب. هو بمثابة اب للمغاربة الأحرار
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