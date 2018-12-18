24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)

  3. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  4. حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)

  5. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019

الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019

الموظفون المغاربة على موعد مع اقتطاع جديد للأجور بداية 2019
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:00

مع مطلع السنة الجديدة 2019، سيكون الموظفون العموميون بالمغرب على موعد مع اقتطاع جديد من أجورهم، وهو الاقتطاع الرابع والأخير في إطار قانون إصلاح أنظمة التقاعد الذي أقرته الحكومة السابقة التي قادها عبد الإله بنكيران.

ويأتي هذا الاقتطاع الجديد بموجب القانون رقم 71.14 الذي اعتُمد سنة 2016، وبموجبه ستصل نسبة الاقتطاع السنة المقبلة إلى 14 في المائة من عناصر الأجرة. كما يقر القانون نفسه الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد ليصل إلى 63 سنة ابتداءً من سنة 2024.

ويندرج الرفع من الاقتطاع من الأجرة وسن الإحالة على التقاعد ضمن إجراءات أقرتها الحكومة السابقة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين، بعد الأزمة التي عرفها في السنوات الأخيرة وأصبحت إثرها المعاشات مهددة.

وكان الاقتطاع من أجرة الموظفين في السابق لا يتجاوز 10 في المائة، وسيصل في السنة الرابعة من اعتماد الإصلاح إلى ما يقارب 500 درهم، وهو ما تعتبره نقابات الموظفين العموميين ضرباً للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

وبسبب هذا الإصلاح، أحدث عدد من الموظفين تنسيقيةً وطنية تسعى إلى إسقاط هذه الخطة، لكن تراجع زخمها بعدما كانت تنظم مسيرات احتجاجية تطالب الحكومة بإلغاء الرفع من الاقتطاع لما له من ضرر على القدرة الشرائية للموظف العمومي، مع تسجيل ارتفاع الأسعار؛ كما كانت تدعوا إلى إقرار الزيادة في الأجور عوض تقليصها.

وخلف هذا الإصلاح تذمراً وسط الموظفين العموميين في المملكة، خصوصاً أن النقابات لم تفلح في دفع الحكومة آنذاك إلى التراجع عنه، لكن خلال جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة جرى طرح إمكانية تخلي الحكومة عن الاقتطاع الرابع من أجرة الموظفين برسم السنة المقبلة.

وفي ظل تعثر الحوار الاجتماعي وتوقف اجتماعاته، من المرتقب أن تُعلن حكومة سعد الدين العثماني في غضون أيام تطبيق الزيادة المقترحة في الأجور بـ100 درهم رغم عدم توصلها إلى اتفاق مع المركزيات النقابية التي تطالب بزيادة 600 درهم تشمل جميع السلالم.

ويبلغ عدد الموظفين في القطاع العام بالمغرب حوالي 700 ألف، من بينهم 583 ألفا و71 من الموظفين المدنيين للدولة، إضافة إلى 147.637 موظفاً بالجماعات الترابية، و129.545 بالمؤسسات العمومية، وتصل كتلة أجورهم إلى حوالي 120 مليار درهم سنوياً.

