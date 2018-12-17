24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  2. الرقية الشرعية بين العلم والخرافة (5.00)

  3. طول الرضاعة الطبيعية يبعد شبح مرض الكبد (5.00)

  4. يوتيوب يحذف 58 مليون فيديو "مسيء وعنيف" (5.00)

  5. صف لي إلهك أرسم ملامح شخصيتك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوروبا تُحوّل 148 مليون يورو إلى المغرب لمحاربة الهجرة السرية

أوروبا تُحوّل 148 مليون يورو إلى المغرب لمحاربة الهجرة السرية

أوروبا تُحوّل 148 مليون يورو إلى المغرب لمحاربة الهجرة السرية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:30

يستمرُّ ضخُّ الأموال الأوروبية للجانب المغربي بهدفِ الحدّ من تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فقد عزَّز الاتحاد الأوربي دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير القانونية عبر الرفع من المبلغ الاجمالي لسنة 2018، برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، إلى 148 مليون يورو.

وقالت اللجنة الأوروبية إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، "سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية "في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط".

وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب). ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود.

وأفاد بلاغ للجنة الأوروبية بأن "الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، سيرفع إلى 148 مليون يورو"، المبلغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018.

وأرجع عبد الإله الخضري، الخبير في قضايا الهجرة، هذا الإصرار من لدن الاتحاد الأوروبي على ضخ مزيد من الأموال لصالح المغرب لمعالجة قضية الهجرة السرية إلى "طبيعة المفاوضات التي يقودها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، والدعم الذي يحظى به من طرف إسبانيا التي تكتوي بنار تداعيات الهجرة أكثر من مثيلاتها من الدول الأوروبية الأخرى".

وقال الحقوقي ذاته إن المغرب انتصر في سياسته التفاوضية أمام الاتحاد الأوروبي، وتسائل: "لكن هل يفضي ذلك إلى نجاعة في الحد من التدفقات البشرية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط".

وفي تقدير رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فإنَّ "المغرب مازال يعتمد مقاربة أمنية في معالجة الظاهرة، وكل السياسات الأخرى تسيرُ وفقَ نتائجها غير المجدية على المديين المتوسط والبعيد"، قبل أن يتساءل: "هل اتفق الاتحاد الأوروبي مع المغرب على آليات صرف تلك الأموال الممنوحة؟ وهل هناك تقييم شامل لأوجه صرف هذا الدعم الضخم، سواء من ناحية الشفافية في صرفه أو من ناحية نجاعة وفعالية الخيارات المتبعة من طرف المغرب؟".

واعتبر الخضري أنَّ "منح مزيد من الأموال لفائدة المغرب للتصدي للهجرة السرية لا يصب في الحلول الاستراتيجية للأزمة، والاتحاد الأوروبي بمثل هذه المساعدات يعني أنه يؤيد لعب المغرب دور الدركي، وهذا مربط الفرس"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (35)

1 - تازي حر الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:37
تبيعون ثمن حريتنا
الم تكتفو بالسمك و الفوسفاط و الدهب¿
اقسم بدماء الشهيد ابي ان اهاجر هاته البلاد حتى و لو سباحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - 7arag الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:37
كما العادة غادي يدربو فجيبهم ويخليو لبلاد عامرة بطالة أوربا كتعطي الفلوس باش يخدمو الشعب وينقصو عليهم لحراكة والدولة ديالنا كتستغل الوضع باش المسوولين يعمرو جيبهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
51
3 - wanzani الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:38
فين غادين يمشيو؟؟راكم عارفين، أما اللي خدامين او ك يضربوا تمارة، مكيشدو حتى شي فرنك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
4 - مومو الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:40
هدا ثمن عدم ترشح المغرب ل CAF حيت سيعرف تواجد جحافل اﻻفارقة بحجة البطولة اﻻفريقية و جلهم حراكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
5 - Samir الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:42
هاد الفلوس غادي تمشي بحالها بحال لمشات فلوس ديال التنمية البشرية و فلوس الفقر و التعليم ووووو و لن يستفيد منها المواطن المغربي. راكم عارفين سولو غير طفل صغير راه عارف كلشي هههه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
6 - class الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:42
وخا دخلوووو للمغرب اموال قاروون معمرهم يبانو حين كاين صحاب بكريشة معمرهم يشبعو خدمتهم طبخ الحلوى وتقسيمها بينهم ولهضر يسخنوه فران شاعل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
7 - مسؤل سابق الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:44
ثمن الاعب نيمار اغلي من البحر المغرب بحوتو والله تاحشومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - ............ الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:44
و ياتي غبي من اغبياء دول العالم الثالث ويقول اوربا تسرق اموالها وخيراتنا.. ابحثوا عمن ينهب خيراتكم فهم من ابناء جلدتكم واحمدو الله اوربا تصدق عليكم من خيراتها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
9 - الشبح الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:45
ضربو اولي ف الفلوس ضربو. وحنا تنقيلو لا خدمة لا ردمة .قولولي داك قضية زوارق لي كانو تيحركو ناس غير قالب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - KIM الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:46
الحقيقة وهي ان بعد اجتماع مراكش الاخير ،المغرب يقبل
ببناء مراكز استقبال المهاجريين بمقابل 148 مليون يورو
سنويا، وهاذا سيخدم الجزائر وتونس وليبيا لان المهاجريين سوف يتجهون مباشرة الى المغرب......شكرا للمغرب .....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
11 - محمد المغربي الطانطاني الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:48
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
المغرب يتحول لشرطي لحماية أوروبا بثمن بخس في حين أن تركيا تتقاضى من أوروبا 6000 مليون أورو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
12 - البجعدي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:50
1% من المبلغ ألدي أخدت تركيا bravo كل يوم نسمع مهزلة هل لكم كرامة ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - Hamido الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:51
هدا الكرم الأوربي يبين بالواضح لماذا الدولة المغربية مهتمة بالافارقة ولماذا هدد الرميد بتجريم(العنصرية ).استعدوا أيها المغاربة للتغيير الذي تطالبون به.تغيير الديمغرافيا وخلط الأوراق...سترون سائق الطاكسي والطبيب وحتى لاعب الكرة كلهم من أصل أفريقي وستلتقون بهم في الحمام وفي المحاكم وحتى السجون بخلاصة المخزن يقول لكم لي مارضى بخبرة غادي يرضى بها الأفريقي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - aziz الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:51
l'argent doit être utiliser pour l'insertion des immigrés. malheureusement, on laisse le peuple marocain soutenir les immigrés avec les dons dans les feu rouges. On exige que l EU contrôle l argent transféré si non ça finira dans les poches des corrompues comme les budgets des routes, infrastructures...etc...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - مراكشي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:53
ثمن تكاليف السجن المفتوح ارضنا سجن ومواطننونا سجانون وحكامنا يستخلصون الثمن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - الحـــــ عبد الله ــــاج الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:53
لو اخذت اوروبا 148 مليون اورو(148 مليار مغربية) وقسمتها على من يريدون الهجرة لغيرو رايهم وبقو في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
17 - sam الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:54
Danish and Norwegian women
killed in the Atlas mountains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - سمحمد مهاجر الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:55
مبلغ جد هزيل وسيتم تقسيمه بالطبع على التماسيح...اوروبا دفعت300 مليار يوو مقابل الحد من الزحف السوري... حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - عالرحمان الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:55
واخا احولوا مليار كل عام
ستنهب مع كامل للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - xtruex الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:56
عليها كيهللو هجرة امنة و منتظمة، علم الله هاد لملاين ديال الاورو اشمن جيب غادي يهاجرو ليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
21 - RIF GERMANY NADOR الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:57
الاموال سوف ترجع الى اوروبا بطريقة أو اخرى عن طريق تهريبها الى البنوك السويسرية عبر ضخها في حسابات خاصة هذا بالاضافة الى تمويل الاموال سوف ترجع الى اوروبا بطريقة أو اخرى عن طريق تهريبها الى البنوك السويسرية عبر ضخها في حسابات خاصة هذا بالاضافة تمويل الزاوية و العياشة و القياد و الموظفون السامون مثل البرلمانيون و اعضاء الحكومة و الباقي دفع اجرة المخازنية من حراس الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - مخزني حتى النخاع الاثنين 17 دجنبر 2018 - 19:59
يعود الفضل كل الفضل في ضخ هذه الأموال الضخمة (‏148 مليار سنتيم)‏‎ ‎لجهود جلالة الملك المعضم محمد السادس نصره الله على العدميين و المعارضين و أعداء مملكته الشريفة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
23 - علولة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:00
انا غادي غادي ولا عطيوني حقي ليوم قبل غدا
اراولي فلوسي ولا نحرك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
24 - الله يعبد بالعلم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:02
الى صاحب التعليق الأول اعرف الله يَعْرِفْك. يجب عليك القسم بالله فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - kaltoum الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:07
le Maroc prend l argent pour eviter les imigrateurs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - سعيد،المغرب الأقصى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:08
و تستمر سياسة التملق و الانبطاح بغياب من يمثل رأي الشعب الرافض لهذه الآفة،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - YLU الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:13
هذه النتاج الاولية لعدم الترشح لاستظافة الكان 2019.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - العيدم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:17
ماهي التنازلات التي قدمها المغرب حتى يحصل على هاذا المبلغ لا يوجد شيئ بدون مقابل اجيبوني يا متدخلين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - ماسين الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:19
لا ادري لماذا تقدم اروبا هذه الأموال وهي تعرف مسبقا مصيرها.
الدول المصدره للحراكه هي من عليها ان تأدي ثمن انقاذ مواطنيها من البحار وتكلفه طردهم لاحقا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - حمري قح الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:20
نيمار + بروغبا= بحركم ومهاجريكم و فسفاطكم راجعوا انفسكم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
31 - عبد الكريم بوشيخي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:36
لا نريد تغيير التركيبة الديموغرافية .الافارقة بعد مدة سيصبحون يشكلون ثلث الساكنة المغربية ويزاحموننا في ارزاقنا ويشكلون عنصر فوضى اوروبا تعرف دلك جيدا فارادت التخلص منهم خوفا على بنيتها الديموغرافية على المدى المتويط والبعيد. تبالهده الاموال التي ستنغص على المغاربة حياتهم اوروبا لاياتي منها الا الويلات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - مغربي وكفى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:37
تركيا تأخذ أكثر من 3مليار دولار سنويا من الاتحاد الأروبي مقابل محاربة الهجرة الغير شرعية ومازالت تُطالب بالمزيد
والمغرب البلد الأقرب لأروبا يقبل بهذا الفُتات من الأروبيين عوض أن يضغط عليهم كما يفعل الأتراك ليرفعو من حجم دعمهم له خاصة وأننا أصبحنا نتحمل عبئ الهجرة الإفريقية وغيرها من الأجناس الذين اكتسحو مدننا وشوارعنا
ولذلك على المسؤولين المغاربة أن يدافعو عن حق المغرب ويطالبو الاروبيين بمبالغ أكثر لأننا لسنا مُجبرين على أن نحرس حدودهم ونتحمٌل عبئ المهاجرين أكثر من طاقتنا

