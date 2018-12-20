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الرئيسية | مجتمع | باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف

باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف

باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف
هسبريس – نورالدين إكجان
الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:30

أعاد العمل الإرهابي الذي نفذه متطرفون بمنطقة إمليل قرب مراكش مسألة انتشار فكر الإرهاب في أوساط شرائح من المجتمع المغربي، رغم كل المجهودات التي تبذلها السلطات ومؤسسات الوساطة والمجتمع المدني على مستوى تربية المواطنين على تقبل الاختلاف الفكري والعقدي، واعتباره مصدر اعتزاز وتبيانا للتسامح، عوض تصنيفه كمصدر للشرور والمآسي.

الفعل الشنيع الذي استنكره المغاربة أثار ردود فعل دولية كبيرة ربطت المغرب بغياب الأمان، فيما تسير التعليقات في اتجاه التنديد بالجريمة، مطالبة بإنزال أقسى العقوبات بالجناة، وتجفيف منابع التطرف في كتب التربية الوطنية ومحاصرة كل التنظيمات التي تدعو إلى التطرف، والعمل على مراقبة الخطابات التي تتسرب عبر قنوات التطرف ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بخطاب الكراهية.

تراث إرهابي

اعتبر محمد عبد الوهاب رفيقي أن "مصطلح "تجفيف المنابع" كان يثير كثيرا من الاستهجان"، مردفا: "كنا نراه نوعا من التطرف المضاد الذي يؤزم المشكل وربما يفرز تطرفا أفظع، لكن الحل اليوم هو تجفيف المنابع"، مشيرا إلى أن الوقت حان للتفكير في هذا الحل بكل جدية.

وقال رفيقي، في "تدوينة" على صفحته الرسمية: "كفى من الترقيع، كفى من محاولات التلفيق الفاشلة، كفى من الدفاع عن البيئة الفكرية المنتجة للإرهاب، كفى تساهلا مع التكفير وكل خطاب يستهدف الإنسان، كفى من الادعاء بأننا أنجزنا وفعلنا وقمنا، وفي الأخير التطرف لازال بيننا، ويعشش في أدمغة كثير من أبنائنا"، مطالبا بوقفة حاسمة وقاطعة مع كل ما من شأنه إنتاج هذا "الفكر البئيس".

وشدد المتخصص في التراث الإسلامي على "ضرورة تجفيف مناهجنا، ومقرراتنا الدراسية، وإعلامنا، وخطابنا الديني بكل قنواته ومنابره، وجامعاتنا ومكتباتنا ومؤسساتنا العلمية، من كل التأويلات والتفسيرات والاختيارات والمناهج البيداغوجية التي تنتج بلداء ومقلدين ومتعصبين"، مشيرا إلى أن "كل هذه العوامل تتضمن تطبيعا مع فكر الكراهية والتعصب والحقد على الآخر، وكلها قنوات نحو التطرف والإرهاب".

وأوضح رفيقي: "حين تدافع عن المنظومة التراثية بكل ما فيها من خير وشر، وترفض أي نقد لها أو مراجعة، فأنت تطبع مع الإرهاب، لأن ذلك المجرم يعود إلى تلك المنظومة فيجد فيها أن نساء الكفار حلال، وأن دم الكافر حلال، وأن سبي نساء الكفار قربة وعبادة وجهاد، وأن اليهود والمسيحيين هم المغضوب عليهم والضالون، وأن الولاء والبراء عقيدة لا يصح دين المسلم إلا بها، فكيف تلومه بعد ذلك على اتباع منظومة تنافح عنها؟"

وختم رفيقي حديثه قائلا: "إن لم نقم بعملية تجفيف لمنابع كل هذا الفكر، والتأسيس لقيم المواطنة والتربية عليها، بعيدا عن كل الإيديولوجيات الدينية التي أنتجت كل هذا الخراب، فستظل أرواحنا في خطر، وستبقى حياتنا تحت رحمة مجرم يريد أن يتخذ من أمننا وحياتنا طريقا له نحو مضاجعة اثنتين وسبعين من الحور العين".

مشكل عالمي

أورد ادريس الكنبوري، الباحث المتخصص في السلفية الجهادية، أن "أمر الإرهاب متشابك ومعقد"، مشيرا إلى أن "الدولة تبذل مجهودات كبيرة في هذا الباب، على مستوى القضاء على دور الصفيح، والتنسيق مع الدول الأوروبية لضمان سلامة الوطن، لكن هناك مشاكل عديدة مرتبطة بالإرهاب تتجاوز قدراتها".

