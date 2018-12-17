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كُتّاب وآراء
أوروبا تُحوّل 148 مليون يورو إلى المغرب لمحاربة الهجرة السرية
يستمرُّ ضخُّ الأموال الأوروبية للجانب المغربي بهدفِ الحدّ من تدفق المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، فقد عزَّز الاتحاد الأوربي دعمه للمغرب في مجال محاربة الهجرة غير القانونية عبر الرفع من المبلغ الاجمالي لسنة 2018، برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، إلى 148 مليون يورو.
وقالت اللجنة الأوروبية إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار الدعم الثابت للاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء، "سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار بالبشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود"، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية "في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط".
وتأتي هذه المساعدات المالية في أعقاب المطالب الإسبانية المتكررة بتقديم دعم كبير إلى الجار المتوسطي (المغرب). ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتسليم أول دفعة من الأموال ابتداء من سنة 2019. وسوف تُستخدم هذه المعونة بشكل رئيس لشراء معدات مراقبة الحدود.
وأفاد بلاغ للجنة الأوروبية بأن "الغلاف المالي الإضافي الذي تم اعتماده برسم الصندوق الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا، سيرفع إلى 148 مليون يورو"، المبلغ الاجمالي المقدم للمغرب سنة 2018.
وأرجع عبد الإله الخضري، الخبير في قضايا الهجرة، هذا الإصرار من لدن الاتحاد الأوروبي على ضخ مزيد من الأموال لصالح المغرب لمعالجة قضية الهجرة السرية إلى "طبيعة المفاوضات التي يقودها المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي، والدعم الذي يحظى به من طرف إسبانيا التي تكتوي بنار تداعيات الهجرة أكثر من مثيلاتها من الدول الأوروبية الأخرى".
وقال الحقوقي ذاته إن المغرب انتصر في سياسته التفاوضية أمام الاتحاد الأوروبي، وتسائل: "لكن هل يفضي ذلك إلى نجاعة في الحد من التدفقات البشرية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط".
وفي تقدير رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان، فإنَّ "المغرب مازال يعتمد مقاربة أمنية في معالجة الظاهرة، وكل السياسات الأخرى تسيرُ وفقَ نتائجها غير المجدية على المديين المتوسط والبعيد"، قبل أن يتساءل: "هل اتفق الاتحاد الأوروبي مع المغرب على آليات صرف تلك الأموال الممنوحة؟ وهل هناك تقييم شامل لأوجه صرف هذا الدعم الضخم، سواء من ناحية الشفافية في صرفه أو من ناحية نجاعة وفعالية الخيارات المتبعة من طرف المغرب؟".
واعتبر الخضري أنَّ "منح مزيد من الأموال لفائدة المغرب للتصدي للهجرة السرية لا يصب في الحلول الاستراتيجية للأزمة، والاتحاد الأوروبي بمثل هذه المساعدات يعني أنه يؤيد لعب المغرب دور الدركي، وهذا مربط الفرس"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (35)
الم تكتفو بالسمك و الفوسفاط و الدهب¿
اقسم بدماء الشهيد ابي ان اهاجر هاته البلاد حتى و لو سباحة
ببناء مراكز استقبال المهاجريين بمقابل 148 مليون يورو
سنويا، وهاذا سيخدم الجزائر وتونس وليبيا لان المهاجريين سوف يتجهون مباشرة الى المغرب......شكرا للمغرب .....
المغرب يتحول لشرطي لحماية أوروبا بثمن بخس في حين أن تركيا تتقاضى من أوروبا 6000 مليون أورو
killed in the Atlas mountains
ستنهب مع كامل للأسف
اراولي فلوسي ولا نحرك
الدول المصدره للحراكه هي من عليها ان تأدي ثمن انقاذ مواطنيها من البحار وتكلفه طردهم لاحقا.
والمغرب البلد الأقرب لأروبا يقبل بهذا الفُتات من الأروبيين عوض أن يضغط عليهم كما يفعل الأتراك ليرفعو من حجم دعمهم له خاصة وأننا أصبحنا نتحمل عبئ الهجرة الإفريقية وغيرها من الأجناس الذين اكتسحو مدننا وشوارعنا
ولذلك على المسؤولين المغاربة أن يدافعو عن حق المغرب ويطالبو الاروبيين بمبالغ أكثر لأننا لسنا مُجبرين على أن نحرس حدودهم ونتحمٌل عبئ المهاجرين أكثر من طاقتنا
أما للمندسين المعروفة جنسيتهم واللي دائما يملئون اخبارنا بتعليقاتهم المسمومة كما فعلو بهذا الخبر الذي افتتحوه باسم تازي حر ولا أعرف ما علاقة الشهيد والهجرة بموضوع كهذا؟؟ وهناك منهم من أقحم كأس افريقيا؟ وهذا إن دلٌ على شئ فهو يدُل على الحالة النفسية المزرية الذي أوصلهم إليها المغرب والمغاربة لدرجة أنهم أصبحو ساكنين امام الانترنت يتنقلون من موقع لموقع بحثا عنا وعن أخبارنا وبمجرد ما يجدونها يملئونها بتعليقات الفتنة والتشويه للمغرب وملكه وشعبه وأنا أسألهم هل بعد كل العمر الذي ضيعتوه حققتم شئ ضدنا؟؟ طبعا لا ولن تستطيعو
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون أخرجه أبو داود والنسائي .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة-رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله .