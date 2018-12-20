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كُتّاب وآراء
عبد النباوي يستقبل "مقررة التمييز العنصري"
استقبل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، "Tendayi Achuime"، المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
وتندرج هذه الزيارة التي تقوم بها المقررة والوفد المرافق لها، خلال الفترة ما بين 13 و21 دجنبر 2018، في إطار تفاعل المغرب مع آليات منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة النيابة العامة تتوفر عليه هسبريس.
وخلال هذا اللقاء، قدم رئيس النيابة العامة لمحة عن استقلال السلطة القضائية وعن وضع النيابة العامة، بالإضافة إلى إيضاحات حول الضمانات الدستورية والقانونية التي تنص عليها تشريعات المملكة فيما يتعلق بالمواضيع التي تندرج ضمن ولاية المقررة.
وأجاب عبد النباوي على بعض التساؤلات التي طرحتها المقررة بشأن التطبيقات القضائية للحقوق والحريات، وكذا بشأن الحماية القضائية من أشكال التمييز المختلفة.