أما للمندسين المعروفة جنسيتهم واللي دائما يملئون اخبارنا بتعليقاتهم المسمومة كما فعلو بهذا الخبر الذي افتتحوه باسم تازي حر ولا أعرف ما علاقة الشهيد والهجرة بموضوع كهذا؟؟ وهناك منهم من أقحم كأس افريقيا؟ وهذا إن دلٌ على شئ فهو يدُل على الحالة النفسية المزرية الذي أوصلهم إليها المغرب والمغاربة لدرجة أنهم أصبحو ساكنين امام الانترنت يتنقلون من موقع لموقع بحثا عنا وعن أخبارنا وبمجرد ما يجدونها يملئونها بتعليقات الفتنة والتشويه للمغرب وملكه وشعبه وأنا أسألهم هل بعد كل العمر الذي ضيعتوه حققتم شئ ضدنا؟؟ طبعا لا ولن تستطيعو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - sabir الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:37
الحمد الله نهار حركت للاوروبا وانا وليت كنحس براسي انسان عندو كرامتوا,انا عندي دابا الاوراق الاقامة , خدام مخير مبرع ,نصيحة للشباب اجيوا الاوروبا اراه فيها مايدار حسن ليكم من العيشة المغرب ,تبقاو تمرضوا راسكم اللهم تموت فالبحر ولا تعيش فداك المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - إلى صاحب التعليق 1 الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:43
رد على التازي التعليق الاول ::
عن أبي هريرة  أن النبي ﷺ قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون أخرجه أبو داود والنسائي .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Karim الاثنين 17 دجنبر 2018 - 20:44
والله حرام عليكم ايها الاروبيون. نحن نكره مسوؤلينا وانتم تملؤون جيوبهم بملايين الاروات...حرام عليكم والله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 35 | عرض: 1 - 35

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.