ويتجه المغرب إلى إصلاح شامل لصناديق التقاعد بعدما عاشته من أزمة كبيرة في العقود الأخيرة، إذ من المرتقب أن يتم اعتماد قطبين، الأول لتغطية القطاع العام والآخر للقطاع الخاص، مع إقرار إجراءات جديدة متعلقة بالاقتطاعات وسن التقاعد وشروط الاستفادة من المعاشات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عبدالحق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:08
اللهم أخرجنا من المغرب سالمين غانمين وان عدنا فأنا ضالمون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
2 - youssef الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:09
حسبنا الله ونعم الوكيل من هده الحكومة المشؤومة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - jad الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:11
أشجع الحكومة على إقتطاع 1000 درهم عوض 500، فالموظف المغربي غني ولا تزعجه مثل هذه الإقتطاعات البسيطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مقاطع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:11
لماذا لا يصرحونها علنا و يقولون إنها إقتطاعات لتسديد فاتورة tgv و ما غير ذالك من فواتير لا تزيد إلا في هلاك المواطن الضعيف.. قهرتونا الله ياخد الحق ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
5 - عبدالمغيث الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:12
هذا هو ثمن صندوق النقد الدولي الحكومة تافهة و فاشلة و الشعب يدفع من جيبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - فاطمة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:13
صافي الشعب دوزوا عليه الدكاكة وغسلو يديهم عليه حتى المرفق.. لا احتجاجات لا اعتصامات.. لا إضرابات و للي دوا يرعف...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
7 - البلاد الكحلة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:14
على زين المانضة لي كيعطيو بقا غير الاقتطاع. ايوا هنا فين يبانو لي عندهم النفس أما لي راضي بالحكرة غادي يكمدها و يتصنت لعضامو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
8 - zizi d 'Al hoceima الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:16
اتمنى لكل الموظفين والموظفات سنة سعيدة خالية من الاقتطاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - أطلسي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:17
يالطامع فالزيادة رد بالك من النقصان البلاد مشات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - تطواني حر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:17
نااس كاتفكر كيفاش ترضي شعبها وتوفرلو الظروف الملائمة للعيش ونتوما طايحين علينا غير الإقتطاعات على أسااس كانشدو 10000 درهم وسيروا شوفو اسبانيا المعيشة رخيصة والحد الأدنى للأجور غادي يولي فيناير 1000 أورو بزيادة قدرها 150 أورو ونتوما 10 أورو دايرين عليها اجتماعات أوالله ماينفع نعاكم غير السترات الصفراء ولكن حنا شعب زيييرو نستاهلو والله .. عاشت اسبانيا وفرنسا ... بلدان الديمقراطية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
11 - Gala الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:18
عوض أن تمنحوهم منحة نهاية العام تقتطعون لهم من أجورهم. اللهم إن هذا لمنكر!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
12 - كمر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:18
هذه الاقتطاعات من الاجور للموظفين من اجل التقاعد سوى كذب في كذب فهذه الاقتطاعات تذهب بها الحكومة لاشياء اخرى وهم دائما يكذبون على المواطنين لانهم لا حول ولا قوة لهم فالقوي يأكل الضعيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
13 - سمسم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:19
الضحك على الدقون... النقابات تصف الاقتطاع سرقة موصوفة وهي اللتي انسحبت وأيدت تمرير قانون اصلاح التقاعد... اللي فهم شي حاجة يشرح ليا ... يبقى الموظفون الصغار والشعب ضحية الغلاء والفقر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - سيدي محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:20
ما فعلتم بالموظف حرااام و جريمة. في وقت الكل يطالب بالزيادة في الاجور نظرا لغلاء المعيشة في كل بقاع العالم فان حزب الانتهازيين يصرعلى تفقير الموظف و المواطنيين بشكل عااام....الله ياخد الحق و بيناتنا صناديق الاقتراع الجاية انشاء الله ، الا ما قتلتوناش بالفقصة قبل و تهناو تبقاو بوحدكوم فهاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - المخزن يسرق والشعب يؤدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:20
المغرب بلد المتناقضات مافيا سرقت وخربت صناديق التقاعد دون محاسبة ولا رقيب ولا جزاء والشعب عليه أن يتحمل تبعات هده السرقات من جيبه ..ثم تتسألون لماذا المغاربة ناقمين على الدولة ولا يحبون وطنهم ...أش كاين ما تبغي فيه راه غي الشفارة باش عامر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
16 - BATLIMOUSS الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:21
أن أقترح إقتطاع 100٪ من الأجر و رفع سن التقاعد لل 100 سنة و الدفن في المحيط الأطلسي ، للأننا شعب بدون عزة و أنفة ، أصبحنا كالحياء الأموات دل في دل ، دائما كنت أشك في المياه التي نشرب من الصنابير أن فيها مواد تقتل العزة و الأنفة لكن أخير تأكد أن هذه ليست إشاعات بل حقيقة ، وكل من قال كلمة حق يرمى في غياهب سجون و يخون و ينعت بالفوضوي و الإنفصالي و العنصري لهذا أقترح إقتطاع 100٪ من الأجر و رفع سن التقاعد لل 100 سنة و الدفن في المحيط الأطلسي ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - eslipani الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:21
منذ بزوغ ميلاد حكومة الربيع العربي . لم نرى الزيادة في الاجور. نقصان بعده نقصان. الله ياخد الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
18 - %%%%%% الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:22
je jure que j ai jamais vue un pays comme le maroc. on est vraiment un pays ?? .vraiment avec des droits et tout ..je pense que les marocains sont maide in china. on est de trop?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - Hamido الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:22
لماذا لا تقوموا بمراجعة رواتب كبار الموظفين والوزراء .و تجميد السفريات والتعويضات للمسؤولين. والقضاء على سيارات الدولة التي تستنزف الكثير من المال مع الحفاظ على الضرورية منها فقط.؟ونقص عدد الوزراء حيث يبقى 10 فقط.والتقليل من المؤتمرات التي لا تتوقف. والقضاء نهائيا على السكن الوظيفي. وإلحاق موظفي وزارة الأوقاف بالتعليم ومحاربة الأمية. وفرض ضريبة على الأغنياء ( الريعيون الجدد ).والتخلص من أي تقاعد يخص السياسيين لأنهم هم من ارادوا السياسة. وأخيرا إقامة محاكم عسكرية تضم قضاة نزهاء مهمتها محاكمة سارقي المال العام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
20 - ها المعقول الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:24
ماذا يحدث في هذه الأيام النقابات اخذت المقابل المادي وتركت الساحة بيد مصاص الدماء العثماني يقتطع من الأجور كيف يشاء. عندي طلبا واحدا من العثماني وحاشيته من الباجدة لماذا لاتتنازلوا عن رواتبكم للفقراء والمساكين ممن منحوكم أصواتهم بما أنكم تدعون انكم تعملون لوجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - الي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:25
اقطعوا الراتب كله حتى واحد متحرك ساكنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - قهرة على قهرة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:25
قاليك ما قد يزيد قال ليك عقلوه
حسبنا الله و نعم الوكيل
لنا الله بيناتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
23 - مقاطعون! الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:27
اقتطاع من الأجرة و رفع سن التقاطع و الزيادة في المواد الغذائية .....هذا ظلم كبيير !!أين نحن من أصحاب السترات الصفراء؟!
لنتحد ضد هذا الظلم ؛ إن صمتنا بعدها فحلال عليهم أن يقصفونا و يقطعونا إربا إربا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - تقني ممانع الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:28
في الفقرة الأولى من هدا المقال أدرج مصطلح ً ً قانون إصلاح أنظمة التقاعد ً ً
الكل يدرج هدا المصطلح والحقيقة هي وحده الصندوق المغربي للتقاعد CMR هو اللدي شمله ماسمي بالإصلاح ، أما ورش إصلاح أنظمة التقاعد فلازال مؤجل إلى اليوم ٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - البوساتي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:28
كنا نمني النفس بزيادة في الاجور خصوصا منها الدنيا..لكن هذه الحكومه تأبى الا ان تستمر في تعنتها وضربها للوضعيه الماديه للمواطن المقهور والمغلوب على امره...تخيلوا معي انه لا يكاد يمر يوم دون تسجيل زيادات اثمنة السلع والخدمات...لكن الاجرة ثابته...بل يتم الخصم منها دونما تفكير للمواطن و عائلته...)الحاصول الله ياخد الحق(انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
26 - موظف تعيس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:29
اللهم هذا منكر
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان السبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - اقتصادي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:29
في الحقيقة : عجبا لمن يود ان يكون هناك اصلاح اقتصادي متكامل شفاف قادر علئ اعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني في كل المجالات دون المس بكثير من الاشياء المتبة وتغييرها رويدا رويدا نحو الاحسن والافضل والاضمن فلا نجاح بدون فاتورة من تضحيات شاءكة ولا يمكن هنا ان نسير بالاصلاح الا الئ نهايته بكل نجاح وادراك وليس بالمثل القاءل : ( من زيتو قليه ).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - abdo الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:29
سير بنكيران الله ينتقم منك..تشفروا من جيوبنا باش تصلحو .وتزيدونا 100درهم ماشي حشومة عليكم ونتا واصحابك تخلصو الملايين وتبقا ليكم الاجرة سمينة في التقاعد.ماشي عيب وعار هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - salah الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:32
سبب الاقتطاع هو تقليل النقود في السوق للتحكم في التضخم و المؤشرات الاقتصادية الاخرى. يعني بالعرية الدولة تتعمد ترك البطالة و تتعمد تقليص الاجور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 29 | عرض: 1 - 29

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.