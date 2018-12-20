أطباء يحتجون بـ"الوزرات السوداء" في أسبوع حداد

هسبريس من الدار البيضاء

يخوض أطباء القطاع العام، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 دجنبر الجاري، أسبوع حداد يرتدون فيه الوزرات السوداء، تعبيرا عن حنقهم من الأوضاع "المزرية" التي آل إليها قطاع الصحة، مستغربين الاقتطاعات من أجورهم.

وتوشحت مختلف المستشفيات العمومية بالسواد، على غير العادة، من قبيل مدن سلا والرباط وفاس وطنجة ومكناس والدار البيضاء، تنديدا بـ "غياب الحد الأدنى من شروط ممارسة مهنة الطب بالقطاع العام".

وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان مقتضب تتوفر هسبريس على نسخة منه، إنه "في ظل حالة الاحتقان والغليان الشديدين، اللتين يعيش على وقعهما قطاع الصحة، تفاجئنا الحكومة باختيار التصعيد؛ ففي تنافٍ واضح مع الحق الدستوري في الإضراب، اتخذت خطوة الاقتطاع المجحف والعشوائي من أجور الأطباء".

وأضافت النقابة التي اختارت التصعيد أن "الحكومة ضربت بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي أوشكت، وتجاهلت المنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية".