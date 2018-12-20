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كُتّاب وآراء
باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف
أعاد العمل الإرهابي الذي نفذه متطرفون بمنطقة إمليل قرب مراكش مسألة انتشار فكر الإرهاب في أوساط شرائح من المجتمع المغربي، رغم كل المجهودات التي تبذلها السلطات ومؤسسات الوساطة والمجتمع المدني على مستوى تربية المواطنين على تقبل الاختلاف الفكري والعقدي، واعتباره مصدر اعتزاز وتبيانا للتسامح، عوض تصنيفه كمصدر للشرور والمآسي.
الفعل الشنيع الذي استنكره المغاربة أثار ردود فعل دولية كبيرة ربطت المغرب بغياب الأمان، فيما تسير التعليقات في اتجاه التنديد بالجريمة، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بالجناة، وتجفيف منابع التطرف في كتب التربية الوطنية ومحاصرة كل التنظيمات التي تدعو إلى التطرف، والعمل على مراقبة الخطابات التي تتسرب عبر قنوات التطرف ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بخطاب الكراهية.
تراث إرهابي
اعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي أن "مصطلح "تجفيف المنابع" كان يثير كثيرا من الاستهجان"، مردفا: "كنا نراه نوعا من التطرف المضاد الذي يؤزم المشكل وربما يفرز تطرفا أفظع، لكن الحل اليوم هو تجفيف المنابع"، مشيرا إلى أن الوقت حان للتفكير في هذا الحل بكل جدية.
وقال رفيقي، في "تدوينة" على صفحته الرسمية: "كفى من الترقيع، كفى من محاولات التلفيق الفاشلة، كفى من الدفاع عن البيئة الفكرية المنتجة للإرهاب، كفى تساهلا مع التكفير وكل خطاب يستهدف الإنسان، كفى من الادعاء بأننا أنجزنا وفعلنا وقمنا، وفي الأخير التطرف لازال بيننا، ويعشش في أدمغة كثير من أبنائنا"، مطالبا بوقفة حاسمة وقاطعة مع كل ما من شأنه إنتاج هذا "الفكر البئيس".
وشدد المتخصص في التراث الإسلامي على "ضرورة تجفيف مناهجنا، ومقرراتنا الدراسية، وإعلامنا، وخطابنا الديني بكل قنواته ومنابره، وجامعاتنا ومكتباتنا ومؤسساتنا العلمية، من كل التأويلات والتفسيرات والاختيارات والمناهج البيداغوجية التي تنتج بلداء ومقلدين ومتعصبين"، مشيرا إلى أن "كل هذه العوامل تتضمن تطبيعا مع فكر الكراهية والتعصب والحقد على الآخر، وكلها قنوات نحو التطرف والإرهاب".
وأوضح رفيقي: "حين تدافع عن المنظومة التراثية بكل ما فيها من خير وشر، وترفض أي نقد لها أو مراجعة، فأنت تطبع مع الإرهاب، لأن ذلك المجرم يعود إلى تلك المنظومة فيجد فيها أن نساء الكفار حلال، وأن دم الكافر حلال، وأن سبي نساء الكفار قربة وعبادة وجهاد، وأن اليهود والمسيحيين هم المغضوب عليهم والضالون، وأن الولاء والبراء عقيدة لا يصح دين المسلم إلا بها، فكيف تلومه بعد ذلك على اتباع منظومة تنافح عنها؟"
وختم رفيقي حديثه قائلا: "إن لم نقم بعملية تجفيف لمنابع كل هذا الفكر، والتأسيس لقيم المواطنة والتربية عليها، بعيدا عن كل الإيديولوجيات الدينية التي أنتجت كل هذا الخراب، فستظل أرواحنا في خطر، وستبقى حياتنا تحت رحمة مجرم يريد أن يتخذ من أمننا وحياتنا طريقا له نحو مضاجعة اثنتين وسبعين من الحور العين".
مشكل عالمي
أورد ادريس الكنبوري، الباحث المتخصص في السلفية الجهادية، أن "أمر الإرهاب متشابك ومعقد"، مشيرا إلى أن "الدولة تبذل مجهودات كبيرة في هذا الباب، على مستوى القضاء على دور الصفيح، والتنسيق مع الدول الأوروبية لضمان سلامة الوطن، لكن هناك مشاكل عديدة مرتبطة بالإرهاب تتجاوز قدراتها".
