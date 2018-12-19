المحامون الشباب يرفضون مقترحات إدارة الضرائب

هسبريس - عبد الإله شبل

عبر المحامون الشباب عن غضبهم من المقترحات المتداولة بين إدارة الضرائب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص الوضعية الضريبية للمحامين، معتبرين أنها تهدف إلى تسوية الوضعية الضريبية وفق رؤية تحكمها المصالح الخاصة لإدارة الضرائب، والتي مرجعها أن أغلبية المحامين متهربون ضريبيا.

ورفض المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب "مقترحات إدارة الضرائب غير العادلة وغير المنصفة للمحامين الشباب خاصة والمحامين عامة، والتي تصب في اتجاه تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة".

وشدد المحامون الشباب في بيان لهم على أن "حل أزمة الدولة الاقتصادية التي كان سببها الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية لا يمكن أن يكون على حساب كرامة واستقلالية ورسالة مهنة المحاماة، خاصة أن المحامين يقدمون خدمات عمومية دون أن يستفيدوا من أي امتيازات من طرف الدولة، كالتقاعد والتأمين الصحي".

ولوحت الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالتصعيد ضد إدارة الضرائب، عبر "اتخاذ كافة الخطوات النضالية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة من طرف الدولة في شخص إدارة الضرائب على مهنة المحاماة"، مؤكدة أنها ستعقد اجتماعا نهاية الأسبوع لاتخاذ هذه الخطوات.

ودعا المصدر نفسه كافة المحاميات والمحامين إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية، خاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للاصطفاف إلى جانب المصلحة العليا للمحامين.

بدورهم رفض محامو مدينة تطوان، عبر مكتب جمعية المحامين الشباب، اعتبار التصريحات الضريبية المقدمة من طرف زملائهم غير صحيحة، "لكون الأصل هو صحة وصدق التصريحات، مع الرفض المطلق لأسلوب التهديد، إما الأداء وفق مقترحات الإدارة أو المراجعة"؛ كما استنكروا في بيانهم "مقايضة رسالة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة من أجل حل أزمة الدولة الاقتصادية"، مشددين على أنهم يرفضون الصيغة المقدمة من لدن إدارة الضرائب قصد تسوية ملفهم الضريبي، لكونها لم تراع خصوصية المهنة.

هذا ولفت المحامون الشباب إلى أنهم ملتزمون بحق إدارة الضرائب في استخلاص الضريبة العادلة انسجاما مع الفصل 39 من الدستور، وأكملوا: "بنقاشنا هذا لا نتملص أو ندعي تميزا عن باقي المواطنين".