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الرئيسية | مجتمع | "في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة

"في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة

"في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:05

تفاعل عدد من قراء الجريدة الالكترونية هسبريس، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من متتبعي الشأن الرياضي، مع ما أثاره عبد الصمد خشيع، المحامي بهيئة خريبكة، حول شعار "في بلادي ظلموني"، ضمن مادة بعنوان "أغنية في بلادي ظلموني تمس الدولة وتستوجب السجن".

وفي وقت أشار بعض المعلقين إلى أن "في بلادي ظلموني" شعار حماسي يحتوي على عبارات مثيرة للنقاش على المستوى القانوني، خاصة في إطار القانون 09.09 حول العنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، شدّد أغلب المتفاعلين على أن الأغنية عبّرت عن شعور فئة عريضة من المغاربة، ولا ينبغي تحميلها ما لا تطيق من التحليل.

وتفاعلا مع التعليقات التي رافقت المادة الإعلامية، قال عبد الصمد خشيع: "ردود كثيرة ومختلفة أعقبت نشر الموضوع، وحتى لا نقع في المغالطات التي جرت وابلا من الانتقادات يبقى من الواجب تقديم بعض التوضيحات اللازمة".

وأضاف خشيع موضحا: "أثناء مداخلتي وحديثي عن القانون رقم 09.09 المنظم لأعمال العنف والشغب، وتحديدا الفصل 5-308، أكدتُ أن المقتضيات القانونية وسّعت من دائرة الحظر بشكل كبير في أمور تبدو عادية، ولكنها في الوقت نفسه قد تطالها المتابعة".

المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، زاد: "من بين الأمثلة التي سُقتها في ما ذُكر، أغنية "في بلادي ظلموني"، التي يمكن اعتبارها أحد النماذج التي يمكن أن تعرّض أصحابها للمتابعة".

وعن سياق حديثه عن الأغنية، أشار خشيع إلى أن "الأمر يتعلق بنقاش حول مسألة قانونية لواقعة معينة، جرى الحديث عنها في إطار تقريب الفهم للحضور، أي إن بعض الشعارات الداعية إلى الكراهية قد تجرّ إلى المتابعة في إطار القانون 09.09".

وشدّد المتحدث ذاته على أنه، في مداخلته خلال الندوة المنظمة بمدينة خريبكة حول العنف في الأوساط الرياضية، "لم يتم التركيز على أغنية جمهور الرجاء من باب الدعوة إلى متابعتهم، لأن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ مهنة المحاماة التي تعنى برفع الظلم والدفاع عن الحق وتأمين المحاكمة العادلة، بل الأمر يتعلق بتفسير نصوص تحتاج إلى أمثلة ليس إلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Seddam الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:14
أهدي الأغنية لهذا المحامي

"أوه أوه أوه، لمن نشكي حالي، الشكوى للرب العالي، أوه أوه أوه، هو اللي داري (هو الذي يعلم).

فهاد (في هذه) البلاد عايشين في غمامة، طالبين السلامة، انصرنا يا مولانا.

صرفوا علينا حشيش كتامة (صرفوا علينا القنب الهندي الذي يوجد بمدينة كتامة المعروفة بزارعة الحشيش) خلونا كي اليتامى نتحاسبو في القيامة (تركونا مثل اليتامى وسنتحاسب يوم القيامة).

