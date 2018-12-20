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كُتّاب وآراء
نقابة تطالب الحكومة بإنصاف تقنيي الإدارات
طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ "إحداث درجة جديدة خارج السلم في إطار تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، المتعلق بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المحدود، والتي تعاني من الانحباس في مجال الترقي".
وقالت النقابة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، عقب الاجتماع الذي عقدته مع الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إن "محمد بن عبد القادر عبر عن تفهمه واستعداده للتفاوض الإيجابي من أجل رفع الحيف والإقصاء اللذين تتعرض لهما فئة التقنيات والتقنيين".
وأبرزت النقابة ذاتها أن "الوزير الوصي على القطاع جدد تأكيده على دعم مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية في إطار رؤية تشاركية".
وأشارت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة "إدماج كل الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم الدنيا، الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص، بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات".