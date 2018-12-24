التوجيه المهني للطلبة الخريجين .. الاختيارات تقليدية والتكاليف عالية

هسبريس ـ عبد الواحد استيتو

يعدّ مشكل التوجيه المهني في المغرب أرقاً دائما يرافق الطالب وأولياء أمره، إذ تبقى الحيرة هي الأساس والقدرة على الاختيار الواضح غائبة، تنضاف إلى ذلك النظرة التقليدية لسوق الشغل والمهن التي يحلم بها أولياء الأمور لأبنائهم خصوصا.

بين المهندس والطبيب والأستاذ، وبضع مهن مشابهة، يتوه الطالب في الاختيار، إما بسبب عجز عن الأمر أو لعدم القدرة على الالتحاق بمراكز التكوين المخصصة لمهن كهذه، نظرا لتكلفتها العالية أو انتقائيتها.

لكن من قال إن الاختيارات المهنية يجب أن تكون تقليدية بهذا الشكل؟ لما لا يتم البحث عن نقاط التفوق لدى الطلبة وتوجيههم تبعا لذلك بدل تقسيمهم إلى "متفوقين" و"فاشلين"؟ أليست لكل طالب، بل لكل إنسان، نقطة قوة ما بالضرورة؟.

وعن هذا الموضوع يقول "الكوتش" ربيع الرحموني: "عندما تكون المنظومة التعليمية تعاني ما تعانيه فطبيعي أن نجد صعوبة في التوجيه، خصوصا للمتخرجين بعد البكالوريا، والذين أقسمهم إلى متفوقين، تابعين ولا مبالين".

ويوضح الرحموني في تصريح لهسبريس أنه لتجاوز هذه الصعوبات يجب التركيز على المشروع المهني، مردفا: "أول ما يجب أن أعرف قدراتي وما يمكن أن يميزني، وأن أفكر بطريقة مهنية وليس أكاديمية، لأنه كلما كانت لدي مهارات في المجال الذي أختاره ففرصي في الشغل أكثر، سواء كان بحثا علميا أو تكوينا مهنيا أو حرفيا".

ويضيف المتحدث ذاته: "بالنسبة إلى جزئية التعرف على القدرات فشخصيا أشتغل على اختبار دولي شهير يعرف بـــ"RIASEK"، يعطيك فكرة عن الميول المهني والشخصي".

ويعتبر الحموني أن التوجيه يجب أن يرتكز على نقاط ثلاث؛ هي القدرات، والشخصية والاهتمامات، مضيفا: "نحن الآن في عالم منفتح، وأي اهتمام أو حتى هواية يمكن أن تجد فيهما مهناً متخصصة. ومن الواضح أنني عندما أذهب في مسار منسجم مع ما اخترت سيكون من السهل عليّ الاندماج في سوق الشغل".

بالنسبة إلى التكوين المهني، يوضح الرحموني، "يجب التركيز على أمرين: التكوين والقدرات؛ فالتلاميذ أو الطلاب همهم الرئيسي هو الشهادة، بينما في مهن عالمنا الذي أصبح منفتحا جدا لم يعد يؤمن المشغل إلا بالقدرات، لهذا يجد الكثير من المتخرجين صعوبة في الاندماج في سوق الشغل".

ويختم "الكوتش" المتخصص كلامه بالقول: "من خلال تجربتي، وأغلبها مع المراهقين، فإنني أنصحهم ألا يستهينوا بأي مهنة، وأوضح لهم أنه لا توجد مهنة مربحة وأخرى متواضعة، فأي مهنة يمكن أن تكون مربحة انطلاقا من القدرة والكفاءة، وعموما أجد منهم استجابة لا بأس بها بعد أن أصحح لهم التمثلات التي لديهم، علما أنني أؤكد في الأخير أنه لدينا صعوبات كبيرة في التوجيه والمعلومات رغم أننا نعيش في عصر المعلومة".