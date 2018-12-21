الصيادلة ينادون بمراجعة أسعار الأدوية بالمغرب

هسبريس – نور الدين إكجان

يوم بدون أدوية سيعيشه المغاربة في 27 دجنبر الجاري، بعد إعلان الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب عزمها خوض "إضراب وطني بسبب استمرار وزارة الصحة في سياساتها اللامسؤولة منذ سنوات"، مبرزة أنه رغم توصلها بمجموعة من الوعود التي سوف تبادر الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى الإعلان عنها رسميا، فإنها ماضية وبصفة مسترسلة في قراراتها التصعيدية.

وقالت النقابة في بيان لها إن "التصعيد سيستمر إلى حين الإقرار بجميع مطالب الصيادلة وتنزيلها على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن، وعلى رأسها الحق في التعويض عن الأدوية في حالة انقطاعها ومنع بيعها داخل المصحات الخاصة"، منبهة إلى تكرار حالات انقطاع الأدوية خلال السنة الجارية.

وأوضحت الفدرالية أنها اتخذت هذا القرار "بعد أن ووجهت بالباب المسدود، وعقب سلسلة مفاوضات وفرص كثيرة منحتها للوزارة الوصية دون جدوى".

وفي هذا الصدد، قال محمد الحواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن "المطالب موجهة إلى العديد من القطاعات الوزارية، وعلى رأسها إخراج دستور خاص بالأدوية في الجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن الإضراب الحالي يأتي في سياق الضغط على الأمانة العامة للحكومة لإصدار الدستور.

وأضاف الحواشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير أنس الدكالي مطالب كذلك بمراجعة مرسوم سعر الدواء، فإذا استمرت الأثمنة كما تركها الحسين الوردي، فالصيدلي سيكون أمام شبح الأزمة المادية، حيث إن رقم معاملاته سينخفض بشكل كبير، وسينزل إلى ما يقارب 20 في المائة".

وأورد رئيس غرفة الصيادلة بتارودانت أنه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه، فالصيدلية تتجه نحو الاندثار"، مشددا على أن "مسألة الأدوية البيطرية تستوجب بدورها استدراكا، خصوصا بعد تعفن الأضاحي في الموسم الماضي بسبب استعمال الفلاحين لأدوية بيطرية مهربة عبر الحدود المغربية الجزائرية".

وأوضح الحواشي أن "كل المبادرات التي يقوم بها الصيادلة تأتي من أجل حماية المواطن"، مشددا على أن "الحكومة مطالبة بإخراج قانون المواد السامة إلى حيز الوجود، وعلى رأسها القرقوبي، فالواقع الحالي يلزم التوفر على قانون صارم يحمي المستهلك من ويلات القرقوبي".

وأبرز المتحدث بخصوص الحوار المنتظر مع وزير الصحة أن "الفيدرالية متشبثة بالحوار على الدوام، لكن الاجتماعات المتتالية لم تفض إلى أي شيء"، لافتا إلى أن "لوبيات قطاع الصيدلة هي من تتحكم في القطاع وأزماته، ولا سبيل للضغط عليها سوى بالإضراب".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة، أنس الدكالي، سيعقد جلسة حوار غدا الجمعة مع نقابات قطاع الصيدلة، تتقدمها الكونفدرالية الوطنية للصيادلة، التي لم تحسم بعد في موضوع الإضراب وتنتظر نتائج حوار الغد، حسب ما أسرت به مصادر لجريدة هسبريس الإلكترونية.