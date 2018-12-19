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السجل التجاري يتوج أوجار بحائزة امتياز لـ 2018

السجل التجاري يتوج أوجار بحائزة امتياز لـ 2018
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 23:10

تسلم وزير العدل محمد أوجار، اليوم الأربعاء، رفقة مدير الدراسات والتعاون والتحديث وثلاثة أطر من مهندسي المديرية، جائزة امتياز للتشجيع في صنف الخدمات الإجرائية الإلكترونية برسم سنة 2018.

ويأتي هذا التتويج بفضل خدمة السجل التجاري عبر الخط الذي أنجز من طرف كفاءات داخلية للوزارة، والذي يشكل نموذجا لمجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والخدمات التي أعدتها الوزارة أو هي بصدد إعدادها، والتي تندرج ضمن مخطط استراتيجي للتحول الرقمي لكافة مكونات العدالة من أجل الوصول إلى محكمة رقمية بدون ورق وعدالة فعالة وكفؤة ومتيسرة الولوج.

يذكر أن خدمة السجل التجاري عبر الخط تمكن كافة الفاعلين الاقتصاديين، من تجار ومقاولات ومؤسسات مالية وغيرها، من الحصول على مستخرجات السجل التجاري عبر الخط موقعة إلكترونيا مع أداء الرسوم عبر الخط، وهو ما يجعلها خدمة سريعة ومؤمنة وشفافة، ومن دون عناء التنقل والانتظار.

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