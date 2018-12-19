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الرئيسية | مجتمع | خارجية النرويج تُحذر مواطنيها من السفر الفردي إلى جبال المغرب

خارجية النرويج تُحذر مواطنيها من السفر الفردي إلى جبال المغرب

خارجية النرويج تُحذر مواطنيها من السفر الفردي إلى جبال المغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري (صورة: أ.ف.ب)
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:00

بعد فاجعة مقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، حذرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من الذهاب بمفردهم في رحلة سياحية جبلية بالمغرب.

وكانت جريمة قتل بشعة هزت منطقة إمليل بإقليم الحوز أودت بحياة شابتين، نرويجية ودانماركية، تبلغان من العمر 28 و24 عاما.

وقامت وزارة الخارجية النرويجية بتحديث المعطيات الموجودة على موقعها الرسمي المتعلقة بالسفر إلى المغرب، وقالت إن "الغالبية العظمى من الرحلات إلى المغرب خالية من أي مشاكل، ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

ودعت النرويج سياحها المتوجهين إلى المغرب إلى عدم الذهاب بمفردهم خلال الرحلات الجبلية، وشددت على ضرورة اصطحاب مرشد سياحي، والتأكد من توفرهم على تأمين سفر ساري المفعول. وأضافت أن السياح الذين يتوجهون وحدهم إلى المناطق الجبلية في المغرب قد يتعرضون للإجرام.

ونصحت الخارجية النرويجية مواطنيها بالاستعانة بالمرشد السياحي المحلي في الرحلة الجبلية بغية تفادي مخاطر محتملة قد تكون ناتجة عن جهل بطبيعة المنطقة المتوجهين إليها.

وفي الصدد ذاته، حذر المرشدون السياحيون النرويجيون محبي المغامرات من السير في المناطق الجبلية بمفردهم.

وشدد "ثور آرن هاور"، مرشد سياحي نرويجي سبق أن نظم رحلات إلى جبال الأطلس المغربية، على عدم الذهاب في رحلات جبلية دون التعاون مع المرشدين السياحيين المغاربة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام نرويجية: "من المثير للدهشة ومن الجنون أن يذهب أحدهم للمشي لمسافات طويلة في سلسلة جبلية تصل إلى 4000 متر فوق سطح البحر دون مرشد جبلي".

من جهة ثانية، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن التحريات تتواصل لتوقيف الأشخاص المتورطين في الجريمة.

وردا على ما كشفت عنه بعض الصحف الدولية من أن الجريمة قد تكون "بدافع الاعتداء الجنسي"، أكد المسؤول الأمني، في تصريح لهسبريس، أن "البحث جار لمعرفة أسباب القتل".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تمكن، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

