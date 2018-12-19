تقنيو المغرب يعلنون الإضراب عن العمل وطنيا‎

هسبريس من الرباط

أعلنت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب عن مواصلة الاحتجاجات بإضراب وطني اليوم وغدا الخميس، معبرة عن استيائها من عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم "من أجل العدالة الأجرية ومن أجل توفير ظروف العمل والعيش الكريم لفئة تضحي وتساهم بشكل كبير في التنمية وفي تطور البلاد".

وأشاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ له، توصلت به هسبريس، بـ"التوسع التنظيمي لمنظمتنا، بتأسيس فروع جديدة فاعلة وقوية"، داعيا جميع التقنيين بكل الجهات والمناطق واللجان التحضيرية المشكلة إلى توفير الشروط والإعداد لتأسيس فروع جديدة.

وحمّل التنظيم الحكومة كامل المسؤولية من جهة لما يمكن أن يؤول إليه الوضع المتردي إلى فئة التقنيين، ومن جهة أخرى ما سيترتب "عن تعنتها وتماديها في صم الآذان من تبعات ونتائج".

ودعا المجلس الوطني للهيئة التقنيين والتقنيات العاملين بالقطاعات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية وحاملي الدبلومات التقنية بأنواعها، المدمجين وغير المدمجين، إلى تنفيذ الإضراب الوطني.