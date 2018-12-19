شرطة مليلية تعتدي على قاصر مغربي .. وأسرة الضحية تنشد العدالة

هسبريس - مصطفى شاكري

يسود استياء عارم في صفوف المغاربة المقيمين في ثغر مليلية بسبب تنامي موجة العنصرية لدى الشرطة الإسبانية؛ مُعربين عن استغرابهم "الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها عناصر الشرطة أثناء تأدية عملها بشكل يومي، آخرها الاعتداء على قاصر مغربي ذي جنسية إسبانية".

وتفيد المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، عن طريق أسرة الضحية، بأن مجموعة من ضباط الشرطة اعتدوا على الطفل المغربي بشكل شنيع، علما أنهم كانوا خارج الخدمة، إذ سألهم الطفل المقيم في مدينة مليلية المحتلة عن الساعة فقط، لأن الوقت كان متأخرا قليلا، لكن شرطيا صفعه بقوة.

ويظهر شريط، توصلت هسبريس بنسخة منه، خمسة من عناصر الشرطة يضربون الطفل ويوجهون له شتى عبارات التنكيل والسخرية، طيلة عشر دقائق، ما تسبب له في أضرار صحية خطيرة، ليتم اقتياد الطفل المضرج بالدماء إلى المخفر، ثم نقله في ما بعد إلى المستشفى بعدما حضرت عائلته.

واعتقدت عناصر الشرطة في الغالب أن الطفل الذي لا يتعدى سنه السابعة عشرة ينتمي إلى فئة الأطفال المغاربة القاصرين المتواجدين بثغري سبتة ومليلية، والمعروفين اختصارا بتسمية "MENA"، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية.

وقالت صحيفة "إل كوفيدنثيال" الإسبانية إن حكومة مليلية المحتلة شرعت في مباشرة إجراءات تأديبية ضد ضباط الشرطة الذين اعتدوا على الطفل المغربي، إذ وجهت رسالة إليهم بهدف توضيح وجهة نظرهم بخصوص "الفيديو" الذي يظهر الشاب مصفد اليدين ويتعرض للهجوم والتنكيل.

وأضافت "El Confidencial" أن مندوبة الحكومة تدخلت من أجل تهدئة الأوضاع، بعدما تقدمت أسرة الطفل المغربي بشكاية لدى الشرطة، مشددة على أن القضاء سيتكلف بمهمة التحقيق في هذا الموضوع، ومنبهة إلى عدم تشويه صورة رجال ونساء الشرطة، لأن هذه الحادثة تبقى معزولة، وفق تعبيرها.

مصطفى أبرشان، رئيس حزب "التحالف من أجل مليلية"، قال إنه "يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في الموضوع، لأن الطفل لا يستحق أن يتعرض لهذه الدرجة الخطيرة من العدوانية، التي تنتشر بشكل كبير في العديد من الأوقات الأخرى بالمناسبة"، مشيرا إلى أنه ربط الاتصال بـصابرينا موه، مندوبة الحكومة المحلية، لكنها رفضت التعليق على الاتهامات المنسوبة لضباط الشرطة.