الكيحل تحمّل العائلات فشل "مدن بدون صفيح"

هسبريس من الرباط

فيما يشبه إعلانا لفشل برنامج مدن بدون صفيح، كشفت فاطنة الكيحل، كاتبة الدولة لدى وزير التعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن البرنامج الذي كلف ميزانية الدولة ملايير من الدراهم وانطلق منذ سنة 2004 لم يحقق سوى 30 في المائة من أهدافه.

وجوابا على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين، الذي نبه من خلاله إلى تعثر برامج محاربة الأحياء الصفيحية بمدن المملكة، قالت الكيحل إن "هذا البرنامج مكّن من معالجة 30 في المائة من ساكنة الأحياء الصفيحية التي تحسنت وضعيتها في المغرب".

جواب كاتبة الدولة لم يرق للفريق المعارض الذي أكد وقوع "تعثر كبير في هذا البرنامج الذي يشمل شريحة مهمة من المواطنين المعوزين"، مشيرا إلى أن "البرنامج تجاوز عشر سنوات دون أن يعرف أي تقدم رغم تزايد العائلات خلال هذه السنوات".

الكيحل أعلنت أن "الأسر المتعددة هي سبب مشكل تعثر البرنامج، لكونها ترفض الانخراط في الحلول المقترحة"، موضحة أن "ما يتم اقتراحه من شقة للسكن أو بعقة للبناء يتم رفضها من طرف المعنيين".

وقالت الكيحل في هذا الصدد إن "هذه العائلات تعد من بين العوائق وراء عدم إنجاح هذا البرنامج"، مبدية أملها في انخراط المنتخبين المحليين لإقناع الأسر بضرورة المساهمة في هذا المشروع الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين ظروف هذه الفئة الاجتماعية.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني "مدن بدون صفيح" كلف ما مجموعه 25 مليار درهم، تحملت فيها الدولة 10 مليارات درهم (40 بالمائة) في حين توزعت 60 بالمائة المتبقية بالتساوي بين عائدات الموازنة ومساهمات الأسر المستفيدة.