وأضاف الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الإرهاب ظاهرة عالمية، وجميع خبراء العالم يشددون على ذلك"، لافتا إلى أنه "لا يمكن القضاء عليها محليا"، وزاد: "في حالة صحة رواية أن أحد المجرمين كان في سوريا، فسيكون قد تدرب في قطر آخر بعيد عن المغرب، ما يوضح طبيعة التشابكات الإقليمية والعالمية للظاهرة الإرهابية".
وأبرز المتحدث أنه "في الشق الأمني هناك إقرار دولي بجهود المغرب، فالمملكة طورت منظومتها الأمنية للتعاطي مع قضايا الإرهاب، لكن في ظل غياب تنسيق أمني ودولي لا يمكن أن توقف الجرائم"، مشددا على أن الأسباب تظل عالمية، وزاد: "صحيح أن التربية الإسلامية مسؤولة عن تفريخ الإرهاب، لكن من المسؤول في دول مثل كندا وفرنسا ذات التعليم العلماني".
وأوضح الكنبوري أن "الوضع الحالي يستوجب اعتبار الإرهاب مثل ظاهرة التلوث، ويقتضي اجتماعات على أعلى مستوى"، مضيفا: "بروز الإرهاب يتجاوز الإسلام السياسي، فهو مرتبط بشكل كبير بظاهرة السلفية الجهادية، والمسؤول الأول عما يحصل يظل هو الأمم المتحدة، لأنها ترفض إعطاء تمثيلية في مجلس الأمن لمليار مسلم يتواجدون في العالم".
مجتمع مريض
قال أحمد عصيد، الباحث في الشؤون الأمازيغية، إن "الجهود الأمنية للدولة معروفة، لكنها تتمركز بشكل كبير على مستوى المدينة، والجريمة الإرهابية الحالية وقعت في الجبال، حيث تربص المجرمون بالسائحتين ونجحوا في فعلهم الشنيع، بحكم غياب الحراسة عن المناطق الأخرى، وعزلة المكان".
وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجريمة ستؤثر بشكل كبير على السياحة وصورة المغرب لدى المنتظم الدولي"، مشددا على أن على العملية الإرهابية أن تجعل الدولة تقوم باحتياطات أكبر على مستوى جميع المناطق، مطالبا بإنزال أقسى العقوبات على الإرهابيين.
وأردف المتحدث بأن "العملية تستوجب القيام بحملة وطنية ضد ثقافة الكراهية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأسرة والمدرسة"، لافتا إلى أن التيار العام داخل المجتمع يتقبل العنف بشكل غريب، وزاد: "المطلوب هو التحرك لإصلاح مجتمع مريض، والقضاء على ثقافة كره الاختلاف".
وختم عصيد تصريحه قائلا: "ما حصل يتطلب مراجعة راديكالية لمضامين المنظومة التعليمية، وفرض رقابة على الإعلام، خاصة الإذاعات الخاصة، والتي تعمل على نشر أمور تدعو إلى الكراهية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
داك لي وسط صورة هو لي كان لفوق فالصورة القديمة بحيث عندوا ضربة في الحاجب ليمني ...
شوف وجوه هاد الناس و قارنهم بوجوه دوك جوج بنات يبان ليك لفرق شاسع مكروبات
اذا كان الاسلام ينبني كنهه في الغيبيات و الامور الميتافيزقية و الجن و السحر و الرقية الشرعية و...في مقابل العلم و الامور المحسوسة و النافعة......
اذا كان الاسلام رمزا ودينا ينبذ الاخر وينعته بالكافر الذي يجوز هدر دمه و....
اذا كان الاسلام لم يقدم لهذه الامة اي اثر للتقدم و الازدهار في الحضارة و الثقافة و الادب و السياسة و العلم و التكتولوجيا... بل على العكس ساهم في تخلفها و تدهورها....
اذا كان الاسلام هو هذا فعلا ? فانا اول الخارجين.
internationale viennent défendre ce genre de barbares .qui n'ont rien à voir avec notre religion l'Islam
1.
Musique classique dans toutes les ecoles primaires du maroc.
2.
Langue etrangere obligatoire pour tout les enfants du maroc surtout l'anglais.
3.
Literature mondiale (Shakspeare, Cervantes, Hemingway et autres) pour tous les lyciens du maroc.
4.
Minimum quatres heures de sport par semaine dans nos colleges.
5.