وذكر المصدر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - HAMZA الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:07
المشكل فينا كشعب و لي حاكمينا ناس مغاربة من الشعب .. إذن هوما كيمثلونا أحسن تمثيل .. نستاهلو ما يقع لنا !
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30
2 - ضد اجرام كيف ما كان نوعه الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:10
شفتو المعقول ديال بصح هذشي لي كنتو خيفين منو هو حصل دبا حتى كنتو مهلين فالموطن عطينه قيمة كاع ماتكون هذ الجريمة ( نطلب بإعدام يكون فالمغرب ) من حد دولة ماكتحكمش بدكشي لي نزل الله معمرها تحقق شي زفتا
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4
3 - فلسطيني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:12
جريمة قتلهم عمل مشين ومستغرب وهمجي لكنها لا تمثل أخلاق الشعب المغربي الطيب المضياف بالتعامل مع السياح والضيوف فهي عمل فردي جبان من شخص أو مجموعه مريضة شاذه عن الاخلاق والمجتمع
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11
4 - طالب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:12
وجب اخد الحدر عند زيارة المغرب كافة وليس المناطق الجبلية فقط
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18
5 - كريم الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:15
المرجو منكم إن كان في الامكان، تأكيد أو نفي مصداقية فيديو يوثق للحظة قتل إحدى الضحيتين، هذا الفيديو منتشر بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صراحة منظر مرعب، تنخلع له القلوب، قمة الوحشية والهمجية.
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5
6 - هرو هولاكو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:16
أن يجتمع هدا العدد الكبير من الدول بمراكش مؤخرا في اجتماع حول الهجرة وأن تتجول السيدة ميركل والسيد غوتريس بكل حرية وعفوية في مراكش هدا ما لم يستسغه وما لم يقبله أعداء الأمن والأمان في بلادنا سواء في الداخل أو الخارج وأظن أن ما حدث هو مكيدة لتقديم المغرب على أنه ليس بلدا آمنا كما يقال. ما حدث للسيدتين مؤلم ومخزي ولن نقبله نحن المغاربة ونقدم للعائلتين المكلومتين أحر التعازي. فحدار ثم حدار من المؤامرات الخارجية التي تريد تقبيح صورة المغرب طبقا لمقولة مصائب قوم عند قوم آخر فوائد.
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0
7 - الامان الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:16
نعم عندهم الحق ما يسافروش ومآ اجيوش المغرب ما ابقاش الامان ولا أمن أولا على وزير السياحة ان يستقل تتعجبونا الشرطة السياحية في ساحة جامع الفنا راه المغرب أصبح بؤرة الإجرام لا على المواطنين ولا على السياح .واش السياح طالقينهم بلا حراسة ولا مرشد .واش تضنوا احنا في جبال الألب الآمن والأمان هاد الشي ما تينبأش بالخير
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8 - skizo الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:17
على هاد القبل النرويج تعاملات بدبلوماسية منقطعة النظير لانها اكتفت بتحدير مواطنيها من الذهاب :::بمفردهم::: في رحلة سياحية جبلية بالمغرب.
لو كانت دولة اخرى لاقامت الدنيا ولم تقعدها,بالرغم من انني اظن ان هناك اسرار صعبة جدا على الانسان العادي ادراكها في هذه القضية.نتمنى السلامة للجميع سواء مغاربة او سياح اجانب و يجب المحاسبة سواء كان عملا اجراميا داخلي او عملا استخبارتيا خارجيا.
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5
9 - عادل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:17
شيء عادي ان لا يذهب الأفراد لوحدهم الى المناطق النائية والخالية من البشر والجبال والصحاري مثلا، ثلاث أشخاص على الاقل لضمان الأمن والسلامة. بكل صراحة انا كرجل لا استطيع التجول لوحدي في مثل هذه المناطق وذلك خوفا من قطاع الطرق والسراقة.
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10 - rabah salami الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:17
حكم الاعدام لمن ارتكب هذه الجريمة البشعة في حق المغرب و المغاربة اولا والسياح الاجانب ثانيا .
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11 - مهتمة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:17
هذه المأساة ستقع الرزق عن العديد من الأسر بالمنطقة. لأن كوره الوحيد هو السياحة الجبلية . كنت في المنطقة عدة مرات ولم أر في سكان المنطقة إلا الطيبوبة وفاة الاستقبال .فرج الله عليهم هذه الأزمة
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12 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:18
الحشمة قاليك المغرب بلد السياحة كيف سياحة ؟ لا مراحض عمومية في وسط المدن لا امن فعال ممكن التعرض في اي لحضة لجميع الوقائع اما السرقة اما القتل اما الاحتيال .
