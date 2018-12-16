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الرئيسية | مجتمع | محامي: أغنية "في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن"

محامي: أغنية "في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن"

محامي: أغنية "في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن"
صالح الخزاعي من خريبكة
الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:00

قال عبد الصمد خشيع، محام بهيئة خريبكة، إن "العنف أصبح في الآونة الأخيرة وسيلة في العلاقات الدولية، وأسلوب خطاب وتعامل بين الناس، سواء كانوا أزواجا أو أصدقاء أو جيرانا أو غيرهم، لكن العنف الرياضي بالخصوص دفع المشرّع إلى إصدار القانون المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، بعدما وجد نفسه أمام جرائم جديدة تولد العنف وتساهم فيه وتحرض عليه، وذلك في غياب نص حول تلك الأفعال في القانون الجنائي".

ولفت خشيع، خلال مشاركته في تأطير ندوة تحت عنوان "تجليات العنف والشغب داخل الأوساط الرياضية والعقوبات المترتبة عن هذا العدوان"، إلى أن "المشرع أصدر عقوبات مُبوّبة ومسطّرة وتختلف حسب بواعث الشغب، كالميز العنصري والكراهية والازدراء والسب والقذف وترديد الشعارات الممنوعة على المستوى الجنائي"، ضاربا المثل بشعار "في بلادي ظلموني" الذي قال إنه "يُثير أمورا خطيرة تمس كيان الدولة والمؤسسات وتستوجب المتابعة القضائية في إطار القانون رقم 09.09".

واستدرك المتحدث ذاته، في مداخلته التي عنونها بـ"الجريمة في المجال الرياضي والعقوبات المترتبة عنها"، بأن "المغرب يتوفر على ترسانة كبيرة من القوانين لو طُبّقت بحذافيرها لدَخلت جميع الجماهير إلى السجن، نظرا لتراوح عقوبات العنف الرياضي بين شهر و5 سنوات مع إمكانية الإحالة على القانون الجنائي، في ظل حرص المشرع على تأطير ومحاصرة مختلف السلوكات بالقوانين، ومن ضمنها الألفاظ التي تصدر عن الجماهير بسبب حماس التشجيع".

يُشار إلى أن الندوة تضمنت، إلى جانب مداخلة الجريمة في المجال الرياضي، مداخلة تحت عنوان "التفسير النظري لظاهرة العنف والشغب والعدوان في المجال الرياضي"، تطرقت من خلالها الحَكمة حسناء البتولي إلى "تعريف العنف من الناحية اللغوية ومن منظور علم النفس"، ومداخلة أخرى تحت عنوان "كرونولوجيا حول ظاهرة العنف والشغب"، أشارت من خلالها الحَكمة رجاء غازي إلى أهم مصادر الشغب ودوافعه ومسبباته وتجلياته.

وكان عادل ورديش، رئيس العصبة الجهوية لتنين العرب والفنون الدفاعية، قد افتتح الندوة بكلمة قال فيها إن "الندوة تأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي للعصبة، بهدف ربط الأنشطة الرياضية بما هو ثقافي، من أجل المساهمة في نبذ العنف وتخليق الحياة الرياضية، من خلال رصد أسباب ظاهرة الشغب الرياضي، وفهم بنيتها بشكل عميق، ومقاربتها من الناحية القانونية والنفسية والاجتماعية والثقافية".