مواهب ضيعتوها (ضيعتم المواهب)، كيف بغيتو تشوفوها (كيف تريدون أن تروها).. فلوس البلاد كع كليتوها (أكلتم أموال البلاد)، للبراني عطيتوها (أعطيتموها للأجانب)".
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57
2 - مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:18
هذا المحامي يريد ان يسترزق بمجاملة الدولة. هذه حرية تعبير كل واحد حر يغني ما يريد. اصلا الدولة ليس لها هبة و لا وجود اصلا. دولة متخلفة على كل الأصعدة، شيء مؤسف انه لا زال هناك عبيد يحبون الاستعباد في هذا البلد. يمكنهم ان يسلبونا حرية التعبير لكن لن يستطيعوا دخول رؤوسنا و سلبنا حرية التفكير. على اي حال مند زمن بعيد حن علينا الله و مشينا لاوروبا بلاد الحرية و حقوق الانسان و تهنينا من امثال هدا المحامي سمسار القضاة.
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59
3 - نهى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:21
ههه ضربني و بكى سبقني و شكى ههه
اخويا نتا للي كتنقز مع احتراماتي لشخصك , مللي ماتكونش قاد تفسر الامور على حقيقتها علاش تجيب شعارات المظلومين و المحقورين و المعتقلين باش تركب على ظهورهم !!
في بلادي ظلموني حقروني كلاوني و سطاوني رماوني يالله نوض دعيني !!!
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35
4 - بلا بلا الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:21
بإعتبارك محامي تهدف إلى محاربة الظلم و الحيف كما تفضلت، كان لزاما عليك نقد مقتضيات القانون إياه و الدعوة إلى مراجعته من الناحية التشريعية.
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34
5 - hamid الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:22
راه بصراحة فى بلادي ضلموني الشكوى لرب العلي بلاد الضلم غادي نتحاسبو فى القيامة إن شاء الله
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33
6 - khalil nederland الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:23
عجبا لهدا المحامي المعادي لحرية الراىء والتعبير لماذا تستجوب هذه الأغنية لتغنيها السجن ؟ الجواب أتمنى السجن لهدا المحامي الغيور على عدم احترام الرائ العام وعدم الإحساس بالمواطن الذي يعاني الإقصاء قلل الله متل هؤلاء المحامون الذي مازالو يطمحون الى الشهرة ويريدون المال
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23
7 - الفتنة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:24
أيها المحامي العبقري تحليلك للموضوع يصب في خلق الفتنة، إذا كنت ستتراجع عن أقوالك، فكان عليك بالأحرى أن تلزم الصمت وان تترك الأمور لأصحاب النيات الصادقة
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26
8 - واعي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:25
اين العنف واين الكراهية في هذه الاغنية...مجرد تقويل ما لم يقل ...
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25
9 - mol chekara الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:26
الكيل بمكيالين لم يعد يجدي، المغاربة ليسوا بلداء، نسبة الأمية ليست كما كانت عليه منذ عهود٠ حتى عامة الناس يستطيعون محاججة رأي هذا الرجل وبالقانون٠ أولا دس مفهوم الكراهية وهو ملتبس قانونيا وغير معرف، يثير التساؤلات ويقتضي إجابات ممن يعدون أنفسهم خبراء٠ بعد التعريف يجب الوقوف على آليات الإثبات٠ إذا زعمتم أن الدعوة للكراهية موجب للعقاب فلما لا تعاقبون عصيد ومن على شاكلته وهو يسب نهارا وجهارا الملة والمغاربة
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17
10 - ,في بلادي ضلموني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:27
واسي وبنادم كلشي الحبس 50الف متفرج شحال خصوم البوليس ... هد الناس هدرو بما يحسو وليس عن الملك وافهم اخاي فاهم ... حنا في اوروبا. هدار علاكلشي ماكينه العقوبات. الى ادا تكلم بي بالشخص في اسمه......
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12
11 - في بلادي ضلموني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:29
أغنية بصوت اولاد الشعب المقهورين نابعة من حقيقة وواقع معاش وليس اسطورة أو إفتراء على الدولة كبير وصغير الكل يعلم حقيقة هذا الوطن الءي اصبح غريبا ينتفع منه الأجانب وأصحاب السمو و النفود كل ومغربه في هذا الوطن شكرا جمهور الرجاء على هذه الكلمات البسيطة والملحمية التي بثث الرعب في قلوب المفسدين و أباطرة أكل أموال الناس بالباطل عند الله لا شيئ يضيع افعلو ما شأتم فألدنيا زوال..
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14
12 - عدمي مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:30
مثل هاته التصريحات على لسان بعض الأفواه و الأقلام تؤكد أن الدولة العميقة المخزنية أصبحت منزعجة من انتقال "عدوى" الحراكات الاحتجاجية الشعبية العارمة المنتفضة سالفا في الريف وجرادة و زاكورة و غيرها من أصقاع المغرب العميق نحو الملاعب الرياضية و اتخاذها الجماهير الكروية قاعدة و حاضنة شعبية على غرار حراك مقاطعون الشعبي العارم المنتفض ضد الغلاء و الاحتكار وارتفاع الأسعار الصاروخي والذي اتخد أيضا معاناة المستهلكين المغاربة المكتوين بلهيب سياط الغلاء و جشع كبريات الشركات الاحتكارية الأجنبية و ممثليها من لوبياته ومافياته، معاقل لمناهضة و معارضة استمرار استنزافها لجيوب و أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين من شرائح الشعب الكادح و المقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة و القاسية...
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11
13 - متتبع الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:31
"في بلادي ظلموني" .. حسب تقديري أضن العكس .. البلاد هي من عليها أن تقول "المواطنون ظلموني" !
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-19
14 - AKDIM ABDESSAMAD الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:32
يجب متابعة السياسي الفاسد...و اﻷحزاب الدكاكين السياسية التي أهملت دورها...
و كل من ساهم في تهميش المواطن...قبل متابعة المواطن الذي لم يجد ما يحتج به سوى ترديد كلمات "ظلموني في بلادي"
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8
15 - zaki from Germany الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:32
صدّقوني يا اخوان....عدم تقديم المغرب الترشح لتنظيم كاس افريقيا....كانت اول عقوبة للجماهير بسبب فبلادي ضلموني التي زلزلت عروش الفاسدين و سمع صداها في جميع انحاء العالم....الكل يعرف ان المخزن مسعور و ينتقم.....والسلام
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10
16 - badr.barcelona الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:35
انها الحقيقة وان كانت مرة مغاربة ونعتز بمغربا ولكن الظلم وتلقيف التهم والمحسوبية وتبدير المال العام لا تم لا هذا هو الظلم. بعينيه.حسبنا.الله.فيكم
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6
17 - عبدو الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:36
هادا فاش حادكين اللي هضر على حقو تلفقو ليه اتهام. و هادوك اللي شفرو البلاد عاين باين و ما زال زايدين فيه فوقاش غادي تابعوهوم ؟ و لا هادوك معفيين. بحالك هما اللي كرهونا فهاد البلاد. سير الى عندك شي غرض سير تقضيه و خلي عليك الناس ف التيقار.
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8
18 - ahmed الاثنين 17 دجنبر 2018 - 13:37
سلام عليكم . الاغنية لا تدعو إلى العنف او ما شابه دالك . فهي تعبر عن مشاكل اغلببية المغاربة ِ70% تقريبا. العالم اعجبته إلا انتم . وهذا دليل ان هذه الاغنية اعطت أكلها .
(المواهب قمعتوها) بدلا عن بحث عن صاحب الاغنية و تقديم يد المساعدة في إطار كتابة الكلمات. تريدون معاقبته. الله تعطينا و جهكم
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7
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