وأضاف الكنبوري، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "الإرهاب ظاهرة عالمية، وجميع خبراء العالم يشددون على ذلك"، لافتا إلى أنه "لا يمكن القضاء عليها محليا"، وزاد: "في حالة صحة رواية أن أحد المجرمين كان في سوريا، فسيكون قد تدرب في قطر آخر بعيد عن المغرب، ما يوضح طبيعة التشابكات الإقليمية والعالمية للظاهرة الإرهابية".

وأبرز المتحدث أنه "في الشق الأمني هناك إقرار دولي بجهود المغرب، فالمملكة طورت منظومتها الأمنية للتعاطي مع قضايا الإرهاب، لكن في ظل غياب تنسيق أمني ودولي لا يمكن أن توقف الجرائم"، مشددا على أن الأسباب تظل عالمية، وزاد: "صحيح أن التربية الإسلامية مسؤولة عن تفريخ الإرهاب، لكن من المسؤول في دول مثل كندا وفرنسا ذات التعليم العلماني".

وأوضح الكنبوري أن "الوضع الحالي يستوجب اعتبار الإرهاب مثل ظاهرة التلوث، ويقتضي اجتماعات على أعلى مستوى"، مضيفا: "بروز الإرهاب يتجاوز الإسلام السياسي، فهو مرتبط بشكل كبير بظاهرة السلفية الجهادية، والمسؤول الأول عما يحصل يظل هو الأمم المتحدة، لأنها ترفض إعطاء تمثيلية في مجلس الأمن لمليار مسلم يتواجدون في العالم".

مجتمع مريض

قال أحمد عصيد، الباحث في الشؤون الأمازيغية، إن "الجهود الأمنية للدولة معروفة، لكنها تتمركز بشكل كبير على مستوى المدينة، والجريمة الإرهابية الحالية وقعت في الجبال، حيث تربص المجرمون بالسائحتين ونجحوا في فعلهم الشنيع، بحكم غياب الحراسة عن المناطق الأخرى، وعزلة المكان".

وأضاف عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجريمة ستؤثر بشكل كبير على السياحة وصورة المغرب لدى المنتظم الدولي"، مشددا على أن على العملية الإرهابية أن تجعل الدولة تقوم باحتياطات أكبر على مستوى جميع المناطق، مطالبا بإنزال أقسى العقوبات على الإرهابيين.

وأردف المتحدث بأن "العملية تستوجب القيام بحملة وطنية ضد ثقافة الكراهية التي تنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الأسرة والمدرسة"، لافتا إلى أن التيار العام داخل المجتمع يتقبل العنف بشكل غريب، وزاد: "المطلوب هو التحرك لإصلاح مجتمع مريض، والقضاء على ثقافة كره الاختلاف".