الندوة المنظمة من طرف العصبة الجهوية لتنين العرب والفنون الدفاعية، عشية اليوم بمركز "خريبكة سكيلز"، بتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للأيكيدو واليايدو وفنون الحرب، واللجنة الوطنية المغربية لرياضية تنين العرب، عَرفت حضور ومشاركة عدد من الرياضيين من مختلف الفئات العمرية، ومجموعة من الفعاليات الجمعوية والمهتمين بظاهرة العنف والشغب في الأوساط الرياضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - عصام الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:10
أحسنت أيها المحامي العتيد.. خاصهم الإعدام لأنهم أنكروا للدولة كل إنجازاتها في مجالات التعليم و الصحة والاقتصاد.... الفقيه اللي نتسناو بركتو...
الله ينعل اللي ما يحشم
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126
2 - بيلوط الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:11
فبلادي ضلموني يلاه سيرو دعيوني !!!!! كلشي لي خاص يكون مع الشعب ولاو ضدو محامين حكومة وزيد وزيد مكنفهمش انا علاش مكتحسوش بالمواطن ولاكن يمهل ولا يهمل .
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107
3 - م ن الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:12
ننتضر في اي وقت تتحمل الدولة مسؤليتها اتجاه المواطن
علاش الموظفون جميعهم يتنصلون من لاخطائ التي يرتكبوها هم اتجاه المواطن في اي وقت يتحمل الطبيب والقاضي وشرطي ودركي وموظفو لادارات العمومية والعدول. دائما يرتكبون لاخطائ ويحملوها للمواطن اليس هادا ضلما
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48
4 - عليلي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:12
ها نحن بدئنا بتحليلات وتحميل النص ما لايطيق. الاغنية عبرت عن شعور جمهور بشكل رائع وكفا. اي سجن واي سؤال
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53
5 - العنف يليق ببني البشر الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:13
لا تهمني آراء المحامي القانونية بقدر ما استفزني قوله أن العنف أصبح سائدا مؤخرا في العلاقات الدولية و في تعامل الناس بعضهم ببعض. يبدو أن المحامي لا يدرك جيدا تاريخ جنسه البشري منذ أن قتل قابيل هابيل حيث لم تخل سنة مرت على كوكب الأرض من زهق لعدد لا يحصى من الأرواح اختلف عددهم باختلاف حجم سكان الأرض عبر العصور و باختلاف نوع الأسلحة المستعملة و المآرب المتولدة عن هذا العنف.
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28
6 - ماما افريقيا الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:14
الكرة كلما ثم ضربها مع الارض ترتفع في السماء، المزيد من الضغط يولد الانفجار ، مقدو الفيل زادوه فيلة ......
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25
7 - مهموما الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:14
ليكن في علمك أغاني ناس الغيوان تعد من الثرات المغربي وأن هناك دراسات وأطروحات جامعية على مجموعة ناس الغيون.ننصحك أن تستمع لأغنية مهموما....
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39
8 - المتتبع الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:14
السيد المحامي الحمد لله الذي لست لا وكبل عام ولا وكيل ملك حتى تامر بمتابعة من غناها او تغنى بها اتريد تكميم افواه المغاربة المقهورين من جديد وترجعنا لسنوات الرصاص وتفتح متابعات بظهير 1913 :* كل من...........* اليست القهرة وسياسة الحكومات المتعاقبة هي التي همشت الشعب حتى جعلته يخرج ما في جعبته انسيت ام تناسيت ظهور نمط الغيوان في السبعينات ارجع الى الواقع المر والفقر الذي يعيشه عدد لا يستهان به مت المغاربة
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34
9 - يوسف أفراسكو الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:15
لا عيك سيدي المحامي؛ فكل الطرق وكل التعابير تؤدي إلى السجن الموحش في بلدنا. فما كان من أسلوب احتجاجي راقي لم يرق الدولة والمطبلين لقمعها إلا وأقبرته بسجن الأبرياء واعتقال العشرات منهم ومتابعة المئات وتخويف الآلاف..هزلت حقا أن تقض أغنية رياضية- اجتماعية مضجع دعاة القمع والعصي والترهيب.
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19
10 - الغلبزوري الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:16
الترسانة القانونية المغربية قادرة على ادخال أي شخص الى السجن سواء دار شي حاجة ولا مدارهاش...قوانين كثيرة ولا يراعى فيها ادنى شروط الحق في الحرية... مئات الالاف متابعون في حالة اعتقال رغم انهم أبرياء... المئات موقوفون بتهم الارهاب بدون دليل حقيقي... الالاف من المحتجين العاديين يحاكمون بتهم لم يتخيلوها يوما... والسبب في كل ذلك كثافة القوانين التي تجعل المواطن عدوا لها..
