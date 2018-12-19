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كُتّاب وآراء
خارجية النرويج تُحذر مواطنيها من السفر الفردي إلى جبال المغرب
بعد فاجعة مقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، حذرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من الذهاب بمفردهم في رحلة سياحية جبلية بالمغرب.
وكانت جريمة قتل بشعة هزت منطقة إمليل بإقليم الحوز أودت بحياة شابتين، نرويجية ودانماركية، تبلغان من العمر 28 و24 عاما.
وقامت وزارة الخارجية النرويجية بتحديث المعطيات الموجودة على موقعها الرسمي المتعلقة بالسفر إلى المغرب، وقالت إن "الغالبية العظمى من الرحلات إلى المغرب خالية من أي مشاكل، ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
ودعت النرويج سياحها المتوجهين إلى المغرب إلى عدم الذهاب بمفردهم خلال الرحلات الجبلية، وشددت على ضرورة اصطحاب مرشد سياحي، والتأكد من توفرهم على تأمين سفر ساري المفعول. وأضافت أن السياح الذين يتوجهون وحدهم إلى المناطق الجبلية في المغرب قد يتعرضون للإجرام.
ونصحت الخارجية النرويجية مواطنيها بالاستعانة بالمرشد السياحي المحلي في الرحلة الجبلية بغية تفادي مخاطر محتملة قد تكون ناتجة عن جهل بطبيعة المنطقة المتوجهين إليها.
وفي الصدد ذاته، حذر المرشدون السياحيون النرويجيون محبي المغامرات من السير في المناطق الجبلية بمفردهم.
وشدد "ثور آرن هاور"، مرشد سياحي نرويجي سبق أن نظم رحلات إلى جبال الأطلس المغربية، على عدم الذهاب في رحلات جبلية دون التعاون مع المرشدين السياحيين المغاربة.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام نرويجية: "من المثير للدهشة ومن الجنون أن يذهب أحدهم للمشي لمسافات طويلة في سلسلة جبلية تصل إلى 4000 متر فوق سطح البحر دون مرشد جبلي".
من جهة ثانية، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن التحريات تتواصل لتوقيف الأشخاص المتورطين في الجريمة.
وردا على ما كشفت عنه بعض الصحف الدولية من أن الجريمة قد تكون "بدافع الاعتداء الجنسي"، أكد المسؤول الأمني، في تصريح لهسبريس، أن "البحث جار لمعرفة أسباب القتل".
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تمكن، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
وذكر المصدر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
لو كانت دولة اخرى لاقامت الدنيا ولم تقعدها,بالرغم من انني اظن ان هناك اسرار صعبة جدا على الانسان العادي ادراكها في هذه القضية.نتمنى السلامة للجميع سواء مغاربة او سياح اجانب و يجب المحاسبة سواء كان عملا اجراميا داخلي او عملا استخبارتيا خارجيا.
Bref , le maroc est encore loin d’accueillir des touristes en toute sécurité on est encore loin
بل نحن كمواطنون لا نحس بالأمان حتى عند أبواب منازلنا فما بالك بالذهاب للجبال و العراء!!!!
سياسات الدولة منذ عقود نتائجها أصبحت معروفة، فقر، أمية، إجرام، شذوذ، إغتصاب، أمراض جسدية و نفسية، شعب يعاني...
ماذا تنتظرون من إنسان أمي، لا ثقافة دينة عنده، و لا اخلاق...؟
هذا الانسان قد يغتصب و يقتل و يصبح متطرفا...
ماذا تنتظرون من شباب لا يعمل و ليس له اَي دخل مادي و ليس له الحق في بيت المال بل و يجب عليه ان يدفع الضرائب و ثمن الطوابع البريدية و الوثائق الإدارية...؟
انتم من خلقتم مواطنين عبارة عن قنابل موقوتة قد تنفجر في اَي لحظة، بل وقد يمتد إنفجارها ليحصد الأخضر و اليابس في البلد.
واش فهمتونو ولا لا؟!
بهذه المقاطعة شطاط كبير في استعمال السلطة بالنسبة لي شخصيا موظف تقني اردت اظهار قدراتي في مجال قسم التعمير ففوجئت بعدم قبولي رغم توفري على ديبلومين و شهادة عليا تخول لي الاشتغال بهذا القسم و للذكر فقط مساحة عمالة عين الشق تقريبا 30 كلم مربع الشيئ الذي يزيد من الخروقات على مستوى التعمير كما اؤكد لكم ان بحوزتي مجموعة من الخروقات ساتطرق لها لاحقا
و من جهة أخرى كيف لطريق سياحية معروفة بالسياح أن لا تكون مؤمنة فالدرك بدل أن يؤمن هذه المسارات تراه يتواجد فقط في الأماكن التي يتحصل فيها على الرشاوي يجب التحقيق مع الدرك هناك و إعطاء المسؤولية للدرك الشرفاء.
... نشعر بالاسي والحزن بأي ذنب قتلوا هاتان الفتاتان.... صحف العالم تهاجم الاسلام وتصفنا كمغاربه بالجبن والتخلف والانحطاط. لاحول ولاقوه الا بالله.
إذا عبر الفيديو المحيطين،أظن أن سياح العالم ستتغير نظرتهم لهذا البلد "الصكع".