خارجية النرويج تُحذر مواطنيها من السفر الفردي إلى جبال المغرب

هسبريس - عبد الرحيم العسري (صورة: أ.ف.ب)

بعد فاجعة مقتل سائحتين إسكندنافيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، حذرت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، مواطنيها من الذهاب بمفردهم في رحلة سياحية جبلية بالمغرب.

وكانت جريمة قتل بشعة هزت منطقة إمليل بإقليم الحوز أودت بحياة شابتين، نرويجية ودانماركية، تبلغان من العمر 28 و24 عاما.

وقامت وزارة الخارجية النرويجية بتحديث المعطيات الموجودة على موقعها الرسمي المتعلقة بالسفر إلى المغرب، وقالت إن "الغالبية العظمى من الرحلات إلى المغرب خالية من أي مشاكل، ولكن يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة".

ودعت النرويج سياحها المتوجهين إلى المغرب إلى عدم الذهاب بمفردهم خلال الرحلات الجبلية، وشددت على ضرورة اصطحاب مرشد سياحي، والتأكد من توفرهم على تأمين سفر ساري المفعول. وأضافت أن السياح الذين يتوجهون وحدهم إلى المناطق الجبلية في المغرب قد يتعرضون للإجرام.

ونصحت الخارجية النرويجية مواطنيها بالاستعانة بالمرشد السياحي المحلي في الرحلة الجبلية بغية تفادي مخاطر محتملة قد تكون ناتجة عن جهل بطبيعة المنطقة المتوجهين إليها.

وفي الصدد ذاته، حذر المرشدون السياحيون النرويجيون محبي المغامرات من السير في المناطق الجبلية بمفردهم.

وشدد "ثور آرن هاور"، مرشد سياحي نرويجي سبق أن نظم رحلات إلى جبال الأطلس المغربية، على عدم الذهاب في رحلات جبلية دون التعاون مع المرشدين السياحيين المغاربة.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام نرويجية: "من المثير للدهشة ومن الجنون أن يذهب أحدهم للمشي لمسافات طويلة في سلسلة جبلية تصل إلى 4000 متر فوق سطح البحر دون مرشد جبلي".

من جهة ثانية، قال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن التحريات تتواصل لتوقيف الأشخاص المتورطين في الجريمة.

وردا على ما كشفت عنه بعض الصحف الدولية من أن الجريمة قد تكون "بدافع الاعتداء الجنسي"، أكد المسؤول الأمني، في تصريح لهسبريس، أن "البحث جار لمعرفة أسباب القتل".

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، تمكن، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

وذكر المصدر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.