وختم عصيد تصريحه قائلا: "ما حصل يتطلب مراجعة راديكالية لمضامين المنظومة التعليمية، وفرض رقابة على الإعلام، خاصة الإذاعات الخاصة، والتي تعمل على نشر أمور تدعو إلى الكراهية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - الشاهين الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:39
Ce sont des criminels pas des islamistes
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70
2 - mowatin الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:41
حواجز الدرك في مخارج كل المدن....باراجات بالعرام...ولكن اشنو تايهمهوم في نظركم؟
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102
3 - omar الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:41
نرفض بشكل قاطع الفكر المتطرف بكلا شكليه: الفكر المتطرف المشرقي و الفكر الإباحي الغربي. نحن مسلمون مغاربة أحفاد ابن رشد نحب الحياة و نعمل لتطويرها و كذا نعمل لآخرتنا. الإصطياد في الماء العكر نرفضه. و أخيرا يجب الإنتباه و الحدر من المشارقة ففكره متسخ بالتطرف و الإرهاب و الحروب, يجب منع فتح أبواب المغرب على كل من هب و دب.
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67
4 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:44
الاسلاميون سرطان ينخر الامة, أي دين هدا بربكم؟
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-84
5 - khalid الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:45
C'est un act criminele et ca se voit que ces gens ne sont pas eduquer, alors pourqui attaquer le system schoolaire du maroc. A chuque fois je vois les memes voies qui repettent la meme histoire, ils ont un problem avec l'islam .
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18
6 - oussama الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:45
مشاو حيدوا لحية لكن باينة
داك لي وسط صورة هو لي كان لفوق فالصورة القديمة بحيث عندوا ضربة في الحاجب ليمني ...
شوف وجوه هاد الناس و قارنهم بوجوه دوك جوج بنات يبان ليك لفرق شاسع مكروبات
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97
7 - هناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:48
شكرا هسبريس على نشر صور هؤلاء الوحوش الكاسرة حتى يتعرف عليهم لجميع.
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27
8 - انسان الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:48
اذا كان الاسلام و عموده الثاني الذي هو السنة يؤمن ويوقن باحاديث الذبابة و بول البعير والقردة الزانية والاجر في قتل الوزغ وغيرها من الخزعبلات....
اذا كان الاسلام ينبني كنهه في الغيبيات و الامور الميتافيزقية و الجن و السحر و الرقية الشرعية و...في مقابل العلم و الامور المحسوسة و النافعة......
اذا كان الاسلام رمزا ودينا ينبذ الاخر وينعته بالكافر الذي يجوز هدر دمه و....
اذا كان الاسلام لم يقدم لهذه الامة اي اثر للتقدم و الازدهار في الحضارة و الثقافة و الادب و السياسة و العلم و التكتولوجيا... بل على العكس ساهم في تخلفها و تدهورها....
اذا كان الاسلام هو هذا فعلا ? فانا اول الخارجين.
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-46
9 - M. Fouad الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:49
je suis pour la peine de mort pour ce genre de déchets humains et criminels. Il ne faut surtout pas que nos organisations des droits de l'homme nationales ou
internationale viennent défendre ce genre de barbares .qui n'ont rien à voir avec notre religion l'Islam
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8
10 - المهدي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:49
تفو على وجوه ... القبح يغتال الجمال ! طالبتين جامعيتين من دولتين راقيتين تنبضان بالحيوية والإشراق وحب الحياة والسعي للتواصل مع الناس يقدّر لهما ان تذبحا غيلة وغدراً على يد من يتجسد فيهم النقيض من قبح الخلق والخلقة والجهل والتخلف وكراهية كل ما هو جميل لأنهم ببساطة خلقوا للقبح ولكل ما هو قبيح .. وهل من الرجولة الاعتداء على فتاتين والأحرى نحرهما ؟ ما يعذبني هو السؤال : لماذا ؟ لماذا قتلتا بأبشع الطرق ؟ ماذا فعلتا وماذا جنتا وأي أَذى ألحقتاه بالجناة أو بأي أحد آخر حتى تستحقا هذا المصير ؟ لم أشاهد الفيديو الذي يوثق للجريمة لكني سمعت تسجيلا صوتياً وقت الذبح وصراخ احدى الضحيتين قبل ان تصمت للأبد ولم يعد يسمع سوى شخيرها وهي تحتضر بعد الذبح وصوت الوحوش الذين أجهزوا عليها والله ثم والله بكيت وأنا اتخيل لحظة ما جرى في الخلاء بعيداً عن ذويهما في ضيافة شمهاروش باسم الله الرحمن الرحيم .. كل شي كيخلع ...
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79
11 - عبدوو الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:51
السلام عليكم ورحمت الله وبركاته بدوني تعليق الاسلام بريئ بريئ بريئ من تلك الفعال الوحشية
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16
12 - هيثم من تونس الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:51
عندما ارى الهجمة العنيفة ضد تونس من الازهر وأئمة وشيوخ مساجد العرب الى معلقي الفيسبوك من المغرب العربي للمشرق العربي وصولا للخليج اقول بان المجتمع العربي الاسلامي مجتمع مريض تحكمه الكراهية والتشدد والتزمت الديني .. فتقرير الحريات التونسي يريد المساواة بين المرأة و الرجل في الميراث وايضا في قوامة الاسرة واعطاء اللقب ..وايضا الغاء تجريم المثلية الجنسية والغاء العقوبات على العلاقات خرج الزواج و منح التونسيين حرية كاملة في تغيير دينهم او مذهبهم وحق المسلمة في الزواج المدني من غير المسلم ( القانون تم تفعيله ) وفجأة بدأت حملات التكفير والعنف ضد تونس وشعبها .. وكان الانسان الغير الملتزم بالدين الاسلامي هو انسان متسخ ومجرم … فالمسلمين عامة ينظرون لغير المسلم او للمسلم المتحرر على كونه فاسقا ومنبوذا يجب كراهيته وعدم الاختلاط به ويجب محاكمته لجمرد لباس قصير او اكل في رمضان او ميول جنسي او توجه فكري ..اليس بعد هذا من عنصرية وتشدد !!
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2
13 - Khaled الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:51
Ma recette pour combattre ce cancer:

1.
Musique classique dans toutes les ecoles primaires du maroc.

2.
Langue etrangere obligatoire pour tout les enfants du maroc surtout l'anglais.

3.
Literature mondiale (Shakspeare, Cervantes, Hemingway et autres) pour tous les lyciens du maroc.

4.
Minimum quatres heures de sport par semaine dans nos colleges.

5.
Philosophie dans nos lycees.

6.
Donnez des noms des grands savants europeens et americains (Einstein, Tesla, Ford, Newton, Hume, Bell) a nos ecoles, colleges et lycees qui enlevez le monopole des ecrivains et poetes arabes du moyen orient qui dominent le secteur.
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15
14 - Abdellah baroudi الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:51
البطالة والفقر والجهل هم وقود التطرف ...
والدليل ستجد هد المجرمين بلا عمل ويقطنون في دواوير لا مدارس بها ولا تنمية....
واتحدى هد المجرمين ان يكونوا من حفظة القرآن الكريم لن تجده الا سمع آية من شيخ او درس عن الجهاد في قنوات الوهابية.
ختاما لن اعطي حلول للدولة لان الحل واضح
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15
15 - stream الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:52
ٱنا من جيل الثمانينات و السعينات أقول أنه طيلة المسار الدراسي ابتدائي اعدادي ثانوي لم تكن كتب المقررات الدراسية تحتوي على شيئ يحث على القتل و الكراهية باسم الإسلام ، فعن أي تجفيف المنابع في المقررات الدراسية تتحدثون. قولو بصراحة تريدون تجفيف الإسلام من صدور الناس
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10
16 - youssef الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:54
J’habite au Canada et je vois cet incident plusieurs fois sur Radio Canada et TVA ... je suggère que les marocains aille exprimer leurs sympathies auprès d’ambassade des deux pays ... vous avez l’habitude de ressembler plusieurs personnes sur Facebook alors pkoi pas cette fois ... c’est très important pour la famille des ces filles .... J’espère que un de vous prendre cet initiative... Merci
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18
17 - السعيد الراجي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:55
لا يمكننا القضاء على التطرف إلا بالعلم والتربية الإسلامية الصحيحة للأفراد والجماعات بدءا من المدرسة وتظافر الجهود مع الأسرة وباقي الشركاء والفاعلين في المجتمع .وقبول الاختلاف وأنسنة الإنسان والنظر إليه بإيجابية.
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3
18 - الكراهية الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:55
هذا نتاج لسياسة التفقير والجهل. فعندما يكون وحش آدمي بدون اي دور في الحياة يشاهد القنوات الوهابية في التلفاز التي تحرص ان ترصخ فكرة ان المسلمين هم احسن بشر على وجه الارض وكل ما هو غير مسلم هو عدو ويجب قتله والجهاد فيه، تحصل على هذه النتيجة، فتاة تصرخ من الالم من قطع رأسها والوحش يظن انه تقرب من لله بفعلته وقتل عدو الله.
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26
19 - ضد الضد الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:56
سيماهم في وجوههم.. إنهم من حفذة الجن سمهروش.. الإعدام أقل ما يحكم عليهم به. وجوه الشر.
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16
20 - el don الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:58
من وجوههم لا علاقة لهم بالدين.حيونات متوحشة
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4
21 - ⴰⴷⵔⴰⵔ ADRAR الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:59
الكل يطالب بانزال عقوبة الاعدام على هاؤلاء الارهابين . اليست عقوبة الاعدام عقوبة لا انسانية - وكم من ارهابي عدم ولكن مازال الفكر الارهابي يعشعش في قلوب وعقل العديد من المغاربة.
من المسؤول عن جعل هؤلاء المغاربة ارهابيين يقتلون من أجل الدين -
الاجرام موجود في كل العالم لكن الارهاب يختلف عن الاجرام لكون
الاختلاف بين الارهابي والمجرم هو أن المجرم يقتل من أجل السرقة يقتل من أجل الاغتصاب لكن الارهابي يزيد عن المجرم لكونه يسرق يغتصب ويقتل بحافز ديني ايديولوجي عنصري لايقبل الاختلاف والتنوع والتعدد.
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11
22 - لا أبتغي الإسلام دينا الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:59
هذه حقيقة يرفض المسلمون تصديقها