Bref , le maroc est encore loin d’accueillir des touristes en toute sécurité on est encore loin
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13 - مهاجر من الاسكندناف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:18
نقدم العزاء للأهالي الضحية ونستنكر هذا الجرم الباشع . الذي هز المجتمع المغربي والمجتمع الإسكندنافي والحمد لله وزراة الخارجية النوروجية اكتفت فقط بإتخاد الحذر في هذه المناطق ولم تعطي صورة سوداء على المملكة كلها . وفي هذا الاخير يعرف رحلات اسبوعية اقتصادية من جل دوال الاسكندنافية الا المغرب عبر طائرة نورويجية رخيصة الثمن ونحن كمغاربة مقيمين هنا حلت لنا مشامل كثيرة في صلة الوصل مع الوطن . وبأتي مجرم يريد ضرب صورة المغرب والمغاربة في خانة ضيقة لرؤية مجتمع راقي ومسالم وكريم . شكرا هسبريس
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14 - Merzouga الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:19
فوضى السياحة تؤدي إلى هذه النتائج
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15 - امين الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:19
هذا هو نتيجة السماح ببيع الأقراص المهلوسة و الاتجار فيها ، لم نعرف هذه السلوكات الا بعد التهاون في منع هذه الكوارث التي حلت في بلادنا ، و منطقة امليل منطقة جميلة عرفت بالأمن و الأمان ، و ها نحن صرنا نسمع مثل هذه الجرائم فلا حول و لا قوة الا بالله
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1
16 - سعيد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:19
مايحدث في بوادي المغرب من إجرام وسرقة لا يعلمه إلا الله ناس عايشين في جحيم وهلع من اللصوص والمجرمين ناس عيشين في خوف في البادية المغربية إذا تعرضت للسرقة أو للضرب فرفع شكايتك إلى الله لا تذهب إلى الدرك لأنهم لن يفيدك في اي شيء مفائدة هذا الجهاز في البادية ان لم يستطيع حماية المواطنين انا اسميهم الدرك فقط لاريد أن اسميهم بالدرك الملكي إحتراما للملك فالملك وظفهم في البوادي لحماية المواطنين ولكنهم يخنون ثقتة الملك التي وضعها فيهم ولا يقومون بواجبهم حماية أمن البادية
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17 - MalcomXY الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:19
يجب الحكم بالسجن 10 سنوات علي اي سخص يحمل سكين اما من يعترض سبيل المواطنين فحكمه الؤبد. كما يجب الرفع من التعليم ,الصحة و الشغل ونشر تقافة التسامح والتعايش .
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4
18 - Kamal Deutschland الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:20
والله خبر محزن وبعض الإخوان في تعاليقهم يخرجون عن الموضوع بالحديث أن كل هاذا لأن الضحيتين أجنبيتين.نعم لأنهم ضيوف عندنا والمغاربة معروفون بكرم الضيافة والضحيتان آتيتان من بلاد أنا شخصيا ذهبت إليها.والله ناس مسالمين جدا وسر حياتهم هي التقة في بلدهم ومواطنيهم.ظنتا أنهما في بلدهما ولم يعلما أن المغرب ليس الدنمارك أو النرويج.والله ليس هذا من شيم المسلم ولاحتى الإنسان.نعم الجريمة تقع في كل مكان ولكن عندما يتعلق الأمر بسائح جاء وهو كله فرح وحماس لزيارة المغرب فيقع له مثل ما وقع والله أنا شخصيا أثر في ذلك.يارب نتقم من المجرمين يارب.شابتين في مقتبل العمر والطيبوبة في وجههما.لاحول ولاقوة إلا بالله.
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19 - hoho الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:20
le maroc mieux que la france. la honte.
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20 - مغربي قححححح الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:21
خاص المغرب يجمع رجليه شوية و يسدهوم و يرجع لقمع المتشددين و يشجع التوجه الغربي و الأوروبي اللي كنا عليه شحال هادي أيام الحسن الثاني الله يرحمو و يوسع عليه كان داير العز لبلاد و اللي هضر يسد ليه فمو. الله يرحمو كان كيف الأب يضربك و ما يخلي اللي يحط عليك يدو و خصوصا شرقاوا كان ناااافخ عليهوم و ممعبرهومش و القنافذ اللي ولاو ضاصرين متبعين الفتاوى ديال شرقاوا كان محيد ليهوم الشوك كنتي تعوم في البحر بالمايو سترينگ والا اللي يهضر معاك والا يشوف فيك شوفا خايبا دابا حتى المداريس ولاو گاع البنات بالقبات فوق الراس كيسحابلك گالس في أفغانستان!
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21 - بيلوط الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:23
انصح كل النرويجين بعدم المجيء اصلا والله حيت راه بلا تبقال بلا والو جميع المدن بدون استتناء مكاينش الأمن شكرا على تفهمكم وبقاوو فبلادكوم ، حنا مغاربة وكنتعرضو للسرقة والإجرام خاص الدولة تحرك وتشوف لحل حيت عايشين فهاد البلاد السعيدة هير بدعاوي وليدينا وصافي .
