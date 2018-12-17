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قافلة طبية تتجه صوب تاسكامت نواحي امنتانوت‎

قافلة طبية تتجه صوب تاسكامت نواحي امنتانوت‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 10:40

ينظم نادي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمدرسة العليا للمعلوميات وتحليل النظم قافلة طبية إلى تاسكامت، نواحي مدينة امنتانوت، غرب مدينة مراكش.

القافلة السادسة للنادي تهدف، وفق القائمين عليها، إلى مد يد العون للمحتاجين بـ 5 دواوير تندرج ضمن جماعة سكانية واحدة، وهدفها أن تلبي الاحتياجات الضرورية للساكنة، سواء طبيا، بإجراء فحوصات وتقديم استشارات مع توزيع الأدوية الملائمة، أو اجتماعيا، بتقديم أدوات مدرسية للتلاميذ، وعقد ندوات تحسيسية وتوجيهية، وتحسين وضعية المرافق العمومية، وتوزيع قفف المؤونة الغذائية.

وأكد المنظمون أن هناك إمكانية لإقامة مشروع تنموي دائم يمكن الساكنة من الاعتماد على نفسها لتخفيف وطأة الفقر والهشاشة، موردين أن "النادي يعول على المحسنين وفاعلي الخير لإنجاح هذه المبادرة وإدخال البهجة والسرور على سكان المنطقة".

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