المسلمون همهم الوحيد هو الدفاع عن الإسلام... والجمل التي أصبحت على لسانهم هي من قبيل
الإسلام بريء من الإرهاب
الارهاب لادين له
داعش لا تمثل الاسلام
الإرهابيين لايفقهون في الاسلام
وكل تلك البلابلا التي أصبحت تردد على كل لسان،،، ويرفضون قرائة كتبهم وتراثهم المقدس المليء بأفضع وأكثر همجية من الذي قام به ارهابيو شمهروش..
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10
23 - القادري الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:59
الحقيقة أن الاسلام كعقيدة وتاريخ ومرجعية (ثرات) يتضمن الشيء وضده يدعو الى التسامح ولايقبل بالاختلاف ، نجد فيه الدعوة الى الجهاد بمعناه القتالي و الدعوة الى التعايش ، بل أن هـؤلاء المجرمون الداعشيون يستقون سلوكهـم ومواقفهـم من القرآن والسنة بالطريقة التي يفهـمون بهـا هـذا الثرات ، لهـذا حان الوقت لاعادة النظر في المجهود الذي يقوم به القيمون على الشأن الديني
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8
24 - Massinisa الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:00
نعم المسلمون ليسوا كلهم متطرفون لكن كل الارهابيين مسلمون من هذا المنطلق يجب تصحيح ما يمكن تصحيحه. فلكل 10 اشخاص تجد فقيه او مفتي و ما الى ذلك لكن في المجالات الاخرى العكس مثلا في الجال الصحي سرير واحد لكل 912 نسمة .و الاطباء الى ......
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7
25 - سكزوفرين الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:00
متفق ومن قال لا فإنه اما غير مطلع او مزور للتاريخ والكتب الصحيحة.
لا افهم كيف ادخل الجنة عبر قتل آخرين مرضاة لله وكانه لا يقدر هو على ذلك
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6
26 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:02
اعجب لامر العلمانيين العرب . عكس علمانيي بقية العالم. في الغرب تجد العلملنيين اكثر الناس علكا و ثقافة و منطقا . فتجدهم في مراكز القرار و يكتبون الكتب المثيرة و المهمة . في بلداننا العربية و المغرب خصوصا تجدهم مجموعة انتهازيين لا يفهمون حتى معنى العلمانية و لا يطبقونها. حاقدون كارهون لكل ما هو اسلامي. في هاته القضية مثلا. السلطات ما زالت تحقق في علاقة اصحاب الفيديو بالارهاب الملتحي. و ها انت تجد من يسمون انفسهم باحثين يحدثون و يتهجمون على الدين . يا بلهاء هذا و الله انه لدين الحق و محفوظ من رب السماوات و والله لن تستطيعو هزمه حتى و ان اجتمعتم انتم و اولياؤكم و اصحاب نعمتكم. العمل ارهابي و اجرامي و لا علاقة له بالدين. التعليم البطالة الرشوة و انعدام الفرص هو سبب هذا الاجرام . هيا اجتهدوا و ارونا ما يمكنكم فعله و قوله في هذا المجال
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-2
27 - صالح الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:03
مزال معرفناش السبب الحقيقي وراء الجريمة الشنيعة للجبناء المعتوهين قاتلهم الله ضربو المغرب في الضهر
الاعدام واجب في هذه الحالة
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3
28 - Zoom الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:04
الكل يقدم التعازي و ينبذ الإرهاب و يدافع بتلقائية و دون تفكير عن دين سبب العديد من المأسي.
حينما يخرج عصيد او أبو حفص و يقولون ان الاسلام و نصوصه يحثون على الكراهية و الغزو و القتل حتى يكون الدين كله لله، يصرخ الكل في وجههم و يعتبرهم كفار، زنادقة و مرتدين.
المعزون اليوم هم نفسهم من يعيدون كل يوم جمعة وراء الإمام دون تفكير عبارات مثل: اللهم رمل نسائهم و يتم ابناؤهم.
المعزون اليوم ليس لهم علم بأحاديث البخاري و مسلم و سيرة محمد و القران و كل تفاسيره.
الاسلام ايديولوجية دموية فاشية.
و شكرًا
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6
29 - الحليم الحيران!!! الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:04
هؤلاء يسمون مشتبه بهم.بمعنى لم يثبت في حقهم أي إدانة.المحاكمة العادلة هي التي يجب أن تقول كلمتها إستنادا على معطيات وأدلة ثابة وليس إعترافات تحت التهديد أو التعذيب في مخافر الشرطة القضائية.وبما أنهم أظهروا صورهم للعالم فإن قرار الإدانة قد تم خارج فضاء المحكمة.ماذا لو ثبت أن أحدهم مثلا بريء،وصوره قد طافت العالم؟من سيعوضه؟من سيرد إعتباره.
على كل حال ندين الجريمة ونستنكرها ونقول بأن الذي قتل السائحتين وحش لا يحمل من الصفات الإنسانية إلا الشكل الخارجي.
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6
30 - Simo الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:04
Pour ceux et pour ces associations qui osent demander la suppression de la peine de mort . Voilà le type de crime prémédité non justifié inhumain lache qui mérite milles fois la peine de mort. Je pense aux familles des victimes .
Il faut donner l’exemple
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0
31 - assezbaraka الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:04
لااصدق انه يعيش بيننا بشر بهذا المستوى من الوحشية, الدولة لها نصيبها من المسؤلية, المدرسة مفلسة, التهميش, الفقر, نسعى الى ا كتساب القطار السريع لكن لا نسعي الى مجتمع راق ومثقف.
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13
32 - رضوان الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:06
من ينسب هذه السلوكات للاسلام فهو لا يعرف الاسلام حق المعرفة.
فالمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ).
الاسلام رغم أنف الكائدين كان و سيظل اكمل و اسمى الديانات على وجه الأرض و أي حالاث شاذة فهي نتاج للاسلام الامريكي الذي يحرض على القتل ظلما من اجل تنفير الناس عن هذا الدين العظيم.
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-5
33 - يوسف الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:06
سلام
انعدام التنمية البشرية يؤدي الى التطرف
سلام
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4
34 - SAID الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:08
ا نهم اسلاميون وليس مسلمين. الجهل والامية يولدون التطرف واحفاد اباجهل سيماهم في وجوههم اذا نظرت اليهم لوليت هاربا والعيد بالله
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1
35 - عمر الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:08
تحليل السيد إدريس الكنبوري منطقي ومعقلن، يجب العمل عليه بكل جدية، ولا ننسى بأن هناك في مجتمعنا من ذوي السلطة والنفوذ من له المصلحة في هذا النوع من البيادق الناسفة.
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2
36 - Nadia الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:10
سماهم على وجوههم سبحان الله النضر اليهم يفزع القلب ،هؤلاء ليس لهم ذرة الكرامة و الشرف لا يمثلون الا انفسهم ما هم بمغاربة و الاسلام بريء منهم ،كيف خولت لهم انفسهم ويتعدون على سائحتين في عز شبابها ذنبهما هو اكتشاف اكثر على الجبال و السهول و الطبيعة ككل لانهم يدرسون هذه الشعبة يا الاهي هولاء ليسوا ببشر اتمنى اتمنى من كل المغاربة طلب عقوبتهم بالاعدام لكي يكنوا عبرة لكل من سولت له نفسه قتل نفس بريءة بتلك الطريقة الهمجية ،الله ينتقم منهم يا ب.
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4
37 - ولد حميدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:10
شحال قدك ما تحضي و لكن لا بد من بعض الاحتياطات فتونس في عهد بنعلي كانت تمنع المبيت في الخيام أو حتى في عربات السيارات فاولا تستفيد من مداخيل إضافية في المبيتات و الأهم تضمن أمن السياح
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38 - mohammed الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:11
الاديان كلها بدون استثناء منابع للكراهية و الحتقان و سفك الدماء... كفانا تمثيلا و نفاقا.
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39 - مغربي لاديني الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:11
الارهاب له علاقة بداعش
داعش لها علاقة بالاسلام
اذن بكل بساطة الارهاب له علاقة بالاسلام
هذه بديهيات من بديهيات المنطق
إلا ان الأمة التي لها منطق مشوه فلا تنتظرو منها أن تفهم شيء من هذا وستصر على الانكار، الى مذا؟
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40 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:13
الحقيقة تبدو من صور هؤلاء المجرمين فلا علاقة لهم بالدين او العلم او التربية وليسوا من سكان المدينة . فهم بدو وسنحنتهم جبلية
أبناء المنطقة . الاجرام والتسكع والبحث عن الضحايا باد على وجوههم . فكفى من جعل هؤلاء الأوباش ( شمكارة ) مطية للاصطياد في
الماء العكر والنيل من الإسلام دين الرحمة .
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41 - بندق الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:15
ما فهمتش فين ما تقتل شي گاوري اراك للكلام على الاسلام و المسلمين و الاسلاميين و الارهاب و التطرف و اذا تقتل مغربي تنتكلمو على جريمة و مجرم و ضحية هاذي حتى هي جريمة و هاذوك مجرمين و الاخرتين ضحيتين و نبينا عليه الصلاة و السلام و باراكا من معيك الهضرة
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42 - جمال الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:17
إذا برهنتم لي أن الإسلام كرسالة محمدية أي من القرأن ,أن قتل الناس أمر إلهي بسبب الاختلاف في المعتقد, فأنا كافر بهذا الدين. أنا الذي ولدت وووجدت نفسي مسلما.
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43 - عكا الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:19
ان ما قام به هاؤلاء ليس له علاقة بما جاء في هاذه الدراسة بل هو الامية والجهل ، والتعليم الفاسد ، لان هاذا التعليم الفاشل هو الذي انتج لنا هاذا النوع من السنوريات التي لا تفقه اي خطاب سواءا كان باللغة العربية او الفرنسية اما الانكليزية فبكم ، وهاذا المنتوج لا توجد اي صعوبة في تجنيده لانه سادج ، وما عسانا نفعل بمجتمع لا زال يومن بمولاي ابراهيم والهادي الى الضلال بن عيسى ودرقاوة وهداوة ، اننا شعب كانيبال ، وسوف نرى ابشع من هاذا ان لم نعد الى نظام التعليم ماقبل السبعينات اذ كان تعليم القران والعربية والفرنسية على استواء .
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44 - معجبتينيش الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:19
طبعا بعد القول ان هته الجريمة مستنكرة من المسلمين و المسيح و اليهود .فان المجتمع المغربي "منبع الشر" بالنسبة لهؤلاء الباحتون .. فاق امريكا و اوروبا و الشرق الاوسط في الجريمة و انتاج الارهابيين ..فاكيد ان اول ما يضهر من وجوه هؤلاء المجرمين هو الامان و اتباع السنة و ارتياد المساجد...و كدالك حسب ما فهمته من الباحتين الميامين ..ان هؤلاء اخدو الارهاب من المقررات الدراسية هههه..هدا ما عطا البحث السيادنا شانديرو !؟
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45 - Karim الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:21
Il faut mettre fin à ces gens qui parlent au nom de la religien et qui se permettent de diffuser ce que on appelle fatwa c est du n importe quoi de cette manière on encourage le terrorisme.
La religion est une affaire personnelle.
Les gens qui parlent au nom de la religion sont des futurs terroristes.
Ils sont aptes à être des terroristes
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46 - أستاذ الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:24
كيف للمنظومة التعليمية أن تساهم في تنوير و توعية الاجيال القادمة و نحن نشاهد المسامير الاخيرة تدق في نعشها يوما بعد يوم؟
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47 - massi الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:24
الإسلام هو منبع الإرهاب و حين تدرس الإسلام بالتفصيل فإما ان تصبح إرهابي او تصير ملحد و كل من يسمي نفسه بمسلم معتدل لم يتعمق بالدين الإسلام و لم يفقه شيئا فيه الإسلام يتغذى من الجهل و الفقر و يرتكز علي الارهاب
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48 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:27
ما راي الذين يقولون بان الغرب يحارب الاسلام وان الغرب هو من يصنع هذا الارهاب ليحارب به الاسلام فهل عندما كان الخوارج يقتلون الناس في العراق في عهد الامويين كانوا ايضا مدفوعين من طرف الغرب هذا نوع من تغطية جراءم المتطرفين النسلمين والادعاء بان الغرب من يصنعهم والحقيقة ان التطرف والارهاب الديني موجود وحقيقي فعندما كنا صغارا كنا نسمع الناس عندما يذكرون اليهودي يقولون ذلك اليهودي حاشاك وهو احتقار لليهود وهو ارهاب لفظي وكذلك من يقول للنصراني ذلك الجيفة وعندما يموت يقولون انه جاف ولا يقولون مات والله يقول في القران كل نفس ذاءقة الموت لقد كنا نسمع الكثير من الالفاظ الارهابية وحتى انه ما زال البعض يقول المراة حاشاك في احتقار كبير للمراة يقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم نحن سخرنا من اليهود فاخذوا منا فلسطين وقهروا العرب قاطبة وسخرنا من الغرب فتقدم وتركنا وما زال فينا الفكر المنحط البشع ولن تقوم لنا قاءمة ابدا فهؤلاء الانذال قتلوا امراتين ضعيفتيت بعيدتين عن اهلهن وحتى في العصر الجاهلي كان العربي يستحي ان يقتل امراة هؤلاء يجب ان يعدموا فورا
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49 - عمر الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:28
هل هؤلاء وجوه تنطبق عليهم أخلاقيات الإسلام؟ ام وجوه المغضوب عليهم ووجوه الضالين؟ احتفظوا بصورهم لتتذكروا شكل الحهل المركب.
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50 - مواطن2 الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:33
