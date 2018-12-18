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الرئيسية | مجتمع | "الجماعة" تحمّل تعثر الحوار الاجتماعي لـ"الدولة"

"الجماعة" تحمّل تعثر الحوار الاجتماعي لـ"الدولة"

"الجماعة" تحمّل تعثر الحوار الاجتماعي لـ"الدولة"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:10

حملت جماعة العدل والإحسان الدولة مسؤولية "تعطيل الحوار الاجتماعي" وأيضا "التمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارات الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات"، وفق تعبيرها.

الجماعة، وعلى لسان المجلس الوطني لقطاعها النقابي، نددت بما أسمته "النجابة المفرطة في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والارتهان إلى جشع الرأسمال على حساب حقوق العمال"، منتقدة كذلك "معاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، عبر التخلي عن الواجبات الاجتماعية للدولة، وضرب المرفق العمومي وتفويته لأصحاب الشكارة، وكذا رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة جدا، والتي تجاوزت كل الخطوط المعقولة"، على حد تعبيرها.

وشددت الجماعة على ضرورة "الاقتناع العميق بأن الأوضاع الاجتماعية المحتقنة تفرض على الجسم النقابي تحمل كاملة مسؤوليته، والاضطلاع بأمانته النضالية، وتجاوز واقع التشتت والتمزق الذي تتخبط فيه، والوقوف صفا واحدا في جبهة نقابية موحدة مناضلة في وجه الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة"، حسب قولها.

وأعلن التنظيم "التضامن المطلق مع كل المعارك النضالية التي تخوضها مختلف الفئات في العديد من القطاعات العمومية والخاصة، ودعوة المسؤولين إلى الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة"، منددا أيضا بـ"التضييق على الحريات النقابية، بدءا من الامتناع عن تسليم وصولات تأسيس وتجديد المكاتب النقابية، إلى طرد وإعفاء المناضلين بسبب نشاطهم النقابي، وانتمائهم السياسي وقناعاتهم الفكرية".

وتحدثت الجماعة كذلك عما أسمته "الإقصاء السياسوي والمصلحي من بعض الأطراف داخل بعض النقابات في ظل أزمة الديمقراطية الداخلية في الجسم النقابي، سواء على مستوى اتخاذ القرارات أو انتخاب القيادات"، مطالبة كذلك بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي تشهدها البلاد، وكذا كل معتقلي الرأي والموقف والانتماء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - منشق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:28
اتفق مع الجماعة في قراءتها للواقع المعاش و تشخيصها للوضع السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الحقوقي للبلاد؛ إلا أنها لم تقدم برنامجا سياسيا متكاملا يمكن من الإصلاح الشمولي لهذه المعضلات لأن رأسمال الجماعة هو المزايدات الكلامية، والركوب على مشاكل المستضعفين من أبناء هذا الوطن، علاوة على النفخ على الجمر و صب الزيت على النار و إشعال فتيل الفتن ما ظهر منها وما بطن في البلاد و العباد . تراهم يتفننون في ضغضغة المشاعر و تأثيت الفضاءات، يمارسون سياسة الراعي و القطيع على الأتباع، يزعمون أنهم قادرون على انقاد البلاد، في الوقت الذي تكون فيه الجماعة بأمس الحاجة إلى من ينقدها من براتين الخرافة والوهم والتخلف؛ يستغلون المقدس الديني للوصول إلى مراكز القرار بغية الإستفادة من خيرات البلاد برا و بحرا وجوا ( الامتياز والريع - المحسوبية والانتهازية - السمسرة السياسية المقيتة) خدمة لأجندات خارجية؛ لا يؤمنون بالتعددية إلا في النساء والطيب و اكل الكتف، أما في مجال الفكر والتعبير وحقوق الإنسان و قيم المساواة والعدالة الاجتماعية و نبذ العنف و التعصب و الكراهية و الإقصاء، فيبقى الأمر مجرد شعارات مناسبتية.
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3
2 - متابع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:29
شوفو هاد الجماعة تسمي الدولة عوض الحكومة شوفو التلبيس وعدم الوضوح ولكنهم الملتحون ملة واحدة خبرناهم خلال السبع العجاف
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5
3 - عبد اللطيف الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 13:48
جماعة في ضلال مبين تمارس سياسة العصا في الرويضة ولو طارت معزة منهجها الضلال المبين والخرافات والأحلام...لن يقدموا أي إضافة للحركية التي عرفتها البلاد ، ان كنتم حقا على منهج اسلامي تصدقوا وارحموا الفقراء ....هذا هو الدين الحق دين رحمة ، قبح الله سعيكم.
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