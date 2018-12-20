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العثماني وبنعبد القادر يسلمان جوائز "امتياز 2018"

العثماني وبنعبد القادر يسلمان جوائز "امتياز 2018"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 00:08

سلمت بالرباط جوائز الدورة الثانية عشرة للجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية "امتياز 2018"، التي تنظمها الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لست إدارات خلال حفل حضره سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وقد حصلت البوابة الوطنية لطلبات منح التعليم العالي "منحتي" على جائزة التميز في صنف "الخدمات الإجرائية الإلكترونية، وهي الخدمة التي تم إطلاقها بشكل مشترك مع وزارة الداخلية؛ فيما ظفرت الخدمات الإدارية والقضائية "خدمة طلب مستخرجات السجل التجاري عبر الخط" لوزارة العدل بجائزة التشجيع.

في صنف "التطبيقات الذكية"، نال التطبيق المحمول "MA CNSS" للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجائزة امتياز، في حين نالت الجريدة الرسمية الإلكترونية للمملكة المغربية للأمانة العامة للحكومة جائزة التشجيع في الصنف ذاته.

أما في صنف "المحتوى الإلكتروني"، فعادت جائزة التميز إلى الموقع الإلكتروني "ترايد سانس" للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية؛ في حين نال الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات جائزة التشجيع، فيما تقرر حجب جائزة صنف "المشاركة المجتمعية الإلكترونية" لهذه السنة.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد سعد الدين العثماني على ضرورة إنجاح ورش الإدارة الإلكترونية لما له من أهمية في الحد من البيروقراطية والمحسوبية والقضاء على الرشوة، مجددا في السياق ذاته تأكيده على أهمية الدور الذي تلعبه الخدمات الإلكترونية في تسهيل ولوج شريحة واسعة من المرتفقين إلى الخدمات الإدارية.

رئيس الحكومة أشاد، في كلمته، بعمل الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، "التي تحرص على التنظيم السنوي لهذه الجائزة الوطنية التي تهدف إلى تتويج الخدمات الإدارية الإلكترونية المتميزة بمختلف الإدارات العمومية".

محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، شدد على كون الحكومة المغربية لها وعي كامل بأهمية التحول الرقمي في تطوير الإدارة المغربية، "لذلك وضعت المنصة الرقمية في صلب برامجها الإصلاحية، إلى جانب التحول التنظيمي والأخلاقي والتدبيري".

وأبرز بنعبد القادر أن الوزارة تشتغل على إعداد مخطط توجيهي للتحول الرقمي في الإدارة العمومية، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين عبر المنصة الرقمية.

وقد بلغ عدد الخدمات المرشحة في الأصناف الأربعة للجائزة 37 خدمة رقمية تقدمت بها 29 إدارة عمومية على المستويين المركزي والمحلي.

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