وجوه كلها شر....لا علاقة لها بالاسلام.... اذا كان اصحابها فعلا قاموا بهاته الجريمة..ولما حرم الله قتل النفس لم يخصص...فالآية للنفس عامة...دون اعتبار الدين...من هذا المنطلق وجب اعدام من ثبت انه قتل متعمدا...ومصيره في الآخرة الى جهنم.ابرياء يموتون دون اقتراف اي ذنب...هؤلاء المجرمون قتلوا في الحقيقة المغرب والمغاربة .وكل من يحمل ذرة من الاسلام في جوفه لا يمكنه ابدا القيام بمثل هذا الاجرام...حتى الذي لا دين له...
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51 - mazis الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:33
الارهاب يصنع داخل الاسرة ثم يقويه ثقافة المجتمع ثم داخل الكتاتيب واخيرا داخل المدرسة كل هذه الاوساط تشجع ثقافة الكراهية ضد الاخر .والدليل على ان المجتمع المغربي مريض هو لو خيرتهم بين نضام ديموقراطي ونظام خلافة داعشي فسيختارون الاخير وبنسبة لا تقبل الجدل .
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52 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:35
كي نقضي على الإرهاب فإن المقاربة الأمنية ضرورية لكنها ليست كافية.يجب تجفيف منابع الإرهاب، يجب أن نعترف أن كتب الثراث الإسلامي تتضمن تحريضا على القتل والإرهاب وكراهية الآخر.من اقترفوا هذه الجريمة لا يعتنقون البودية بل فعلوا ذلك باسم الإسلام. عندما تعترف بذلك نكون قد وضعنا أصبعنا على الداء وآنذاك نبحث عن الدواء.
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53 - Reponse الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:37
لا أحد يريد أن يشير إلى عرق هؤلاء القتلة الهمجيين بأنهم شلوح،بربر،أمازيغ، والذين يشكلون الأكثرية من المغاربة المنتمون إلى داعش والجماعات الإرهابية :من الريف، الحوز...
هذا العرق له حقد دفين لكل ماهو عربي،إسلامي.ويتبني بكل سهولة كل عمل إرهابي، فيه كراهية وعداء للأجانب...لأن عنصر القبيلة والجماعة قوي عندهم...والأجنبي دائما منبود لو كان مغربيا من عرق أخر....
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54 - مهلوك الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:38
ما نخبعو الشمس بالغربال، الفقر والبؤس والهدر المدرسي والإعلام المترهل والتعليم الذي يشحن ويدجن الناس بالخرافات والماضوية والخزعبلات وو.....حتى أصبح المدرسون في أغلبيتهم دواعش وخرافيين وتبعهم المهندسين والأطباء ووووتخونج الشعب وتكلخ وخبث وانعدمت الحياة بعد أن أصبح كل شيء كئيب وحزين ....ما تقولو لا فكر تكفيري ولا متسامح ولاولا ولا....كاين التنوير والتجهيل ......وهذا الأخير هو السائد والنتيجة شعب مسوفج خايب موسخ مقلق كذاب....ها الرقية الخزعبلاتية ها تجار الدين الخايبين ها الجزارة أصحاب اللحي والفوقية المشروطة والطاقية الدلاحية .......أخخخ على حياة العربان وكل من حلوا ببلدانهم.
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55 - ذو الناب الازرق الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:49
نحن المسلمون نحمل الحقيقة المطلقة وتربينا على دلك ...لناخد البخاري مثلا الدي روى حوادث واحاديث عن النبي يشيب لها الولدان لو دكرت حديثا واحدا لطاروا في وجهك بقطع عنقك وعندما تقول لهم ان الحديث موجود في صحيحهم سيجيبونك لست مؤهلا ولا مختصا وعندما تتجاسر وتقول ان هدا الصحيح ليس صحيحا سيلبسونه المقدس ويصبح حقيقة مطلقة ....وهاك يا تكفير وهاك يا تجرجير وهاك يا تحنجير.....لست سعيدا ومعي عبدة الدم
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56 - عبدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:50
حاشا لله ان تكون هذه الوجوه وجوه مسلمين. هي وجوه مجرمين قتلة لعنة الله عليهم.
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57 - غاضب من المهجر الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:51
اتذكر ايام الصبا عندما يدعو الامام بعد خطبة الجمعة على الكفار بالدمار والشتات والهلاك وكنا بالمئات نردد
امين وكانت صورة الكافر انذاك كل دو شعر اشقر رجلا كان او امرأة او حتى صبي. الحمد لله طال العمر وعشنا معهم وعايشنا انسانيتهم ورحمتهم حتى على الحيوان
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58 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:01
هادا ما جاءت به الوهابية ودينهم الجديد اللذي جاء من الشرق فركبه بعض السلفيين في المغرب بالله عليكم قبل سنين في المغرب ما كان يحدث مثل هدا الجرم الشنيع في حق أبرياء أمنوا لدخول البلاد وقتلوا ظلما بغير سبب والله إني أكره الوهابيين كرها شديدا أينما حلوا بم يأتوا بخير أبداً ...
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