24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- البوليساريو تستهدف سفينة محملة بالفوسفاط المغربي في نيوزيلندا
- مهاجر
- الرباح وطحن الأحزاب
- أسواق المدينة العتيقة تلازم عبق التاريخ وتشكو الإفلاس في مراكش
- عن أي وطن وعن أي مؤلف يتحدثون؟
أسواق المدينة العتيقة تلازم عبق التاريخ وتشكو الإفلاس في مراكش (5.00)
الصبار .. فاكهة أمريكية تبهر العالم بفوائد غذائية وعلاجات سخية (5.00)
- محامي: أغنية "في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن" - (128)
- آيت إيدر رافضاً تقبيل يد الملك: "ماشي شايط باش نبوس ليدين" - (78)
- وفرة المحصول تخفض أسعار زيت الزيتون بمستويات غير مسبوقة - (45)
- "كاف" تفتش ملاعب مصر .. وجنوب إفريقيا تبتَعد عن تنظيم "الكان" - (37)
- "موظفو التربية" حاملو الشهادات يندّدون بـ"الحُكرة" ويطلبون الترقية - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة
تفاعل عدد من قراء الجريدة الالكترونية هسبريس، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من متتبعي الشأن الرياضي، مع ما أثاره عبد الصمد خشيع، المحامي بهيئة خريبكة، حول شعار "في بلادي ظلموني"، ضمن مادة بعنوان "أغنية في بلادي ظلموني تمس الدولة وتستوجب السجن".
وفي وقت أشار بعض المعلقين إلى أن "في بلادي ظلموني" شعار حماسي يحتوي على عبارات مثيرة للنقاش على المستوى القانوني، خاصة في إطار القانون 09.09 حول العنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، شدّد أغلب المتفاعلين على أن الأغنية عبّرت عن شعور فئة عريضة من المغاربة، ولا ينبغي تحميلها ما لا تطيق من التحليل.
وتفاعلا مع التعليقات التي رافقت المادة الإعلامية، قال عبد الصمد خشيع: "ردود كثيرة ومختلفة أعقبت نشر الموضوع، وحتى لا نقع في المغالطات التي جرت وابلا من الانتقادات يبقى من الواجب تقديم بعض التوضيحات اللازمة".
وأضاف خشيع موضحا: "أثناء مداخلتي وحديثي عن القانون رقم 09.09 المنظم لأعمال العنف والشغب، وتحديدا الفصل 5-308، أكدتُ أن المقتضيات القانونية وسّعت من دائرة الحظر بشكل كبير في أمور تبدو عادية، ولكنها في الوقت نفسه قد تطالها المتابعة".
المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، زاد: "من بين الأمثلة التي سُقتها في ما ذُكر، أغنية "في بلادي ظلموني"، التي يمكن اعتبارها أحد النماذج التي يمكن أن تعرّض أصحابها للمتابعة".
وعن سياق حديثه عن الأغنية، أشار خشيع إلى أن "الأمر يتعلق بنقاش حول مسألة قانونية لواقعة معينة، جرى الحديث عنها في إطار تقريب الفهم للحضور، أي إن بعض الشعارات الداعية إلى الكراهية قد تجرّ إلى المتابعة في إطار القانون 09.09".
وشدّد المتحدث ذاته على أنه، في مداخلته خلال الندوة المنظمة بمدينة خريبكة حول العنف في الأوساط الرياضية، "لم يتم التركيز على أغنية جمهور الرجاء من باب الدعوة إلى متابعتهم، لأن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ مهنة المحاماة التي تعنى برفع الظلم والدفاع عن الحق وتأمين المحاكمة العادلة، بل الأمر يتعلق بتفسير نصوص تحتاج إلى أمثلة ليس إلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
"أوه أوه أوه، لمن نشكي حالي، الشكوى للرب العالي، أوه أوه أوه، هو اللي داري (هو الذي يعلم).
فهاد (في هذه) البلاد عايشين في غمامة، طالبين السلامة، انصرنا يا مولانا.
صرفوا علينا حشيش كتامة (صرفوا علينا القنب الهندي الذي يوجد بمدينة كتامة المعروفة بزارعة الحشيش) خلونا كي اليتامى نتحاسبو في القيامة (تركونا مثل اليتامى وسنتحاسب يوم القيامة).
مواهب ضيعتوها (ضيعتم المواهب)، كيف بغيتو تشوفوها (كيف تريدون أن تروها).. فلوس البلاد كع كليتوها (أكلتم أموال البلاد)، للبراني عطيتوها (أعطيتموها للأجانب)".
اخويا نتا للي كتنقز مع احتراماتي لشخصك , مللي ماتكونش قاد تفسر الامور على حقيقتها علاش تجيب شعارات المظلومين و المحقورين و المعتقلين باش تركب على ظهورهم !!
في بلادي ظلموني حقروني كلاوني و سطاوني رماوني يالله نوض دعيني !!!
و كل من ساهم في تهميش المواطن...قبل متابعة المواطن الذي لم يجد ما يحتج به سوى ترديد كلمات "ظلموني في بلادي"
(المواهب قمعتوها) بدلا عن بحث عن صاحب الاغنية و تقديم يد المساعدة في إطار كتابة الكلمات. تريدون معاقبته. الله تعطينا و جهكم