"في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة

صالح الخزاعي من خريبكة

تفاعل عدد من قراء الجريدة الالكترونية هسبريس، ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعة من متتبعي الشأن الرياضي، مع ما أثاره عبد الصمد خشيع، المحامي بهيئة خريبكة، حول شعار "في بلادي ظلموني"، ضمن مادة بعنوان "أغنية في بلادي ظلموني تمس الدولة وتستوجب السجن".

وفي وقت أشار بعض المعلقين إلى أن "في بلادي ظلموني" شعار حماسي يحتوي على عبارات مثيرة للنقاش على المستوى القانوني، خاصة في إطار القانون 09.09 حول العنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، شدّد أغلب المتفاعلين على أن الأغنية عبّرت عن شعور فئة عريضة من المغاربة، ولا ينبغي تحميلها ما لا تطيق من التحليل.

وتفاعلا مع التعليقات التي رافقت المادة الإعلامية، قال عبد الصمد خشيع: "ردود كثيرة ومختلفة أعقبت نشر الموضوع، وحتى لا نقع في المغالطات التي جرت وابلا من الانتقادات يبقى من الواجب تقديم بعض التوضيحات اللازمة".

وأضاف خشيع موضحا: "أثناء مداخلتي وحديثي عن القانون رقم 09.09 المنظم لأعمال العنف والشغب، وتحديدا الفصل 5-308، أكدتُ أن المقتضيات القانونية وسّعت من دائرة الحظر بشكل كبير في أمور تبدو عادية، ولكنها في الوقت نفسه قد تطالها المتابعة".

المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، زاد: "من بين الأمثلة التي سُقتها في ما ذُكر، أغنية "في بلادي ظلموني"، التي يمكن اعتبارها أحد النماذج التي يمكن أن تعرّض أصحابها للمتابعة".

وعن سياق حديثه عن الأغنية، أشار خشيع إلى أن "الأمر يتعلق بنقاش حول مسألة قانونية لواقعة معينة، جرى الحديث عنها في إطار تقريب الفهم للحضور، أي إن بعض الشعارات الداعية إلى الكراهية قد تجرّ إلى المتابعة في إطار القانون 09.09".

وشدّد المتحدث ذاته على أنه، في مداخلته خلال الندوة المنظمة بمدينة خريبكة حول العنف في الأوساط الرياضية، "لم يتم التركيز على أغنية جمهور الرجاء من باب الدعوة إلى متابعتهم، لأن هذا الأمر يتنافى مع مبادئ مهنة المحاماة التي تعنى برفع الظلم والدفاع عن الحق وتأمين المحاكمة العادلة، بل الأمر يتعلق بتفسير نصوص تحتاج إلى أمثلة ليس إلا".