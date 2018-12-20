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الرئيسية | مجتمع | عبد النباوي يستقبل "مقررة التمييز العنصري"

عبد النباوي يستقبل "مقررة التمييز العنصري"

عبد النباوي يستقبل "مقررة التمييز العنصري"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:20

استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، "Tendayi Achuime"، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

وتندرج هذه الزيارة التي تقوم بها المقررة والوفد المرافق لها، خلال الفترة ما بين 13 و21 دجنبر 2018، في إطار تفاعل المغرب مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة النيابة العامة تتوفر عليه هسبريس.

وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية وعن وضع النيابة العامة، بالإضافة إلى إيضاحات حول الضمانات الدستورية والقانونية التي تنص عليها تشريعات المملكة فيما يتعلق بالمواضيع التي تندرج ضمن ولاية المقررة.

وأجاب عبد النباوي على بعض التساؤلات التي طرحتها المقررة بشأن التطبيقات القضائية للحقوق والحريات، وكذا بشأن الحماية القضائية من أشكال التمييز المختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:58
إهانة للشعب المغربي و القضاء هل تستطيع هذه المقررة أن تضع رجل فوق رجل و تتحدث عن العنصرية و كراهية الاجانب في امريكا التي يجاهر بها ترامب كل يوم أو في أوروبا التي نرى فيها فيديوهات عن كره الأفارقة و العرب و المسلمين؟؟؟؟
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