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22 - مينوش الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:23
اتمنى من الفئات المغربية المتنورة ارسال برقيات التعازي الى عائلة الضحايا......او الى باشعال الشموع أمام سفاراتهم...فهذا واجب
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23 - مغربي محب لبلده الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:24
الجرائم تقع في كل بقاع العالم ما الغريب في الامر و لماذا كل هذا التهويل ابشع الجرائم تقع في الغرب فلا داعي لجلد الذات و التقليل من قيمة المغاربة و اتهامهم بابشع الصفات
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24 - CONAN الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:25
لاندري ما خطب مراكش مع الجرائم ذات الصدى الدولي، والتي تتزامن (وياللصدفة) مع عطل نهاية السنة، أي أحد مواسم الذروة السياحية، فالسنة الفائتة كانت هناك جريمة مقهى لاكريم، وهذه السنة مقتل السائحتين البريئتين، التي نتمنى أن يتفاعل معها الأمن كذلك بالسرعة المطلوبة.
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25 - كمال المنصوري الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:25
ما قامت به السلطات النرويجية هو شيئ عادي.
بل نحن كمواطنون لا نحس بالأمان حتى عند أبواب منازلنا فما بالك بالذهاب للجبال و العراء!!!!
سياسات الدولة منذ عقود نتائجها أصبحت معروفة، فقر، أمية، إجرام، شذوذ، إغتصاب، أمراض جسدية و نفسية، شعب يعاني...
ماذا تنتظرون من إنسان أمي، لا ثقافة دينة عنده، و لا اخلاق...؟
هذا الانسان قد يغتصب و يقتل و يصبح متطرفا...
ماذا تنتظرون من شباب لا يعمل و ليس له اَي دخل مادي و ليس له الحق في بيت المال بل و يجب عليه ان يدفع الضرائب و ثمن الطوابع البريدية و الوثائق الإدارية...؟
انتم من خلقتم مواطنين عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في اَي لحظة، بل وقد يمتد إنفجارها ليحصد الأخضر و اليابس في البلد.
واش فهمتونو ولا لا؟!
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26 - مقاطعة عين الشق الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:26
اقرأ و احكم
بهذه المقاطعة شطاط كبير في استعمال السلطة بالنسبة لي شخصيا موظف تقني اردت اظهار قدراتي في مجال قسم التعمير ففوجئت بعدم قبولي رغم توفري على ديبلومين و شهادة عليا تخول لي الاشتغال بهذا القسم و للذكر فقط مساحة عمالة عين الشق تقريبا 30 كلم مربع الشيئ الذي يزيد من الخروقات على مستوى التعمير كما اؤكد لكم ان بحوزتي مجموعة من الخروقات ساتطرق لها لاحقا
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27 - Amine kech الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:28
نريد معرفة حقيقة الفيديو المنتشر لذبح السائحات هل هو حقيقي أم أن لا علاقة له بالمغرب
و من جهة أخرى كيف لطريق سياحية معروفة بالسياح أن لا تكون مؤمنة فالدرك بدل أن يؤمن هذه المسارات تراه يتواجد فقط في الأماكن التي يتحصل فيها على الرشاوي يجب التحقيق مع الدرك هناك و إعطاء المسؤولية للدرك الشرفاء.
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28 - ماجد واويزغت الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:29
أنا بغيت ليقتل هاد السائحتين يحكمو عليه بالإعدام بالحقنة السامة ويهنيونا من هاد الحيوانات تفو
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29 - Wadanit الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:30
هدا هو ما سنجنيه من الخطاب الهمجي الدي استورده الاخوان والسلفيون من الخليج
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30 - RACHID الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:32
بسم الله الرحمن الرحيم..مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا .. صدق الله العظيم
... نشعر بالاسي والحزن بأي ذنب قتلوا هاتان الفتاتان.... صحف العالم تهاجم الاسلام وتصفنا كمغاربه بالجبن والتخلف والانحطاط. لاحول ولاقوه الا بالله.
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31 - Mouatene الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:34
شباب في منطقة الغرب اغتصبوا حمارة مابالك تلك المنطقة الجبلية حينما ظهرت لهما تلك البنتان الشقراوتان يتجولن لوحدهن ,شيئ طبيعي سيغتصبهن
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32 - حميد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:34
شريط تنفيذ الجريمة تشمئز منه القلوب،ذبح على الطريقة الداعشية ولهجة الوحوش الظلامية لهجة داعشية.
إذا عبر الفيديو المحيطين،أظن أن سياح العالم ستتغير نظرتهم لهذا البلد "الصكع".
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