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الرئيسية | مجتمع | موظفو التكوين المهني ينادون بتوحيد ملف المطالب

موظفو التكوين المهني ينادون بتوحيد ملف المطالب

موظفو التكوين المهني ينادون بتوحيد ملف المطالب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 03:28

طالب موظفو التكوين المهني بـ "توحيد رؤى المتدخلين في القطاع، لا سيما الأمور التي تتعلق بتوحيد العطل وتخفيض ساعات العمل إلى عشرين ساعة في الأسبوع وشفافية الحركة الانتقالية".

ودعا أطر التكوين المهني، خلال اليوم الدراسي الذي نُظم بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، الأحد، تحت عنوان "رؤية المكون حول إصلاح التكوين المهني والدفع بقاطرة التشغيل"، إلى "إعادة هيكلة شُعب التكوين وملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل".

وأوضح هؤلاء الأطر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الإشكال الأساسي يكمن في تعدد المؤسسات الساهرة على التكوين المهني؛ الأمر الذي ينتج عنه غياب الفعالية المطلوبة في تدبير قطاع استراتيجي".

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