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الرئيسية | مجتمع | نقابات تعليمية تنبّه إلى خصاص الأساتذة بالصحراء

نقابات تعليمية تنبّه إلى خصاص الأساتذة بالصحراء

نقابات تعليمية تنبّه إلى خصاص الأساتذة بالصحراء
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:23

دعا التنسيق النقابي الثلاثي بجهة العيون الساقية الحمراء الشغيلة التعليمية إلى خوض إضراب جهوي يوم 24 دجنبر الجاري، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد المجلس الإداري الأكاديمي، تنديدا بـ "الأوضاع المزرية التي يعيشها قطاع التربية الوطنية".

وعبرت النقابات التعليمية الثلاث عن رفضها لـ "مهزلة الحركة الانتقالية"، وطالبت بإجراء حركة إقليمية وأخرى جهوية حسب الحصيص المتبقي، داعية الأكاديميات والمديريات إلى "منح رسائل التعيين بدل رسائل التكليف، باعتبارها حقا أساسيا لكل وافد على قطاع التعليم".

ودقت النقابات ذاتها، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، ناقوس الخطر بخصوص الخصاص "المهول" في الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالأطر التقنية أو الإدارية أو أطر التدريس في أغلب المواد الدراسية.

يشار إلى أن النقابات التعليمية الموقعة على البيان المشترك هي الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

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