Philosophie dans nos lycees.
6.
Donnez des noms des grands savants europeens et americains (Einstein, Tesla, Ford, Newton, Hume, Bell) a nos ecoles, colleges et lycees qui enlevez le monopole des ecrivains et poetes arabes du moyen orient qui dominent le secteur.
والدليل ستجد هد المجرمين بلا عمل ويقطنون في دواوير لا مدارس بها ولا تنمية....
واتحدى هد المجرمين ان يكونوا من حفظة القرآن الكريم لن تجده الا سمع آية من شيخ او درس عن الجهاد في قنوات الوهابية.
ختاما لن اعطي حلول للدولة لان الحل واضح
من المسؤول عن جعل هؤلاء المغاربة ارهابيين يقتلون من أجل الدين -
الاجرام موجود في كل العالم لكن الارهاب يختلف عن الاجرام لكون
الاختلاف بين الارهابي والمجرم هو أن المجرم يقتل من أجل السرقة يقتل من أجل الاغتصاب لكن الارهابي يزيد عن المجرم لكونه يسرق يغتصب ويقتل بحافز ديني ايديولوجي عنصري لايقبل الاختلاف والتنوع والتعدد.
المسلمون همهم الوحيد هو الدفاع عن الإسلام... والجمل التي أصبحت على لسانهم هي من قبيل
الإسلام بريء من الإرهاب
الارهاب لادين له
داعش لا تمثل الاسلام
الإرهابيين لايفقهون في الاسلام
وكل تلك البلابلا التي أصبحت تردد على كل لسان،،، ويرفضون قرائة كتبهم وتراثهم المقدس المليء بأفضع وأكثر همجية من الذي قام به ارهابيو شمهروش..
لا افهم كيف ادخل الجنة عبر قتل آخرين مرضاة لله وكانه لا يقدر هو على ذلك
الاعدام واجب في هذه الحالة
حينما يخرج عصيد او أبو حفص و يقولون ان الاسلام و نصوصه يحثون على الكراهية و الغزو و القتل حتى يكون الدين كله لله، يصرخ الكل في وجههم و يعتبرهم كفار، زنادقة و مرتدين.
المعزون اليوم هم نفسهم من يعيدون كل يوم جمعة وراء الإمام دون تفكير عبارات مثل: اللهم رمل نسائهم و يتم ابناؤهم.
المعزون اليوم ليس لهم علم بأحاديث البخاري و مسلم و سيرة محمد و القران و كل تفاسيره.
الاسلام ايديولوجية دموية فاشية.
و شكرًا
على كل حال ندين الجريمة ونستنكرها ونقول بأن الذي قتل السائحتين وحش لا يحمل من الصفات الإنسانية إلا الشكل الخارجي.
Il faut donner l’exemple
فالمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ).
الاسلام رغم أنف الكائدين كان و سيظل اكمل و اسمى الديانات على وجه الأرض و أي حالاث شاذة فهي نتاج للاسلام الامريكي الذي يحرض على القتل ظلما من اجل تنفير الناس عن هذا الدين العظيم.
انعدام التنمية البشرية يؤدي الى التطرف
سلام
داعش لها علاقة بالاسلام
اذن بكل بساطة الارهاب له علاقة بالاسلام
هذه بديهيات من بديهيات المنطق
إلا ان الأمة التي لها منطق مشوه فلا تنتظرو منها أن تفهم شيء من هذا وستصر على الانكار، الى مذا؟
أبناء المنطقة . الاجرام والتسكع والبحث عن الضحايا باد على وجوههم . فكفى من جعل هؤلاء الأوباش ( شمكارة ) مطية للاصطياد في
الماء العكر والنيل من الإسلام دين الرحمة .
La religion est une affaire personnelle.
Les gens qui parlent au nom de la religion sont des futurs terroristes.
Ils sont aptes à être des terroristes
هذا العرق له حقد دفين لكل ماهو عربي،إسلامي.ويتبني بكل سهولة كل عمل إرهابي، فيه كراهية وعداء للأجانب...لأن عنصر القبيلة والجماعة قوي عندهم...والأجنبي دائما منبود لو كان مغربيا من عرق أخر....
امين وكانت صورة الكافر انذاك كل دو شعر اشقر رجلا كان او امرأة او حتى صبي. الحمد لله طال العمر وعشنا معهم وعايشنا انسانيتهم ورحمتهم حتى على الحيوان