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2
11 - مغربي بيضالي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:16
في بلادي ظلموني هو صوت الشعب المباشر في الملاعب لكي يصمعه صناع القرار و المهيمنين على المكتب الشريف للفوسفاط و البحور والفلاحة....شباب ضائع بشواهد وكفاءات تجاوزوا العقد التالث ولازال يبحت عن عمل قار .
في بلادي ظلموني لان هدا البلد لا توجد فيه مساواة ولا تدل ولا قضاء ولا مستشفيات عمومية ولا تعليم ...
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8
12 - احربيل الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:18
اودي هذي راه غير اغنية و جابوها في الصميم مالهم قالوا شى حاجة مكيناش لعيب و العار الى ظلموا شى واحد بديك لهدرة لتقالت فالاغنية
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7
13 - فبلادي قهروني الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:18
صافي بقالكم غير هد المتنفس للي كيستطاع فيه الشعب يعبر فيه على الضلم والقهر من خلال الاهازيج التي هي عبارة عن رسائل تحكي واقع المجتمع والشآن العام تمنعوهم منها و توضعو قوانين مجحفة للجماهير من اجل الحد من هكذا الاسلوب الذي اوسلوب جد حضاري لتمرير الشعرات الجميلة والمحترمة والهادفة
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3
14 - ولد حميدو الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:19
فعلا بعض الشعارات تحرض على العنف بينما المغرب يلزمه مجتمع مدني واعي فمثلا ادا تم تدشين مشروع و مرت عدة شهور و لم ينجز منه أي شيء فمن المفروض أن تدهب تمثيلية للسكان عند مسؤول الجماعة للاستفسار عن التأخير اما ان ينشر واحد فيديو فلن يكثرتوا له و كدلك هناك سوء التدبير فما معنى أن تصرف اموالا في حديقة عمومية و يتم اهمالها و لا تدهب تمثيلية للسكان للاستفسار و طبعا عندما لا يكون اتصال فمافيا العقار ستستولي على تلك الحديقة لبناء العمارات
يلزمنا المجتمع المدني اما خزعبلات الشعارات فلا تنفع
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15 - فوزية الادىيسي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:19
الشفارة والمغتصبين كيدخل ويخرجو السجن كيف ما بغاو وناس قالو كلمة الحق يسكنوهم عكاشة ماشي حرام حاربو الجريمة وخدمة الشباب ماشي تدفنوهم في السجون
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2
16 - امينة الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:19
السيد المحامي يرغب في سجن اكثر من خمسين الف شاب ياله من منطق هؤلاء عبروا عما يحسون به وما يحرك مشاعرهم واقع مرير دفعهم الى التعبير عنه بالم واذا كنت انت لاتعيشه فاصمت واتركهم على الاقل ينفسون عما في دواخلهم......
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17 - رياضي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:19
قريتي بزاف اسي المحامي.. داير فيها طبيب ومحامي ومحلل وو.
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4
18 - مظلوم الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:20
وهل هناك غير الظلم رافق الإنسان منذ أن كان، ألم يختم علينا الإله بذلك حيث قال (بعضكم لبعض عدو) !!!
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3
19 - Hamad الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:20
أغنية ظلموني في بلادي تندرج في إطار دولة الحق والقانون وحرية التعبير ولا علاقة لها بالعنف الرياضي ونشر الكراهية إنما هي فقط تعبير فني حضاري راق لا تشوبه أي شائبة كما يدعي بعض المغرضين.
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20 - مروان الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:20
نعم المحامي يقول الحق في هذا المجال، المغرب من الدول القليلة التي تتوفر على قوانين تكاد تعاقب كل ما يقوله المغربي، اي نقد او مس بأي مؤسسة كيف ما كانت هناك قانون يمكن تطبيقه على الجاني وكل هذا وضع لمحاربة حرية الرأي والتعبير والنقد، بمعنى آخر علينا تغيير العديد من القوانين لنصبح كباقي الشعوب ذوي الكرامة والعزة.
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0
21 - ادريس جحا الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:21
