"المراهق المتميز" موضوع دورة تكوينية بمراكش

إبراهيم مغراوي

قال ميلاز الفاطمي، المتخصص في الطب النفسي، إن المدرسين والآباء في حاجة ماسة إلى معرفة كيفية التعامل مع المراهق؛ لأن سلوكات هذه الفئة ذات خصوصية، لحساسية المرحلة التي يمر منها التلميذ بحثا عن تحديد هويته، في ظل وجوده بمؤسسة تفرض قوانين وقيودا، فيما يسعى هو نحو الحرية والاستقلالية، ما يتطلب الإلمام ببعض مبادئ سيكولوجية المراهقين.

وسلط الفاطمي الضوء، في دورة تكوينية نظمتها ثانوية يوسف بن تاشفين التأهيلية اليوم الثلاثاء في الدعم النفسي والتربوي تحت عنوان "المراهق المميز"، "على تصور المراهق لنفسه ونظرته المتعالية للآخرين، وتمثلات هؤلاء للتلاميذ في هذه المرحلة الحرجة، والتي تشكل فترة خصبة تجذبهم نحو المخدرات".

وطالب المنشط لهذه الدورة، التي نظمتها المؤسسة التعليمية سالفة الذكر بشراكة جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ وبتنسيق مع المركز المغربي للدعم النفسي والتربوي، بـ"ضرورة التعامل مع كل ما يصدر عنهم كتصرفات إيجابية؛ لأنه يعكس الصراع الداخلي للمراهق، الذي تنمو شخصيته في خضم عوامل متعددة ومتضاربة، ما يفرض على المدرسين والآباء أن يتسلحوا بثقافة الفهم، وهذا لن يتأتى إلا بالتكوين المستمر وبالتحصيل العلمي في مجال العلوم الإنسانية وخاصة علم النفس وعلم الاجتماع، وعلوم التربية".

وتميزت هذه الدورة، التي تناولت عدة محاور من قبيل مفهوم الهوية لدى المراهق وموقفه من المعايير السائدة في المجتمع والمراهق والنقد البناء والهدام وأهم التغيرات العقلية وآثارها والذكاء والقدرات الأخرى، بإتاحة فرصة للتلاميذ الحاضرين لبسط تساؤلاتهم التي تمحورت حول مدى تأثير الوسط الاجتماعي على التلميذ المراهق؛ ما أدى إلى خلق تواصل بين المؤطر والحاضرات والحاضرين، لكون موضوع الدورة يلامس عدة مسائل يعاني منها التلاميذ.