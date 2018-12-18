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الرئيسية | مجتمع | 7092 موظف شرطة يستفيدون من الترقية بالاختيار

7092 موظف شرطة يستفيدون من الترقية بالاختيار

7092 موظف شرطة يستفيدون من الترقية بالاختيار
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:05

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار، برسم السنة المالية 2018، بلغ 7092 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة مئوية ناهزت هذه السنة 44 بالمائة من الموظفين المدرجين في جداول الترشيح للترقي.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أن لوائح المستفيدين من الترقية شملت 5208 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و1820 من الموظفين العاملين بالزي المدني، علاوة على 64 من الأطر والموظفين المشتركين بين الوزارات والموضوعين رهن إشارة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.

وقد راهنت لجنة الترقي في أشغالها، يضيف البلاغ، على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة من حارس أمن حتى ضابط ممتاز، والذين بلغ عددهم 6406 بنسبة مئوية تجاوزت 90 بالمائة من العدد الإجمالي للموظفين المستفيدين.

كما اعتمدت اللجنة في عمليات الفرز والانتقاء على معايير موضوعية مضبوطة، قوامها الكفاءة والمردودية والاستحقاق، ومبتغاها تدعيم آليات التحفيز الوظيفي وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمختلف درجاتهم ورتبهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلان عن الترقية برسم السنة المالية الحالية، يأتي في سياق تنزيل ميثاق جديد للترقية بالاختيار، يقوم على الاحترام الدقيق والصارم للآجال الزمنية المحددة لها، وهو ما سمح منذ سنة 2015 بالإعلان عن جميع الترقيات المتأخرة، وتحيين المناصب المالية والإعلان عنها في إب انها في نهاية كل سنة، كما يحدد هذا الميثاق بشكل دقيق طريقة احتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية والدينية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغها، أنها تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة، وذلك باعتبارها من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة المتمثلة في صون أمن المواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - زموري الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:21
سبحان الله. واش الموظفين ما شي بحال بحال نسبة 44 بالمئة . والقطاعات الاخرى 11 بالمئة او اقل . دولة المخزن تجزي احبابها والباقون مغضوب عليهم . واش حنا سواسية او *******
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-16
2 - mol chekara الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:25
إذا ترقى موظف في جهاز الأمن دون ترقية لموظف تابع لقطاع آخر يفوقه في المستوى العلمي والمعرفي٠ فهذا يعني غياب العدالة، و محاباة الأجهزة الأمنية، وتكريس الجور و غياب التوزيع العادل للثروة٠ بمعنى أن الأكفأ تم الإقتطاع من أجره ومنحه لمن دونه دون وجه حق
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-21
3 - Bouta.... الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:26
سيدي المدير العام من عمل في سلك الشرطة من ستة وثمانين الى غاية ألفين وثلاتة وطرد طردا تعسفيا وهو متزوج وثلاتة أطفال لا حق له ولو في راتب شهري يسد به رمقه .....؟
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16
4 - Said M الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:26
هنيئا لمن شملتهم الترقية من رجال ونساء الأمن الوطني مع متمنياتني أن تشمل الباقين قريبا كما تشمل جميع شرائح الموظفين. جزاك الله خيرا و أكثر من أمثالك.
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9
5 - youssef الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:27
هناك من ضاعت سنين من الإنتضار ولم تشمله الترقية الاخيرة.نتيجة تعسفات وشطط كان ضحية لها ....!!!؟؟؟
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7
6 - Mohamed sassi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:39
ان لله وانا اليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل من العبد الدليل الى الرب الجليل ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين
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12
7 - يوسف الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:39
كيف لمن قضى ازيد من 22 سنة عمل فعلي ان يجد نفسه كمن له بضع سنوات او اقل منه
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8 - baghi_ti9ar الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:43
كول القوت اتسنا الموت المعطي .
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3
9 - حماية النفس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 19:51
مبروك لكل من شملته الترقية، وغذ أفضل لجميع موظفي الشرطة، مع العمل بحذر و عقلانية عالية، وحماية النفس أولا قبل كل شيء.
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6
10 - متضرر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:02
عطيو لصاحب الزروطة والموظفين العموميين والتعليم طحنوهوم لأنهم ماكياكلو مكيتكساو ماخصهوم والو
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-13
11 - aiso الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:08
اف عليكم... دائما نفس المشكلة... لا حياة لمن تنادي.
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0
12 - rachid75 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:09
هنيئا و المزيد من المجد للساهرين على أمننا. و نتمنى الأفضل لهم. هم و عناصر ق.س و ق.م.م و و.م و د.م.
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0
13 - المهدي قرقيبو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:10
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم واتوب اليه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انه الظلم البين. اقول للسيد المدير العام للأمن الوطني بأنه رغم كل مميزاته فلا زال الظلم ساريا في دهاليز المديرية العامة.
فكيف يعقل أنني عميد شرطة منذ سنة 2004. واحات على التقاعد في مارس 2015 ورغم انتظاري الطويل هذا فلم استفذ كذلك هاته السنة.
ومن هذا المنبر أوجه شكواي لله سبحانه وتعالى وإلى الملك محمد السادس لينصفني قبل أن اتوجه الى منابر دولية.
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0
14 - يوسف الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:18
إلى السيد المدير العام الأمن الوطني اين هي المصداقية في الترقية بالنسبة لضباط الشرطة فوج 68000فما فوق ...هناك من استفاد من الترقية رغم انه سبق ان صدرت عقوبات في حقه بينما آخرون لم يستفيدوا رغم خلو ملفهم من أية عقوبة..... السيد المدير التمس منك فتح تحقيق في دلك
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1
15 - شرطي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:22
الى الأخ الزموري إذا كنت موظفا في وظيفة أخرى فقل الحمد لله انك لست شرطي في هاته الوظيفة و الله لو رُقيت كل سنتين فلن تجد حلاوة في ذلك لأنك في جميع الأحوال ستجد نفسك تخسر أكثر مما تربح فحياتك لن تعيشها مثل باقي البشر و إذا إستغربت من كلامي فإسأل و تبين .
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0
16 - X Ben X الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:23
الدرك الملكي المنسي ما عليهومش الله كيما كايقولو الدرك الأسفل غايبقاو ديما أسفل سافلين
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