الشعب المغربي أحسن شعب في العالم لو كان عندو المال ووفرت له جميع مايعجبه العمل نوادي أنشطة كما يتوفر عليه الشعوب الأوربية لكان أحسن لن تجد الشغب ولا سرقة ولا شيئ يضر أمن البلاد ولكن للأسف شعب محروم حسبي الله ونعم الوكيل
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22 - - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:22
لو تم تطبيق القانون بحذافيره لذهب نصف المغاربة الى الحبس والنصف الاخر الى سبيطار الحماق
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23 - Ahmed الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:23
المغرب يتوفر على ترسانة من القوانين لو طبقت لدخلت انت وامثالك والحكومة والدولة السجن...
كالحق في التعبير عن الراي والحق في العدالة والحق في التمدرس والحق في السكن والحق في خيرات الوطن....نزيدك ولا باركا عليك.
في بلادي ظلموني
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24 - sociallllll الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:23
الله يرحم من أطلق هءه الأغنية ومن غناها ائضا اما كلام المحامي غلط ونحن الشعب حقا مظلومين المهم الله ينعل لي ما يخشم
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25 - meknasi1 الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:23
سلام و عليكم اوا اعتقلو الجمهور كامل بدا طبق القانون الجناءي الفصول ارا فهد الشي فالحين الحل سريع و مكاينش اكرهات فاش الشعب اطلب الحقوق ديالو ترد ارا كاين اكرهات سبحان الله
الحل ماشي القانون الجنائي او قانون اخر
الحل هو تكون افكار لتمتص هد الضغط قبل مينفجر الله يحفض تكون مشاريع في الارض الواقع باش هد البلاد تزيد الامام
والسلام عليكم
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26 - مومو الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:23
الرياضة قبل كل شيئ أخﻻق ولقد كان شعار النادي القنيطري ايام البوياستي la discipline+ la jeunesse = la victoire و يجب فصل السياسة عن الرياضة
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27 - عبدو الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:24
القانون يطبق على المحكوم فقط وليس على الحاكم اللذي صنع القوانين من أجل حمايته. أما المواطن فله الله في الدول التي لا تحترم حقه. اقول لهذا المحامي والله ما يحشم لأنه يعرف الحقيقية لاكن يلتوي عليها...
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28 - مواطن في بلاد العجائب الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:26
ما رأيك في تقارير جطو ماذا تستوجب بالله عليك. اعتقد ان مهمتك في المقام الأول هي الدفاع وليس التأليب.
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29 - اسمهان الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:26
وقالك صلطو علينا حشيش كتامة ....الله يلعن اللي مايحشم...كون بقات فالحشيش ليه الدوا ....المصيبة انكم كاتخدوا الاكستازي والقرقوبي وما شابه ذلك من الحبوب المهلوسة المصنعة الخطيرة جدا ....شعب الكلاخ الا من رحم ربي ....المشكل دابا مول الاغنية جاغير يتفلا...وجاتو مع القافية وشعب القطيع خاصو غير علاش. دارها شعار ....الله يعفو
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30 - متتبع الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:28
الاغنية تتحدث عن حشيش كتامة....أيها المحامي هل تنكر أن الحشيش قضى على نصف شباب المغرب او اكثر .؟
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31 - ملاحظ الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:29
صراحة هذه التحليلات العميقة التي تطلع علينا من هنا و هناك غريبة نوعا ما . لكن اذا كان الزفزافي حوكم ب 20 و المهدوي و و و فهذه الاغنية تستحق ايضا المتابعة. كل من عبر عن عدم رضاع يحاكم و يسجن و سنرى ماذا سيحدث. -
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32 - Hossein الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:30
فبلادي ظلموني صرخة تثبت بأن الشباب واع بما يدور في البلاد. و على الدولة أن تعمل على نزع فتيل هذا الغليان. فالأمور ليست على خير كما يدعي بعض الغافلين...
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33 - جمال الغاوي الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:30
لم اجد تعليقا يمكنني ان اصف به هذا المحامي الا انه لا يحس بما يحسه به المواطن المغربي المقهور الدي ضاق الامرين في بلاده لان المحامي الكريم لم يعشاي معاناة مما يعيشها المغاربة
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