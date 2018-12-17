تقنيون عموميون يدشنون احتجاجا بالسترات الصفراء

هسبريس – محمد لديب

دخل التقنيون المغاربة، العاملون في المصالح الحكومية، في حركة احتجاجية ضد ما أسموه "تجاهل" الحكومة لمطالبهم الرامية إلى تحسين وضعهم المهني والمادي المتردي.

وقال خالد الأخطل، رئيس الاتحاد المغربي للتقنيين، إن الحركة الاحتجاجية بدأت اليوم الإثنين بحمل "السترات الصفراء" في مقرات العمل، قبل الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي 19 و20 دجنبر الجاري بمجموع المدن المغربية.

وأوضح الأخطل، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة "تعمدت تجاهل الملف المطلبي للتقنيين المغاربة، الذين يسعون إلى تحسين مستوى أجورهم الذي يظل ضعيفا مقارنة مع زملائهم في القطاع الخاص".

وأضاف خالد الأخطل: "الأجور الشهرية للتقنيين المغاربة تتراوح ما بين 3500 و7000 درهم فقط، وهم يعانون من إجحاف كبير على مستوى الترقيات بالامتحانات والأقدمية على حد سواء، وهو ما دفعنا إلى خوض هذه الحركة الاحتجاجية".

وأعلن الاتحاد المغربي للتقنيين تنظيم "أسبوع غضب التقنيين"، ويبتدئ من يوم 17 دجنبر إلى غاية 23 منه، عبر خوض إضراب وطني عن العمل خلال يومي 19 – 20 دجنبر 2018، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ومحلية وقطاعية تشرف عليها أجهزته الجهوية.

ويطالب التقنيون بضرورة العمل على تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وإقرار درجتين خارج السلم لإزالة وضعية الانحباس في الترقي التي شرعنها المرسوم الحالي رقم 2.05.72 الصادر يوم 2 دجنبر 2005 بما يضمن عدالة أجرية وتعويضات مماثلة.

كما يسعى التقنيون المغاربة إلى تعديل مرسوم 2.11.681 الصادر يوم 25 نونبر2011 الخاص بكيفية إسناد المسؤولية لتمكين التقنيين من التباري لولوج مناصب المسؤولية، وإدماج حاملي الدبلومات التقنية والشواهد العليا في السلالم المناسبة، مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية.

كما يطالب المحتجون بفتح الجامعات والمدارس العليا والمعاهد لمتابعة التكوين والتكوين المستمر لفائدة جميع التقنيين، والاعتراف بحقوق التقنيين في القطاعين شبه العام والخاص، أسوة بما يسري في القطاع العام، وإعادة النظر في منظومة تكوين وتدريب طلبة المعاهد العليا ومراكز التكوين للحصول على شهادة عليا تقنية.