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الرئيسية | مجتمع | أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين

أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين

أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين
هسبريس من الرباط
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:30

توحدت فرق الأغلبية بمجلس النواب ضد وزير الصحة أنس الدكالي، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، أجمعت خلالها على فشل الوزير المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية في قيادة القطاع الصحي بالمملكة على جميع الأصعدة.

وضمن سؤال حول تشجيع الصناعة الدوائية، استغرب الفريق الاشتراكي التراجع الكبير لصناعة الأدوية الوطنية في المغرب، مشيرا إلى أنه "شهد انخفاضا كبيرا من 80 في المائة إلى أقل من 55 في المائة".

وفي هذا الصدد، قال الفريق الاشتراكي المنتمي للأغلبية إن "أسباب التراجع واضحة، ومنها المختبرات الأشباح التي تنشأ ضدا عن قانون الأدوية والصيدلة"، منبها إلى كونها "تستورد المنتوجات الخارجية التي تنافس المنتوجات المحلية".

الفريق ذاته أعلن فشل الوزير في مشروع دعم البحث العلمي، مخاطبا إياه بالقول: "لم تشرعوا في دعم الابتكار وصناعة الأدوية، وخصوصا الأدوية للأمراض المزمنة"، قبل أن يطالب بـ"سياسة جريئة في مجال قطاع الصحة".

من جهته، أغضب فريق التجمع الدستوري أنس الدكالي عندما جزم بفشل المنظومة الصحية الحالية، وهو ما رد عليه الوزير بالقول إن "كلمة الفشل تعد حكم قيمة، وليس معطى علميا".

فريق التجمع الدستوري قال إن "معطيات فشل الوزير يتحدث عنها الواقع، من مشاكل لمستعجلات وتدبير الموارد البشرية"، كاشفا وجود "تعيينات في مناصب المسؤولية لأشخاص تم إعفاؤهم، مثل مدير الصحة في العيون وكلميم".

من جهة أخرى، استدل الفريق المنتمي للأغلبية بكون الوزارة تقوم بجلب تجهيزات طبية بمواصفات دولية في سلا وأسا الزاك وكلميم، لكنها مغلقة، مشيرا إلى "فشل رؤية الوزارة حيث لم يتم تفعيل المناظرة الوطنية للصحة".

وشدد نواب فريق التجمع الدستوري على كون "النهوض بالمنظومة الصحية يحتاج رجة حقيقية، على اعتبار أن اللامركزية لم يتم العمل بها لكون المديريات الجهوية بدون مهام"، مبرزين أن "الأدوية تظل في المستشفيات حتى يتم التخلص منها دون أن تصل إلى المواطنين، وهو ما يتطلب إعطاء الصلاحيات للجهات للعمل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ملاحظ الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:42
ليس الوزير فقط من فشل . الحكومة كلها فاشلة . وتسير بعجلات مفشوشة .
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30
2 - داوي خاوي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:49
انس الدكالي وزير فاشل على راس قطاع الصحة بما تحمله الكلمة من معنى وواقع الصحة في بلادنا خير دليل
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